Как девочка с разбитыми мечтами стала cамой желанной женщиной 1970-х: Ракель Уэлч

Она могла бы танцевать на пуантах, но ее мечта не сбылась. Однако знаменитой Ракель Уэлч была обречена стать. Девушка покорила не только Голливуд, но и мужчин по всему миру, став самой желанной женщиной целой эпохи. Расскажем, какой была жизнь королевы меховых купальников и чем она запомнилась миру.
Разбитые мечты маленькой девочки
Ракель Уэлч в детстве
Девочка по имени Джо Ракель Техада появилась на свет в 1940 году в Чикаго. Новое имя девушка получит позже, с легкой руки своего менеджера. Ее сложно назвать девочкой из самой обычной семьи, ее отец был кузеном президента Боливии. Он переехал в Штаты из Ла-Паса и работал авиационным инженером. Мама Ракель была под стать своему мужу – ее отец был знаменитым английским архитектором. Семья переехала жить в Сан-Диего, когда Ракель едва исполнилось 2 года.
С раннего детства родители активно занимались развитием своей дочки. Едва малышка научилась ходить ее тут же отвели в балетную студию. Долгие годы усердных тренировок сделали балет делом всей жизни маленькой танцовщицы. Ракель мечтала стать известной балериной, выступать по миру, но ее ожидал неприятный сюрприз.
Ракель Уэлч
Свое слово сказал пубертат. Как только девочка вступила в подростковый возраст, ее тело начало меняться. Природа одарила ее красивой женственной фигурой, а это совсем не вяжется с внешностью типичной балерины. Тонкая и звонкая девочка на глазах превратилась в девушку с округлыми формами.
Преподаватели быстро объяснили, что с такими данными у станка ей делать нечего, и мечты о танцевальной карьере в миг рухнули. Ракель была очень расстроена, но решила не вешать нос. Надо было искать новое занятие, и она, попрощавшись с пуантами, решила начать все сначала.
Ракель была очень красивой, и еще в юности обращала на себя внимание. Поэтому решила, что внешность поможет ей добиться успеха. Она начала с конкурсов красоты и собрала даже несколько корон на местных соревнованиях. А получив школьный аттестат, решила стать актрисой и подала документы в театральный.
Начинающая актриса
Ракель Уэлч
Первой значимой ролью Ракель стала игра в постановке «Рамона» по пьесе Хелен Хант Джексон. В день премьеры с молодой актрисы не сводил глаз один мужчина. Это был не просто поклонник театра, а сотрудник канала KFMB. И он, оценив талант девушки, предложил ей работу ведущей новостей.
Мечтающая о славе и деньгах начинающая актриса была уверенна, что вот теперь ее жизнь кардинально изменится. Но Ракель не знала, что это такая же работа, как и все остальные. Она приезжала на канал, с командой снимала очередной выпуск, делала все, что нужно и просто ехала домой. Ее зарплата была маленькой, и она едва сводила концы с концами. Поверить в это сложно, но Ракель пришлось ходить еще и на вторую работу. Девушка устроилась официанткой, а потом подрабатывала моделью в универмаге. Моделью быть ей нравилось, но она мечтала о настоящем подиуме.
Ракель постоянно что-то делала, но было ощущение, что она просто стоит на месте. Она осознавала, что годы идут, ее красота совсем скоро начнет увядать. Тогда она решила, что нужно радикально все поменять. Девушка собрала в чемодан всю свою жизнь и уехала искать удачу в Лос-Анджелес. Ракель не прогадала, ведь именно в городе ангелов ей повезло.
Счастливый случай и билет в другую жизнь
Ракель Уэлч
Ракель после переезда сразу отправилась на поиски работы. На одном из прослушиваний ее ждала судьбоносная встреча. На актрису обратил внимание голливудский продюсер Патрик Кертис. У него появилось желание создать из Ракель звезду. И яркая красотка была только «за».
Первым делом, продюсер решил, что его подопечной нужно новое имя. Так появилась «Ракель Уэлч». Уже с новым именем девушка получила роль в музыкальной киноленте. И после премьеры актриса проснулась знаменитой.
Будучи опытным продюсером, Патрик Кертис сразу заметил, что Ракель в глазах мужчин не просто красивая. Ее находят привлекательной и соблазнительной. Поэтому он решил, что ее можно сделать не просто знаменитой актрисой. По его задумке, она должна была стать самой желанной женщиной в мире.
Ракель для этого подходила как нельзя лучше, природа ее щедро одарила красотой и притягательностью. Единственное, что от нее требовалось просто подогревать интерес: как можно больше играть в кино, и не бояться откровенных провокативных образов.
Путь Уэлч к статусу звезды-соблазнительницы легко проследить по ее платьям в кино: от фильма к фильму их длина уменьшалась, а вырезы углублялись. И очень скоро все это принесло первые плоды. Киноделы заметили привлекательную актрису и предложили ей работу на 20th Century Fox. Сначала она сыграла незаметную эпизодическую роль, но вторая ее работа стала знаковой в ее актерской карьере.
Девушка в оленьем купальнике
Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры"
Ракель Уэлч получила роль в фантастической картине «Миллион лет до нашей эры» в 1966 году. По настоянию режиссера Дона Чеффи для актрисы был сшит необычный костюм. И именно благодаря нему Уэлч запомнилась зрителям с первого раза – ее так и прозвали девушкой в купальнике из оленьей кожи.
Картина «Миллион лет до нашей эры» заинтересовал даже легенду сюрреализма Сальвадора Дали. Художник пригласил Ракель позировать в нижнем белье для его проекта. Она ответила согласием, еще не зная каким будет конечный результат. Увидел на полотне свой портрет Ракель была не очень приятно удивлена: вместо своих аппетитных форм актриса увидела абстрактное изображение в стиле сюрреализм.
Строгие правила и отношение к эротике
Ракель Уэлч
Премьера «Миллиона лет до нашей эры» принесла актрисе популярность не только в Штатах, но и в Европе. Актриса активно пересекала Атлантику и практически жила на 2 континента. У нее было много съемок, в общем, она получила то, чего так желала.
Но за такую славу Ракель приходилось платить. Зрители хотели видеть Уэлч в определенном свете, поэтому режиссеры специально добавляли в сценарии фильмов с ее участием эротические моменты.
Но Ракель умела отстаивать свои интересы, поэтому всегда следовала единому правилу: никогда полностью нее снимать одежду. Когда по сценарию в кадре она должна была появиться без одежды, актриса или пряталась за кем-то из актеров, или просила чем-то прикрыть ее тело.
Ракель Уэлч в фильме "Ханни Колдер"
На вопросы почему она не хочет показываться полностью обнаженной, она всегда отвечала, что ей не дает этого делать скромность, к тому же мужским вниманием она и так не обделена. Стоит сказать, что это было единственное правило, которому строго следовала Ракель. На различные эксперименты она реагировала положительно. Например, она сыграла в фильме так называемого мужского жанра – вестерне. Это была кинолента «Ханни Колдер» в 1971 году.
Скандальная репутация и конец карьеры
Ракель Уэлч в фильма "Три мушкетера"
Ракель Уэлч – актриса, которая получила любовь не только поклонников, но и кинокритиков. Ярчайшим доказательством тому стал «Золотой глобус», который она получила в 1974 году за роль в картине «Три мушкетера». К сожалению, это была первая и последняя награда в ее актерской карьере.
Проблемы у талантливой и успешной Уэлч начались тогда, когда ей стукнуло 40. У нее начались сложности с работой: ей перестали поступать предложения. Продюсеры сначала обещали ей главную роль в ленте «Консервный ряд», но потом дали заднюю. Уэлч не получила сценарий, а создатели фильма заявили, что она медлительная и, кто бы мог подумать, старая.
Ракель была вне себя от такого предательского поступка продюсеров, но решила не молчать. Она пошла в суд и отсудила у съемочной группы почти 11 миллионов долларов. Актриса чувствовала себя на коне, но она не знала, как судебное разбирательство скажется на ее карьере. А это стало концом ее карьеры в кино.
С Уэлч после того случая больше не желали иметь дела режиссеры. Следующие 20 лет о Ракель Уэлч в кино больше не слышали. Так как она пропала с экранов, то очень быстро о ней просто стали забывать.
Бродвей, забвение и возвращение в кино
Ракель Уэлч с моряками авианосца USS Saipan и морскими пехотинцами, Нью-Йорк, 1982 год
Так как в кино для нее путь был закрыт, Уэлч подалась на Бродвей. Она стала играть в постановках, потому что нужно было как-то зарабатывать деньги.
В кино актриса смогла вернуться лишь через два десятилетия после скандального ухода. Но каким-то громким событием ее возвращение не стало. Ей больше не давали главных ролей. Ее можно было увидеть в «Блондинке в законе» с Риз Уизерспун и «Черепашьем супе» с Гектором Элизондо. Понимая, что былой славы не сыскать, Ракель играла в сериалах, самым ярким, пожалуй была «Сабрина – маленькая ведьма».
Жизнь после кино
Ракель Уэлч
Куда успешнее чем кинокарьера у бывшей соблазнительницы получилось заниматься более приземлёнными делами. Актриса пошла в бизнес. Она создала программу по фитнесу и запустила линию косметики.
Последнею ролью Ракель Уэлч стала картина «Как быть латинским любовником» режиссера Кега Марино. После этого актриса больше не снималась в кино, а просто наслаждалась жизнью. Благо, она себе заработала на хорошее беззаботное времяпровождение. Актриса перебралась в Лос-Анджелес и стала писательницей.
Личная жизнь и тихий уход
Ракель Уэлч с детьми
У актрисы, как и у многих творческих людей, был не один брак. Ракель четырежды выходила замуж. Первым ее супругом был Джемс Уэлч, ее школьный друг. Их брак распался очень быстро: пара рассталась в 1962 году, а официально развелась в 1964. У пары родилось двое детей: сын Деймон в 1959 и дочь Тани в 1961 году.
Во второй раз под венец Ракель пошла в 1967 году. Ее избранником стал Питер Кертис, продюсер. Но и с ним у актрисы был недолгий, пятилетний брак.
Третьим мужем Уэлч стал франко-американский продюсер Андре Вайнфильд, с которым они прожили десять лет.
В последний раз актриса вышла замуж за Ричарда Палмера, владельца сети пиццерий Mulberry Street Pizzeria. Они прожили вместе с 1999 по 2003 год. Позже Ракель заявила, что больше не хочет вступать в отношения.
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