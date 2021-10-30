Весёлое ретро: Шуточные фотографии, которые были сделаны в начале 1900-х

Подружки.
Сегодня сделать смешную фотографию не составляет особого труда – достаточно одного щелчка смартфоном или цифровой камерой. В начале прошлого века всё было куда сложнее, ведь фотографирование было трудоёмким и долгим процессом. И всё же это не мешало фотографам делать по-настоящему бесшабашные и весьма забавные снимки. Глядя на этих людей кажется, что их жизнь была весёлой, беззаботной и полной шуток.
1. Кулачный бой
Проигравших точно не будет.
2. Очаровательные девушки
Фотосессия на машине.
3. Неожиданный снимок у ручья
На пикнике.
4. Немного гламура
... И очки-сердечки.
5. На пляже
Подражая подружке.
6. Когда так хочется быть секси
Провинциалка.
7. Сладкая парочка
Снимок с почти бодибилдером.
8. Хорошее настроение
Але-оп!
9. Девушка с ружьём
Женщины и оружие -
что ещё нужно мужчине.
что ещё нужно мужчине.
10. Фото с памятником
До чего же хороша!.
11. Дворовая игра
То ли лапта, то ли что-то другое.
12. Стойка на голове
В здоровом теле здоровый дух.
13. Серьёзная дама
За минуту до игры.
14. Два друга
Модники начала 1990-х.
15. Бодибилдер
Демонстрация результата долгих тренировок.
16. Труд украшает человека
И даже такую очаровательную девушку.
17. Отдых возле реки
Обеденный сон на свежем воздухе.
18. Веселое настроение
Возраст веселью не помеха.
19. Романтики
Отдых у реки.
20. Спортсмены
Свобода движения.
21. На шесте
И парням на шесте найдётся место.
22. Девушки дурачатся
А мы такие зажигаем...
23. Счастливая парочка
Счастье есть.
24. Проиграла - получай
От правил игры никуда не деться.
25. Смотри, как я умею
Парень демонстрирует прекрасную физическую форму.
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