Как девочка с разбитыми мечтами стала cамой желанной женщиной 1970-х: Ракель Уэлч

Разбитые мечты маленькой девочки

Ракель Уэлч в детстве

Ракель Уэлч

Начинающая актриса

Ракель Уэлч

Счастливый случай и билет в другую жизнь

Ракель Уэлч

Девушка в оленьем купальнике

Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры"

Строгие правила и отношение к эротике

Ракель Уэлч

Ракель Уэлч в фильме "Ханни Колдер"

Скандальная репутация и конец карьеры

Ракель Уэлч в фильма "Три мушкетера"

Бродвей, забвение и возвращение в кино

Ракель Уэлч с моряками авианосца USS Saipan и морскими пехотинцами, Нью-Йорк, 1982 год

Жизнь после кино

Ракель Уэлч

Личная жизнь и тихий уход

Ракель Уэлч с детьми