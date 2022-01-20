Монарший трон: помпезный символ величия или признак «тараканов в голове»

Наполеон Бонапарт и престол Карла Великого.

1. «Трон единорога» (Дания)

Кристиан VIII и Каролина Амалия, с Кристианом на престоле. Жозеф-Дезире Корт, 1841 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Коронационное кресло датских монархов использовалось с 1671 по 1840 г. | Фото: en.wikipedia.org.

2. Кресло короля Эдуарда (Великобритания)

| Фото: en.wikipedia.org. Кресло короля Эдуарда в Вестминстерском аббатстве и его рисунок 1855 года.| Фото: en.wikipedia.org.

Реплика Скунского камня возле часовни в Шотландии. | Фото: flickr.com.

3. Мраморный трон (Персия)

Мраморный трон. | Фото: en.wikipedia.org.

Мраморный трон в зеркальном зале дворца Голестан. | Фото: commons.wikimedia.org.

4. Трон Карла Великого (Германия)

Королевский трон в дворцовой капелле в Ахенском соборе. | Фото: en.wikipedia.org.

Престол Карла Великого в соборе города Ахен. | Фото: en.wikipedia.org.

5. Трон Третьего Неба Генеральной Ассамблеи тысячелетия Наций (США)

Трон Третьего Неба Генеральной Ассамблеи тысячелетия Наций в Смитсоновском музее. | Фото: tanjand.livejournal.com.

Элемент трона Джеймса Хемптона. | Фото: tanjand.livejournal.com.

Корона американца Джеймса Хемптона. | Фото: tanjand.livejournal.com.