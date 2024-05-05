5 шагов выращивания клубники на подоконнике

Рассказываем, как обеспечить себя витаминами на весь год.







Клубника пришла в Россию из Великобритании и полюбилась жителям нашей страны за более кислый вкус и крупные плоды, чем были у известной всем земляники. Кроме того, клубника содержит витамины С, В и К, а также клетчатку, необходимую для нормальной работы кишечника.

Посадка клубники — 5 шагов

Часто задаваемые вопросы

Сегодня рассказываем, как вырастить сочную и крупную клубнику прямо у себя на подоконнике в любое время года.Длинный и невысокий горшок для растения. Подберите такой, чтобы можно было посадить семена клубники на расстоянии 30 см друг от друга. Либо купите несколько не слишком больших горшков.Хороший компост. В нем вы будете высаживать клубнику.Галька или гравий. Они будут впитывать лишнюю воду на дне горшка, чтобы корни клубники не сгнили.Семена или саженец клубники.Засыпьте на дно горшка гальку или гравий высотой 3 см. Убедитесь, что материал засыпан равномерно.Засыпьте на гальку или гравий компост так, чтобы он был на 5 см ниже верхней части горшка. Насыпьте компост равномерно и в конце немного придавите вниз стаканом, чтобы компостная масса была плотной. Компост должен быть немного влажным, но не мокрым.Посадите семена так, чтобы они были на одном уровне. Семена должны быть на расстоянии 30 см друг от друга и 1,5 см от края горшка, чтобы они не соприкасались друг с другом. Второй вариант — посадите каждое семя в небольшой горшок. При высадке семян немного придавите их в компост в конце.Возьмите немного компоста и засыпьте им горшок с семенами клубники. Нужно, чтобы верхняя граница компоста была на 3 см ниже, чем край горшка. Немного придавите компост сверху, чтобы масса была равномерной.Если вы только посадили клубнику, ее нужно поливать каждые 4 дня фильтрованной водой комнатной температуры. Через месяц после посадки клубнику можно поливать раз в неделю. Главное, не забывайте сливать воду со дна горшка, чтобы плоды проросли, а корни растения не сгнили.Есть клубника длительного светового дня, которой важно постоянное освещение. А есть ремонтантная клубника, которой достаточно обычного освещения, которое доступно в городах средней полосы. Ремонтантные сорта: Вима Рина, Гирлянда, Королева Елизавета II, Капри, Крымская ремонтантная, Любава, Сеянец Сахалинский, Александрия и другие.Клубнику на подоконнике можно вырастить в любое время года. Однако лучше всего она растет с июня по сентябрь. Соответственно, стоит посадить ее в конце мая, чтобы летом получить плоды ягод.Клубнике важно солнце, поэтому ее стоит поставить прямо около окна. И, в то же время, клубника не любит жаркую и влажную погоду. Идеальным местом для клубники будет самая прохладная комната в доме, в которой есть окно. Либо используйте специальные лампы для растений.Каждые 3 недели нужно подкармливать растение специальными удобрениями. Они содержат полезные вещества, которые помогут клубнике быстрее вырасти.Клубника часто дает так называемые «усы». Если вы не планируете размножать растение, то их лучше отрезать. Так растение не будет тратить силы и полезные вещества на что-то, кроме ягод.Любое комнатное растение привлекает в дом вредителей из-за своего запаха. Главная опасность для клубники, в таком случае — это паутинные клещи, которые заражают растение. Также на клубнику падки мокрицы и чешуйницы. Чтобы отвадить насекомых, используйте специальные растворы, которые продаются в магазинах. Либо сделайте настой из чеснока. Для этого измельчите 4 зубчика, оставьте их в теплой воде на 2 часа, а затем распылите смесь на клубнику.Семена взойдут примерно через месяц после посадки и через 5-10 дней начнут цвести. Но сами ягоды покраснеют и будут пригодны к пище через два месяца после посадки