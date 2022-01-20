Монарший трон: помпезный символ величия или признак «тараканов в голове»

Наполеон Бонапарт и престол Карла Великого.
Одним из символов королевской власти считается трон. В прежние времена одни монархи восседали на богато украшенном кресле, а других устраивал почти что обычный стул. Как бы там ни было, но ни у кого не оставалось сомнений во власти занимавшего трон. В этом обзоре собраны самые знаковые и значимые троны в истории, наглядно демонстрирующие характер сидевших на них монархов.
1. «Трон единорога» (Дания)
Кристиан VIII и Каролина Амалия, с Кристианом на престоле. Жозеф-Дезире Корт, 1841 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Коронационное кресло датских монархов использовалось с 1671 по 1840 г. | Фото: en.wikipedia.org.
Конечно, любой король или император может заказать трон из золота или из дорогого мрамора, но этот престол уникален. Кресло монархов Дании инкрустировано рогом единорога, и его охраняют три серебряных льва в натуральную величину. Они призваны вызывать ассоциации с троном царя Соломона, которого охраняли сразу 12 хищников. В наши дни все уже знают, что единорогов не существует, а вместо них, как оказалось, использованы бивни морских животных нарвалов.
2. Кресло короля Эдуарда (Великобритания)
Кресло короля Эдуарда в Вестминстерском аббатстве и его рисунок 1855 года. | Фото: en.wikipedia.org.
Реплика Скунского камня возле часовни в Шотландии. | Фото: flickr.com.
Кресло английского короля Эдуарда сейчас хранится в Вестминстерском аббатстве. Этот коронационный трон выглядит невзрачно. Его сделали из дуба специально для коронации Эдуарда I Длинноногого в 1296 году. Под сиденьем находится полость, в которую вкладывается Скунский камень – символический военный трофей. Это священная реликвия Шотландии, каменный блок весом 152 килограмма, на котором присягали ее монархи. Англия и Шотландия уже много веков как не воюют, а камень все "путешествует" между Лондоном и Эдинбургом на церемонии, последняя из которых – коронация Елизаветы II в 1953 году.
3. Мраморный трон (Персия)
Мраморный трон. | Фото: en.wikipedia.org.
Мраморный трон в зеркальном зале дворца Голестан. | Фото: commons.wikimedia.org.
Мраморный Трон в Тегеране (Иран) – удивительная скульптура, состоящая из 65 каменных компонентов. Мужчины, женщины и волшебные существа поддерживают платформу, где сидел шах, правитель Персии. Вокруг трона весь дворец Голестан («Дворец роз») украшен мрамором, зеркалами, росписью, фресками, плиткой и резьбой по дереву. Впечатляющую резиденцию персидских монархов возвели между 1747 и 1751 гг.
4. Трон Карла Великого (Германия)
Королевский трон в дворцовой капелле в Ахенском соборе. | Фото: en.wikipedia.org.
Престол Карла Великого в соборе города Ахен. | Фото: en.wikipedia.org.
Трон Карла Великого сделали по его заказу в 790-х годах. С тех пор он находится в дворцовой капелле в соборе города Ахен (Германия). 600 лет здесь проводились коронации императоров Священной Римской империи. Даже со своим каменным постаментом трон Карла выглядит не слишком впечатляюще. Тем не менее, престол возвышается не просто так. Под ним сделан проход, чтобы подданные могли низко наклониться или проползти, показав свое почтение монарху. Говорят, что ступеньки и мраморные украшения были взяты из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
5. Трон Третьего Неба Генеральной Ассамблеи тысячелетия Наций (США)
Трон Третьего Неба Генеральной Ассамблеи тысячелетия Наций в Смитсоновском музее. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Элемент трона Джеймса Хемптона. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Корона американца Джеймса Хемптона. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Оказывается, не обязательно быть венценосной особой, чтобы иметь свой трон. Тихий скромный очкарик, американский управдом Джеймс Хемптон (James Hampton) за четырнадцать лет, с 1950 по 1964 гг., построил в гараже Трон Третьего Неба Генеральной Ассамблеи тысячелетия Наций. Он состоит из многих элементов, на создание которых шли лампочки, фольга, металл от кофейных банок, картон и осколки зеркал. Можно рассматривать это творение как аутсайдерское искусство или как религиозный объект. В любом случае, Хемптон готовился к возвращению Христа на землю и создал собственный культ, состоящий из одного человека. В наши дни наследие затворника хранится в Смитсоновском музее американского искусства (г. Вашингтон).
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