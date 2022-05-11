Лиса Патрикеевна, Тугарин Змей: как на самом деле сказочные персонажи получили свои прозвища

Читая ту или иную сказку, мало кто задумывается о происхождении имен персонажей. Почему, например, Лису назвали Патрикеевной, а Змея – Горынычем. А ведь все эти прозвища персонажи имеют реальных прототипов.
Лиса Патрикеевна
Прозвище «Патрикеевна» у сказочной Лису возникло не случайно. В XIV веке посчастливилось стать наместником князя в Новгороде литовскому князю Патрикею. Он, мягко говоря, оказался нечистый на руку, и стал плести интриги и строить козни среди новгородцев. Дошло до того, что люди Патрикея занимались разбоем в окрестностях города. Людям запомнилось пронырливое правление Патрикея, поэтому со временем хитрая Лиса из русского фольклора заполучила прозвище Патрикеевна.
Тугарин Змей
В былинах Алеша Попович сражается с Тугариным Змеем. Отрицательный персонаж имел своего реального прототипа. Им был половецкий хан Тугоркан, совершавший набеги на Русь в конце XI века. В 1096 году половцы были разбиты войском Владимира Мономаха, а Тугорканом стали пугать непослушных детей. Сам хан относился к роду Шаруканидов, что в переводе означает «змеи». Именно так Тугоркан Шаруканид стал Тугарином Змеем.
Кощей (Кащей) Бессмертный
Исследователи выдвигают несколько версий происхождения имени Кощея (Кащея) Бессмертного. Некоторые связывают его с понятием «кощун», т. е. колдун. После принятия христианства на Руси к колдовству стали относится отрицательно, а человек, который совершал языческие обряда – кощунствовал.
Другие ученые связывают имя Кощея с тюркским «кошчи», т. е. раб, невольник. Во многих фольклорных сказаниям Кощей выступает пленником, который долгое время был закован в цепи. Кроме того, в «Слове о полку Игореве» несколько раз встречается это слово в значении «пленника».
Русалка
Многие считают, что у слов «русалка» и «русый» один корень. На самом деле фольклорный персонаж с хвостом заполучил свое название в честь древнеримского праздника Розалии, на котором почитали ушедших в мир иной и украшали их гробницы венками из роз. Спустя несколько веков славяне переняли эту традицию, но розалии уже стали произноситься как «русалии», а души умерших называли русалками. В языческой традиции русалки обитали в лесах, но затем их «переместили» в водоемы. Кстати, у Пушкина «Русалка на ветвях сидит», т. е. поэт указывал на ее первоначальное «лесное» местоположение.
Змей Горыныч
Некоторые ошибочно полагают, что прозвище Змея Горыныча является производным от «горы», мол, живет он в горах. На самом деле Горыныч происходит от слова «гореть», ведь персонаж изрыгает языки пламени из пасти. Если копнуть еще глубже, то можно отыскать в славянской мифологии хтоническое божество Горыню, который заведовал стихией огня.
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