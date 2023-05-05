Завораживающие факты, от которых становится немного неуютно

Речь пойдёт не о паранормальных явлениях и мистических совпадениях. Наша новая подборка для тех, кто хочет заглянуть в мир странных фактов, которые имеют вполне реальные научные объяснения. Думаете, вы скептик, которого уже ничем не удивить? Мы подобрали десять захватывающих фактов, поразмыслив над которыми, вы точно поёжитесь.
Аневризма у каждого пятидесятого
По оценкам медиков, у одного из пятидесяти жителей США в голове находится «бомба замедленного действия». Специалисты отмечают, что статистика применима к любым странам со схожим образом жизни людей, то есть и к России. Аневризма головного мозга представляет собой выпячивание стенки сосуда, и когда эта стенка разрывается, возникает сильное кровоизлияние. В 70% случаев разрыв аневризмы заканчивается летальным исходом. Каждый пятидесятый житель нашей страны носит в голове аневризму, которая не разорвалась.
В пупке человека живёт более двух тысяч видов бактерий
Микрофлора пупка каждого человека уникальная, как отпечаток пальца или поверхность языка. Причём в пупке одновременно проживает около двух тысяч видов разных бактерий. Среди них встречаются и обычные стафилококки, и редкие экземпляры. Например, однажды в пупке добровольца учёные обнаружили бактерию, которая живёт в почве в Японии. Это было странно, если учесть, что в Японии человек никогда не был. В 2012 году учёные открыли около 1400 новых видов бактерий, которые живут в пупке.
Некоторые люди уверены, что они живые мертвецы
Синдром Котара — реальное психическое расстройство, из-за которого живой человек чувствует себя мёртвым. Впервые заболевание описал французский психиатр Джордж Котар, когда к нему обратилась пациентка с бредовыми мыслями. Она утверждала, что по её венам не течёт кровь, а в груди «шумит» механическое сердце. Зачастую бред Котара сопровождается депрессивным состоянием и суицидальными мыслями. Встречаются разные варианты бредовых мыслей: от убеждения в том, что внутри тела нет органов, до веры в собственное инопланетное происхождение.
Чёткие снимки мёртвых людей
Если вы смотрите на фотографию Викторианской эпохи, и один человек на изображении выглядит чётче остальных, то, скорее всего, он был мёртв во время фотосъёмки. Во второй половине XIX века в Европе и Америке любили сниматься со своими умершими родственниками. При этом почивших людей одевали в нарядные костюмы, делали красивые причёски, наносили макияж. Чаще всего такие снимки делали с детьми и пожилыми родителями. Понять по фотографии, что один из участников композиции уже мёртв, было сложно. Главное отличие — он получался чётче, потому что не дёргался и не двигался во время срабатывания фотоаппаратуры.
Одиночество уничтожает мозг
Жизнь без любви и дружбы разрушительно влияет на ткани головного мозга. Одиночки наблюдательнее, чем социально-активные люди, за счёт высокой активности коры головного мозга. У такой особенности есть одно опасное последствие: такие люди острее реагируют на негативные события. Проблемы и трудности заставляют их замыкаться в себе и переживать, поэтому растёт уровень стресса, снижается иммунитет, происходят гормональные сбои.
Тёмная сторона ипотеки
Термин «ипотека» появился ещё в Древней Греции и применялся в том случае, когда человек брал деньги под залог недвижимости. Русские говорят «ипотека», испанцы — «hipotecas», немцы — «hypotheken». И только на английский язык это слово переводится по-другому — «mortgage», что дословно расшифровывается как «мёртвое (mort) обещание (gage)» или «обещание до смерти». Парадокс происхождения слова заключается в том, что его придумали французы, но пользуются им исключительно в англоязычных странах.
Электрический стул придумал дантист
Казнь с помощью электричества открыли случайно. В конце XIX века американцы задумались над введением нового вида смертной казни, так как виселица казалась общественности слишком жестоким методом. Долгое время специалисты не могли найти гуманной замены. Но однажды стоматолог Альберт Саутвик стал свидетелем странного по тем временам несчастного случая. Молодой слесарь по неосторожности прикоснулся к контактам генератора электрического тока и погиб на месте. Стоматолог поделился новостью со своим пациентом — сенатором Дэвидом Макмилланом. Тот отметил, что электричество вполне можно использовать как гуманную замену виселице. Макмиллан внёс предложение в сенат, и через два года бурных обсуждений в штате Нью-Йорк впервые в истории США ввели закон о смертной казни через электрический стул.
Олени убивают больше людей в США, чем медведи и акулы
В США посчитали количество летальных исходов от встречи с диким животным и оказалось, что олени действительно чаще убивают людей, чем акулы, медведи, дикие собаки и аллигаторы вместе взятые. Бредущее по дороге или внезапно вылетевшее на трассу парнокопытное провоцирует аварии, которые нередко заканчиваются гибелью водителей и пассажиров. Частые стычки с оленями — результат сокращения естественной среды обитания животных, поэтому они вынуждены делить территорию с людьми. Так что знак с нарисованным в центре оленем — серьёзное предупреждение.
В XIX веке сахар фильтровали через костяной уголь
В 1828 году на сахарных заводах во Франции сахарный сироп прогоняли через фильтры из костяного угля. Такой уголь изготавливался из обезжиренных животных костей, которые пережигались в ретортах. После обжига оставались несгораемые вещества, которые обладали отличной адсорбирующей способностью. Их использовали для придания сахару белого цвета. Некоторые вегетарианцы сегодня намерено отказываются от сахара, ссылаясь на использование костяного угля на современных заводах. Однако костяной уголь на фабриках уже давно заменили мембранные фильтры из синтетических материалов. Они и стоят дешевле, и обслуживать их проще.
Смерть от низкого давления на Марсе
Концентрация кислорода в воздухе на Марсе составляет лишь 0,16%, а на 95% атмосфера планеты состоит из углекислого газа. Казалось бы, именно поэтому человек не может ходить по Марсу без скафандра: он задохнётся без кислородного баллона. Однако смерть наступит раньше. Атмосфера планеты очень разрежена из-за того, что ежедневно тонны газа улетают в открытый космос. На Земле этому противостоит сильное магнитное поле. Давление на поверхности Марса чрезвычайно низкое, и кислород в крови человека моментально «закипит» и превратится в пузырьки газа. В итоге человек умрёт от газовой эмболии.
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