Лиса Патрикеевна, Тугарин Змей: как на самом деле сказочные персонажи получили свои прозвища

Читая ту или иную сказку, мало кто задумывается о происхождении имен персонажей. Почему, например, Лису назвали Патрикеевной, а Змея – Горынычем. А ведь все эти прозвища персонажи имеют реальных прототипов.









Лиса Патрикеевна

Тугарин Змей

Кощей (Кащей) Бессмертный

Русалка

Змей Горыныч