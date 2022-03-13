Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    замечательные статьи. Если бы они действовали сейчас, то и таких дорогих товаров не было бы и зарплаты все бы получал...Самые экзотически...
  • АНП
    И нахрен?15 фото юной Андж...
  • Sobering
    Статья безграмотная. Огромный вред организму делают как раз фастфуды с трансжирами, кондитерские изделия и очищенные ...Мифы о снижении в...

Брови — это те черты лица, которые тяжело не заметить. Да, мы

Принято считать, что медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза: граждане страны получали достаточно качественные медицинские услуги, причем совершенно бесплатно.

Советская медицина на страницах журнала LIFE


Представляем вам любопытную подборку фотографий, демонстрирующих советских врачей и различные медицинские процедуры. Создавался этот архив для журнала LIFE в 1970-е годы.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Медицинский персонал на 70 % состоял из представительниц слабого пола, что часто изображалось на популярных в те времена плакатах.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Одним из основных отличий социалистического типа медицины была возможность оказывать медуслуги «без отрыва от производства» – на заводе, в школе, на ферме или в каком-либо учреждении. На фото – вакцинация во время школьного урока, которую даже при большом желании ученику вряд ли удалось бы избежать.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Как правило, осмотры и подобные процедуры выполнялись прямо на глазах у класса.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Врач работает с пациентом на предприятии.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Мария Лобанова, фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Сельский врач торопится к больному. Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов. Правда, репутацию советскому медобслуживанию портила бедность инфраструктуры – особенно если сравнивать с западными больницами.



Советская медицина на страницах журнала LIFE

Будущие мамы делают специальные дыхательные упражнения. Москва

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Детская больница.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Специалист выбирает нужный вариант костного материала, который хранится в пластиковых контейнерах. Кстати, этот метод хранения был разработан советскими медиками.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Пожилой участник неврологического исследования, посвященного старению головного мозга.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Женщину лечат от шизофрении в Московском НИИ Психиатрии. Некоторые элементы стальной клетки пропускают электрические импульсы, что благотворно влияет на работу мозга пациента.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Составление букетов бумажных цветов как элемент терапии психических заболеваний.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Прибор для лечения нарушений сна. Электричество в СССР являлось популярным методом лечения многих заболеваний – от шизофрении до инсомнии.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Сон у страдающих алкоголизмом. С 70-х годов борьба с этим недугом была одним из главных приоритетов здравоохранения, официальная статистика сообщала об успешном лечении 40 % пациентов.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Дети пьют лечебную минеральную воду.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Советские врачи.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Занятия физиотерапией.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Детская хирургия.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Лечение целебной грязью.

Советская медицина на страницах журнала LIFE

Педиатрия

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх