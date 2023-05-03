Кто такие таинственные пикты из Шотландии, и Как они варили легендарный вересковый мед

В Шотландии производят напиток, рецепт которого насчитывает более тысячи лет. Это шотландский эль, который готовят из вереска. Авторство этого напитка принадлежит исчезнувшему народу – пиктам. Люди более старшего поколения, наверняка помнят прекрасную, трогательную балладу Р. Стивенсона «Вересковый мед», которую перевел С. Я. Маршак. В ней упоминается таинственный народ – пикты, который жил на территории современной Великобритании и Шотландии.
Кто такие пикты
Источником, вдохновившим Р. Стивенсона на написание баллады, стало предание «Последний из пиктов», созданное в средние века. Это сказание передавалось из поколения в поколение среди жителей графства Галлоуэй, которое стало последним местом, где обитали пикты.
Баллада Р. Стивенсона «Вересковый мед» / Фото: https://papik.pro
Ученые, до настоящего времени, не могут ничего точно сказать о происхождении этого народа, о его быте и традициях. Доподлинно также неизвестно, куда исчезли пикты.
Предположительно, они ассимилировались в племена скоттов (шотландцев), так как в генах 10% жителей Шотландии находят хромосомы пиктов. В Ирландии – такие ДНК-маркеры имеют лишь 3% жителей, а в самой Англии – только 1% жителей.
Воин пиктов / Фото: https://kienthuc.net.vn
После себя, этот удивительный народ оставил хроники историков-современников; мастерски сделанные гравюры на камне; слово пиктограмма; каменные башни, которые были построены без раствора, а также легенду о вересковом напитке, который они придумали и замечательно готовили.
Хроники существования таинственного народа
На территории Шотландии, пикты, по предположениям историков, появились еще в железном веке, прибыв туда со скандинавских территорий. Однако, есть версии, что они могли также быть потомками древних скифов.
Татуировки пиктов / Фото: https://corvusfugit.com
Точно неизвестно, как выглядели пикты. В одних источниках их описывают, как низкорослых брюнетов, а в других – как статных, высоких светловолосых людей.
Что известно доподлинно, так это то, что они украшали свои тела красивыми узорами – татуировками. Причем, делали это как мужчины, так и женщины. У этого народа не было единого языка. Очевидцы утверждали, что разговаривали они, минимум, на двух языках. Ученые объясняют такой факт тем, что народ этот состоял из нескольких племен.
А еще, есть предположение, что аристократы пиктов вели свой род от кельтов, а простые люди – были потомками народа, родственного баскам.
Жили пикты в башнях, сложенных из камней. Высота башен могла доходить до пятнадцати и даже восемнадцати метров (как современные пяти- или семиэтажки). Что примечательно, башни эти, построенные совсем без скрепляющего раствора, из тщательно пригнанных камней, выдерживали натиск сильных ветров и не падали.
Рисунки пиктов / Фото: https://en.wikipedia.org
Письменности у этого народа, судя по всему, не было. На каменных плитах, оставшихся от пиктов, сохранились искусно выполненные изображения геометрических фигур, полумесяца, различных животных.
Как свидетельствуют древние хроники, пикты занимались скотоводством, были искусными мореходами, занимались торговлей. Не чурались пикты и пиратства. Но главное их призвание – войны. Как мужчины, так и женщины, были умелыми, бесстрашными воинами, которые наводили ужас на жителей Британских островов. Тягаться с ними в военном искусстве было чрезвычайно сложно.
Римляне, покорившие Британию, вынуждены были неоднократно посылать на борьбу с ними десятки тысяч своих легионеров. Но сокрушительное поражение пикты потерпели лишь от Викингов в IX веке. Оно стало началом ассимиляции этого народа в другие.
Король Дал Риады (Шотландии) Кеннет макАлпин / Фото: www.ancient-origins.net
После поражения, пикты так и не оправились, тем более, что король Дал Риады (Шотландии) Кеннет макАлпин безжалостно истребил всех вождей пиктов. Он заманил их на пиршество, напоил, а затем перебил. Его не остановил даже тот факт, что его мать была из пиктов.
Чудесный напиток древнего народа
Вереск / Фото: www.gartenjournal.net
У таинственного народа был национальный напиток, который готовился из растущего в тех местах повсеместно, вереска. Ходили слухи, что напиток этот наполняет пиктов невиданной силой, отвагой и здоровьем. Секрет приготовления чудо напитка передавался из поколения в поколение и держался в строгом секрете от чужаков.
В переводе баллады Р. Стивенсона, С. Маршак называет напиток вересковым медом. Но более правильно будет говорить о вересковом пиве (в переводе К. И. Чуковского), или, как его называют в настоящее время, в шотландском эле.
Вересковый мед / Фото: https://asnka.ru
Рецепт его приготовления был утрачен, как предполагают историки, во времена покорения Шотландии Британией. В те времена, существовали жесточайшие запреты на национальные традиции, а пиво предписывалось готовить из хмеля и солода. Лишь в удаленных горных районах, по-прежнему, варили традиционный напиток из вереска. Но, со временем, секреты его приготовления были утрачены и там.
Возрождение таинственного напитка
Триумфальное возвращение шотландского верескового эля состоялось всего 30 лет назад – в 1992 году. Случилось это благодаря Брюсу Уильямсу, владельцу маленькой пивоварни в Шотландии. Согласно его рассказу, в 1986 году, его магазин при пивоварне, посетила незнакомая женщина, которая просила помочь прочесть старинный рецепт, который был написан на старошотландском языке. Как оказалось, это был рецепт эля из вереска.
Вересковый эль / Фото: www.beerlog.ru
Перевод даму не впечатлил, и она удалилась, оставив сам рецепт у Брюса, который не смог удержаться, и решил приготовить напиток по древнему рецепту. Прошло долгих шесть лет, прежде, чем, методом проб и ошибок, Уильямс довел напиток до совершенства и наладил его выпуск в промышленных масштабах.
Брюс Уильямс выяснил, что для производства напитка используют лишь верхушки вереска. Затем пивовар долго подбирал самое подходящее время для сбора сырья. Собранные верхушки растений сначала варили, чтобы получить сусло, в которое, в конце варки, добавляли свежесобранные цветы вереска. Сусло бродило две недели, приобретая восхитительный янтарный цвет, а также неповторимый мягкий вкус. В настоящее время, вересковый эль является чрезвычайно популярным и любимым напитком как в Шотландии, так и в Великобритании.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии