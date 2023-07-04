13 лайфхаков на разные случаи жизни, с которыми нипочем любой «закон подлости»

Полезные советы по ведению домашнего хозяйства...
Никто не отменял «закон подлости», и зачастую может случиться так, что нужно что-то сделать, а под рукой нет устройства или предмета, при помощи которого можно решить проблему. Чтобы было проще справиться с жизненными невзгодами, мы собрали советы, которые могут помочь в 13 сложных ситуациях.
1. Сиденье стула
Полезный совет: сиденье стула можно переплести ремнями.
Материал сидений стульев всегда изнашивается. Но это вовсе не значит, что любимый стул нужно выбрасывать. Старые ремни можно превратить в очень красивое плетеное сиденье.
2. Пчелиный укус
Полезный совет: кредитка поможет при пчелиных укусах.
Обычно, если кого-то кусает пчела, то люди сразу стараются вытащить жало. На самом деле, стоит вспомнить о том, что идеальным инструментом для удаления пчелиного жала является... кредитная карта. При укусе важно как можно скорее уменьшить количество яда, которое поступает в тело. Поэтому никогда не стоит использовать пинцет, ведь из жала может выдавиться еще больше яда внутрь тела.
Нужно взять кредитную карту, надавить на кожу возле места укуса и аккуратно сдвигать ее к пораженному месту, пока жало не окажется на краю кредитки. После этого его будет легко достать.
3. Хлопок и вазелин
В хозяйстве пригодится: шарик хлопка и вазелин.
Если нужно разжечь огонь (неважно, для романтического пикника или для камина), то стоит вспомнить об одном простом и надежном способе. Можно использовать шарик хлопка, «начиненный» небольшим количеством вазелина, чтобы разжечь огонь. Хлопковые шарики всегда сухие, поэтому огонь вспыхнет в считанные секунды.
4. Метла из пластиковых бутылок
В хозяйстве пригодится: метла из пластиковых бутылок.
Можно использовать большие бутылки от минералки, чтобы сделать метлу. На YouTube несложно найти видео, на котором показано, как превратить в метлу двухлитровые пластиковые бутылки, которые обычно выбрасывают и загрязняют окружающую среду.
5. Рубашка-платье
Полезный совет: рубашка-платье.
Какой женщине не знакома следующая ситуация: нечего одеть на вечерний «выход в свет». Не стоит переживать, на Youtube есть видео о том, как превратить мужскую рубашку в очень симпатичное платье, которое обязательно впечатлит всех вокруг.
6. Скотч
В хозяйстве пригодится: скотч.
Без сомнения, клейкая лента - одна из самых полезных вещей в доме в любом случае. Тем не менее, есть одна вещь, о которой мало кто подозревает — с помощью скотча можно открыть даже самую тугую крышку банки.
7. Пищевая сода
В хозяйстве пригодится: пищевая сода.
Сода, которая используется для выпечки, действительно может помочь затушить любой огонь на кухонной плите. При этом стоит отметить, что никогда нельзя заливать огонь на кухне водой, поскольку это может привести к его дальнейшему распространению.
8. Сушка для салатов
В хозяйстве пригодится: сушка для салатов.
Если постирать любимый шерстяной свитер, то он никогда не высохнет до утра. На самом деле, для того, чтобы справиться с проблемой, можно использовать центрифугу для сушки салатных листьев. Такая сушка для салатов аккуратно и быстро удалит большинство воды из свитера. Хотя это будет выглядеть и смешно, но подобный способ довольно действенный.
9. Coca-Cola. Чистка металлов
Полезный совет: Coca-Cola - средство для чистки кастрюль и сковородок.
Хотя никто (кроме создателей) точно не знает, из чего состоит Coca-Cola, известно, что это суперполезный в домашнем обиходе напиток, который причем можно найти где угодно. На самом деле, он настолько полезен, что заслуживает по крайней мере четырех пунктов в этом списке.
Прежде всего, кола - замечательный продукт для чистки. Если вам нужно вычистить до блеска залипшую жиром кастрюлю или сковородку, нужно просто оставить ее на ночь отмокать в коле. Утром она будет как новенькая.
10. Coca-Cola. Уборка туалетов
Полезный совет: Coca-Cola - отличное средство для чистки керамики и камня.
Это также отличный способ чистить грязные туалеты. Как и в предыдущем случае, нужно просто вылить достаточное количество черного напитка в туалет, оставите на ночь, после чего утром смыть колу.
11. Coca-Cola. Убийца насекомых
Полезный совет: Coca-Cola - эффективный убийца насекомых.
Кока-кола также является очень эффективным убийцей насекомых. Если дома есть проблема с муравьями или тараканами, нужно налить колу в бутылку-распылитель и обрызгать места, где встречаются насекомые.
12. Coca-Cola. Осветление волос
Полезный совет: Coca-Cola - отличный осветлитель волос.
Очередной очень неожиданный способ использования колы - это осветление цвета волос. Если кто-то покрасили волосы, но оттенок ему показался слишком темным, нужно вымыть волосы с помощью Coca-Cola, чтобы удалить с них часть краски.
13. Зубная паста
Полезный совет: зубная паста - отличное средство для чистки плитки.
Еще один предмет, который можно найти почти в каждом доме, - зубная паста. Этот продукт для чистки зубов на самом деле имеет очень широкий спектр применений. Зубная паста - отличное средство для чистки: от плитки в ванной до белой обуви. Немного зернистая текстура зубной пасты поможет очистить самые упрямые пятна, а также избавиться от примесей в тканях и растворах.
Также Зубная паста является действительно полезным продуктом по уходу за кожей. Если у кого-то есть болезненные, зараженные прыщи или пятна на коже, нужно намазывать зубную пасту на проблемную область перед сном. Она уменьшит воспаление и предотвратит инфекцию.
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