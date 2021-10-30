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Весёлое ретро: Шуточные фотографии, которые были сделаны в начале 1900-х


Подружки.

Подружки.

Сегодня сделать смешную фотографию не составляет особого труда – достаточно одного щелчка смартфоном или цифровой камерой. В начале прошлого века всё было куда сложнее, ведь фотографирование было трудоёмким и долгим процессом. И всё же это не мешало фотографам делать по-настоящему бесшабашные и весьма забавные снимки. Глядя на этих людей кажется, что их жизнь была весёлой, беззаботной и полной шуток.

1. Кулачный бой


Проигравших точно не будет.

Проигравших точно не будет.

 

2. Очаровательные девушки


Фотосессия на машине.

Фотосессия на машине.

 

3. Неожиданный снимок у ручья


На пикнике.

На пикнике.

 

4. Немного гламура


Весёлое ретро: Шуточные фотографии, которые были сделаны в начале 1900-х

... И очки-сердечки.

 

5. На пляже


Подражая подружке.

Подражая подружке.

 

6. Когда так хочется быть секси


Провинциалка.

Провинциалка.

 

7. Сладкая парочка


Снимок с почти бодибилдером.

Снимок с почти бодибилдером.

 

8. Хорошее настроение


Але-оп!

Але-оп!

 

9. Девушка с ружьём


Женщины и оружие - <br> что ещё нужно мужчине.

Женщины и оружие -
что ещё нужно мужчине.

 

10. Фото с памятником


До чего же хороша!.

До чего же хороша!.

 

11. Дворовая игра


То ли лапта, то ли что-то другое.

То ли лапта, то ли что-то другое.

 

12. Стойка на голове


В здоровом теле здоровый дух.

В здоровом теле здоровый дух.

 

13. Серьёзная дама


За минуту до игры.

За минуту до игры.

 

14. Два друга


Модники начала 1990-х.

Модники начала 1990-х.

 

15. Бодибилдер


Демонстрация результата долгих тренировок.

Демонстрация результата долгих тренировок.

 

16. Труд украшает человека


И даже такую очаровательную девушку.

И даже такую очаровательную девушку.

 

17. Отдых возле реки


Обеденный сон на свежем воздухе.

Обеденный сон на свежем воздухе.

 

18. Веселое настроение


Возраст веселью не помеха.

Возраст веселью не помеха.

 

19. Романтики


Отдых у реки.

Отдых у реки.

 

20. Спортсмены


Свобода движения.

Свобода движения.

 

21. На шесте


И парням на шесте найдётся место.

И парням на шесте найдётся место.

 

22. Девушки дурачатся


А мы такие зажигаем...

А мы такие зажигаем...

 

23. Счастливая парочка


Счастье есть.

Счастье есть.

 

24. Проиграла - получай


От правил игры никуда не деться.

От правил игры никуда не деться.

 

25. Смотри, как я умею


Парень демонстрирует прекрасную физическую форму.

Парень демонстрирует прекрасную физическую форму.

 

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Весёлое ретро: Шуточные фотографии, которые были сделаны в начале 1900-х

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