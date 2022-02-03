8 популярных советов домохозяек, которые, вопреки всеобщему мнению, не работают

В сети можно найти огромное количество лайфхаков, как привести в порядок квартиру, используя лишь подручные средства.

Опытные хозяйки гарантируют быстрый и качественный результат, а также уверяют, что освоить эти секреты очень просто. Однако все не так просто. Мы рассказываем, какие популярные «интернет-методы» точно не работают.

1. Лимон дарит сияние всем поверхностям, помогает избавиться от засора

Лимоном принято натирать посуду и поверхности для блеска.

Утверждение о том, что лимон заставляет сиять любые поверхности, достаточно спорные. Сок цитрусовых не настолько агрессивен как, например, сода или концентрированная лимонная кислота, поэтому отбеливающие свойства у него не настолько сильные. Убедиться в этом можно на обычном примере: попробуйте вскипятить чайник с раствором лимонной кислоты и накипи не останется. Через некоторое время повторите процедуру, но уже с использованием лимона, и результат будет не таким заметным. То же самое касается жира и остатков пищи в раковине – лимонный сок не сможет их растворить и тем самым очистить сифон, а сода сможет. А чтобы ваша посуда сияла после мытья, совсем не обязательно наливать лимонный сок в посудомоечную машину или натирать им тарелки.

2. Газировка очищает сантехнику

Гораздо эффективнее будет высушить посуду естественным способом либо вытереть ее одноразовым полотенцем. В этом случае она будет выглядеть гораздо привлекательнее.

Газировка не успевает действовать, так как не задерживается на стенках унитаза.

Несколько лет назад в Ютьюбе все чаще стали появляться видеоролики о том, насколько у газировки едкий состав. И если поначалу эти видео носили лишь информационный, а точнее, обличительный характер, то потом люди стали снимать различные лайфхаки. В роликах показывали, как при помощи Coca-cola можно очистить сантехнику и детали автомобиля. Но и это еще не все: под каждым видео люди оставляли множество комментариев, в которых говорилось, что они часто используют газированные напитки вместо традиционных моющих средств, и результат действительно ошеломляющий.

Если попытаться рассмотреть этот вопрос с научной точки зрения, то получится следующее: в состав газировки на самом деле входят ортофосфорная и лимонная кислоты, которые в сочетании с большим количеством сахара могут существенно повредить зубы (но явно не за один месяц).

А вот использовать подобные напитки для мытья унитаза не слишком эффективно и целесообразно. Во-первых, та же Coca-cola, за счет своей жидкой консистенции, не сможет задержаться на стенках сантехники и просто стечет вниз, не успев подействовать. Соответственно, возникает закономерный вопрос: сколько потребуется литров газировки, чтобы очистить унитаз? Выйдет явно намного дороже обычного моющего средства.

3. Зубная паста лечит акне

Зубная паста может вызвать покраснения и аллергию.

Учитывая, сколько стоит традиционные средства от прыщей, совсем не удивительно, что девушки ищут другие, более дешевые и доступные аналоги. Согласно распространенному мнению, наиболее эффективным из них является зубная паста. Девушки часто наносят ее на прыщи и пораженные участки кожи, чтобы ускорить их заживление. Однако такая процедура имеет свои побочные явления. Например, если в составе пасты есть агрессивные средства, то есть риск получить покраснение или сильный ожог. Еще одно неприятное последствие может выражаться в проявлении аллергической реакции. Ну и напоследок хоти сказать, что такое лечение выглядит не совсем эстетично.

4. Лак для волос устраняет пятна с ткани

Лак для волос закрепляет пятно, а не удаляет его.

Этот лайфхак даже звучит нелогично, ведь, по всем правилам жанра, лак фиксирует краску на ткани, а не удаляет ее. Кстати, некоторые модницы наносят лак на лицо, чтобы закрепить макияж. Согласны, звучит дико, но если учитывать отзывы девушек, которые пользуются таким методом, то способ является весьма эффективным. А теперь возвращаемся к нашим пятнам. Как мы уже сказали, лак никак не поможет вывести его с одежды. Лучше всего применить обычный пятновыводитель. Самое главное – нанести его на ткань до того, как пятно от ягод или чернил въестся в материал. Для этого нанесите средство на одежду, потрите, подождите несколько минут, чтобы оно начало действовать, и промойте вещь под сильным напором воды. Если эта процедура не помогла, попробуйте замочить ткань.

5. Мицеллярная вода отбеливает подошву кроссовок

Не любая мицеллярная вода может отбелить подошву.

После того, как этот лайфхак был опробован многими хозяйками, люди сделали вывод, что такой способ очистки является весьма действенным. Однако возникает несколько вопросов: любая ли мицеллярка способна справиться с загрязнениями, и, учитывая ее стоимость, не дешевле ли будет купить обычный шампунь для кроссовок, который наверняка подействует?

6. Пищевая сода + уксус для очистки поверхностей

Соду и уксус нельзя использовать вместе, они нейтрализуют друг друга.

Оказывается, сода с уксусом более эффективны, если их использовать по отдельности, а не в комплекте. Все дело в том, что щелочь, которая содержится в соде и кислота, входящая в состав уксуса, нейтрализуют друг друга. Именно поэтому поверхность остается такой же грязной, как и до применения этих средств. Хотите результат? Тогда пользуйтесь одним из этих продуктов.

7. Тостер может приготовить бутерброды

Сыр с бутербродов может попасть на нагревательные элементы тостера, и испортить его.

Людям показалось, что тостер выполняет слишком мало функций, и его можно использовать для еще одной важной миссии – приготовления бутербродов. По отзывам интернет-пользователей, все, что вам нужно – это положить устройство на бок и таким образом готовить в нем бутерброды с сыром. Но практика показывает, что в таком кулинарном лайфхаке слишком много нюансов. Во-первых, сыр может попасть на стенки тостера и его нагревательные компоненты, что может привести к поломке устройства. А, во-вторых, как вы собираетесь ловить такие бутерброды? Поверьте, исход может быть весьма печальным.

8. Ложка против убегающего молока

Ложка может помочь только при соблюдении нескольких нюансов.

Чаще всего хозяйки должны брать пример с Цезаря и выполнять несколько дел одновременно. Например, нужно поставить бульон на плиту, и пока он закипает постирать одежду, убрать в квартире и так далее. Чтобы будущий суп не сбежал, повара рекомендуют класть поперек бортиков кастрюли деревянную ложку. Этот лайфхак действительно эффективен, но лишь в том случае, если соблюдается ряд нюансов: кастрюля не должна быть полной, ложка обязана быть широкой, а огонь – не быть включенным на максимум.

Источник