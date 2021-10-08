17 совершенно нелепых задачек из школьных учебников, которые заставят смеяться до упаду

Курьезные ляпы из школьных учебников.

1. «Я закончила филологический, на как оказалось ничего не знаю о синонимах!»

Да что вы знаете о синонимах.

2. «Так-так, проверить это можно только опытным путем!»

Ей-богу, лучше бы математику учили!

3. А какое слово сложили вы?

Это РЖД, детки!

4. Такова жизнь, всегда найдется какой-то Юдашкин, который испортит все планы!

5. «Ох, уж эти писатели, как скажут что-то, закачаешься!»

Золотые слова... Жаль, что ничего не понятно!

6. «Думаю в данный момент работать отказывается весь мозг»

Да он мертвецки пьян.

7. Оказывается, фамилия влияет на возраст!

Никак не пойму , какое отношение фамилия имеет к возрасту.

8. И снова чудо-загадки на интуицию

Странная задачка.

9. Фу, какая не воспитанная белка!

Причем тут белкин хвостик!

10. Эй, народ, неужели никого не волнует куда исчез Сережка!?

Пропал Сережа и Миша вышел на охоту.

11. Все знают, что Америка находится в другом часовом поясе, но не с разницей в 8 дней...

Типичный американский календарь.

12. Какой оптимистичный стишок!?

Поэзия с нотками фатализма.

13. «Имейте совесть, поделитесь препаратами, родители тоже хотят увидеть мир кузнечика!»

Мир глазами кузнечика.

14. «Итак, в эфире «Битва экстрасенсов» и мы начинаем!»

Сюрприз, которого на самом деле нет , может быть где угодно!

15. «Вот это сила воли, уважаю!»

Сказал, как отрезал!

16. Я думаю, белка грызет автора этого учебника

Ого, какая крупная белка!

17. «Нет, не могут! Все умрут, абсолютно все!»