Как правильно сварить куриные яйца, чтобы легко чистились

Сварил яйца, а они снова не чистятся как надо! С этой проблемой регулярно сталкивается огромное количество людей. Каждый, конечно же, хочет, чтобы скорлупа с вареного яйца буквально сползала. Вот только как добиться такого результата? На самом деле ничего сверхсложного делать не придется, однако важно учитывать несколько нюансов процесса готовки.
1. Почему яичная скорлупа плохо чистится?
Почистить можно без проблем. |Фото: milomarket.com.
На самом деле причин у плохо чистящейся яичной скорлупы всего три. Первая – яйца были неправильно приготовлены. Вторая – яйца неправильно чистятся. Третья – яйца, отправленные на варку, оказались слишком «молодыми». О технике правильной готовки и чистки речь пойдет дальше. Что же касается возраста яиц, то здесь важно помнить главное: яйца до 4 дней почти невозможно сварить так, чтобы они легко чистились. Связано это с тем, что скорлупа и белок в первые сутки слишком плотно прилегают друг к другу. Лучше всего варятся яйца возрастом 1-2 недели.
2. Как правильно варить яйца?
Сварить может каждый. |Фото: nastroy.net.
Помним о подготовке: достав яйца из холодильника, не спешите сразу же забрасывать их в кастрюлю. Дайте холодным яйцам несколько минут полежать при комнатной температуре. Необходимо это для того, чтобы куриный продукт не лопнул, оказавшись в кипятке.
Выбираем кастрюлю и момент загрузки: кастрюля для варки не должна быть большой. Желательно, чтобы яйца лежали максимально компактно. Класть из лучше всего не сразу, а уже после закипания воды.
Уровень воды и сила огня: не нужно наливать слишком много воды в кастрюлю. Желательно, чтобы после загрузки яиц уровень жидкости над ними составлял примерно 1 см. Варить настоятельно рекомендуется на среднем огне.
Помним про время: для того, чтобы сварить яйца всмятку, их нужно подержать в кипятке 3-3.5 минуты. В мешочек – 4-6 минут. Вкрутую 8-10 минут. Если яйца «свежие» до 5 дней от роду, то варить их в каждом из случаев следует на 20-30 секунд дольше.
3. Как правильно чистить яйца?
Нужно еще и чистить правильно. |Фото: alfagym.ru.
Даже правильно сваренное яйцо может плохо чиститься, если делать это неправильно. Лучше всего избавлять куриный продукт от скорлупы сразу после варки, пока яйца еще горячие. В этот момент скорлупа отделяется проще всего. После приготовления кладем продукт в холодную воду, а еще лучше – подставляем под проточную. Скорлупа ломается по всей поверхности яйца, однако очищать ее следует строго со стороны воздушной камеры (с верхней, острой части). Только соблюдение этих простых правил гарантированно позволит чистить яйца без каких-либо проблем.
Ничего сложного. ¦Фото: myseldon.com.
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