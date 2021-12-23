Обнаженная красотка с безупречной фигурой: Взлет и падение прекрасной артистки бурлеска

Фейт Бэкон - артистка бурлеска 30-х годов ХХ века.
Судьба этой артистки – наглядный пример того, как девушка с роскошной фигурой и без каких-либо особых талантов может вскружить голову мужской половине всей страны. Фейт Бэкон была танцовщицей бурлеска в первой половине ХХ века. Ее фигуру называли безупречной, а выступления с участием артистки непременно сопровождались скандалами. Но, стоило появиться малейшему изъяну в идеальной внешности, и всеобщее обожание сменилось на холодное безразличие и трагический финал.
Фейт Бэкон - артистка бурлеска 30-х годов ХХ века. | Фото: vintag.es.
Будущая артистка бурлеска Фейт Бэкон (настоящее имя Фрэнсис Ивонн Бэкон) появилась на свет в Лос-Анджелесе в 1910 году. Спустя несколько лет после рождения ее родители развелись. По мере взросления Фейт превращалась в красотку с кукольным личиком и точеной фигуркой. В определенный момент она решила стать танцовщицей. Если быть откровенным, то танцам девушка нигде не училась, да и особых талантов у нее не наблюдалось.
Фейт Бэкон - артистка бурлеска 30-х годов ХХ века. | Фото: vintag.es.
Сначала Фейт отправилась в Париж, там она познакомилась с артистом Морисом Шевалье, он дал ей возможность выступить в его ревю. С пением у девушки не сложилось, с разговорным жанром тоже. Остались танцы, да и то, пришлось обнажиться. Это был успех.
В 1928 году Фейт Бэкон вернулась в США. Она выступала на Бродвее в шоу «Vanities» Эрла Кэррола, которого также прозвали «трубадуром наготы». Представления Фейт были очень эротичными. Практически обнаженная артистка использовала в качестве реквизита цвета, перья, огромные прозрачные надувные шары. Ее называли самой красивой танцовщицей Америки.
Фейт Бекон. Танец с веерами. | Фото: vintag.es.
После череды номеров появился знаменитый танец с веерами. Огромные опахала из перьев практически в рост с артисткой, скрывающие ее тело. Успех был оглушительный.
9 июля 1930 года Бэйкон была арестована «за непристойное поведение на сцене». Ее импресарио Эрл Кэрролл заявил, что теперь Фейт будет исполнять свои номера в шифоновом наряде. Судебное разбирательство решили не начинать. Этот скандал сыграл на руку артистке. Каждое ее выступление сопровождалось полным аншлагом.
Фейт Бекон. Танец с веерами. | Фото: vintag.es.
Фейт Бекон - самая красивая танцовщица Америки 1930-х годов. | Фото: vintag.es.
В 1936 году с Фейт случилось несчастье. Во время шоу стеклянный барабан, на котором она выступала, треснул, и Фейт упала сквозь него, порезав себе ноги. Остались шрамы. С этого момента карьера танцовщицы полетела вниз, ведь ее тело уже не было таким идеальным. Она подала в суд на организаторов шоу, желая получить материальную компенсацию в размере 100 тысяч долларов. Ей возместили только 5 тысяч. Эти деньги легкомысленная девица спустила на покупку бриллианта в 10 карат.
Фейт Бекон - танцовщица бурлеска. | Фото: vintag.es.
В 1940-х годах Фейт сменила площадки Бродвея на второсортные клубы в разных штатах. К 1950-м некогда блистательная артистка осталась без работы. В 1956 году Фейт Бэкон, находясь в глубокой депрессии, покончила с собой, выпрыгнув из окна. Соседка по комнате пыталась ее удержать, схватив за юбку, но та вырвалась и полетела вниз. Вечером Фейт скончалась в больнице от полученных травм. Ей было всего 46 лет.
Фейт Бекон - танцовщица бурлеска. | Фото: vintag.es.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии