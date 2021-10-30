Весёлое ретро: Шуточные фотографии, которые были сделаны в начале 1900-х

Подружки.

1. Кулачный бой

Проигравших точно не будет.

2. Очаровательные девушки

Фотосессия на машине.

3. Неожиданный снимок у ручья

На пикнике.

4. Немного гламура

... И очки-сердечки.

5. На пляже

Подражая подружке.

6. Когда так хочется быть секси

Провинциалка.

7. Сладкая парочка

Снимок с почти бодибилдером.

8. Хорошее настроение

Але-оп!

9. Девушка с ружьём

Женщины и оружие -

что ещё нужно мужчине.

10. Фото с памятником

До чего же хороша!.

11. Дворовая игра

То ли лапта, то ли что-то другое.

12. Стойка на голове

В здоровом теле здоровый дух.

13. Серьёзная дама

За минуту до игры.

14. Два друга

Модники начала 1990-х.

15. Бодибилдер

Демонстрация результата долгих тренировок.

16. Труд украшает человека

И даже такую очаровательную девушку.

17. Отдых возле реки

Обеденный сон на свежем воздухе.

18. Веселое настроение

Возраст веселью не помеха.

19. Романтики

Отдых у реки.

20. Спортсмены

Свобода движения.

21. На шесте

И парням на шесте найдётся место.

22. Девушки дурачатся

А мы такие зажигаем...

23. Счастливая парочка

Счастье есть.

24. Проиграла - получай

От правил игры никуда не деться.

25. Смотри, как я умею

Парень демонстрирует прекрасную физическую форму .