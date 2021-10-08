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17 совершенно нелепых задачек из школьных учебников, которые заставят смеяться до упаду


Курьезные ляпы из школьных учебников.

Курьезные ляпы из школьных учебников.

Не секрет, что современная система образования претерпевает значительные изменения. Предполагается, что обучение должно идти в сторону прогресса, однако собранные нами примеры домашних заданий указывают на совершенно регрессивный путь. Кто-то, прочитав их, покрутит у виска, а кто-то не сможет сдержать улыбку.

1. «Я закончила филологический, на как оказалось ничего не знаю о синонимах!»


Да что вы знаете о синонимах.

Да что вы знаете о синонимах.

 

2. «Так-так, проверить это можно только опытным путем!»


Ей-богу, лучше бы математику учили!

Ей-богу, лучше бы математику учили!

 

3. А какое слово сложили вы?


Это РЖД, детки!

Это РЖД, детки!

 

4. Такова жизнь, всегда найдется какой-то Юдашкин, который испортит все планы!


Ох, уж этот Юдашкин.

Ох, уж этот Юдашкин.

 

5. «Ох, уж эти писатели, как скажут что-то, закачаешься!»


Золотые слова... Жаль, что ничего не понятно!

Золотые слова... Жаль, что ничего не понятно!

 

6. «Думаю в данный момент работать отказывается весь мозг»


Да он мертвецки пьян.

Да он мертвецки пьян.

 

7. Оказывается, фамилия влияет на возраст!


Никак не пойму, какое отношение фамилия имеет к возрасту.

Никак не пойму, какое отношение фамилия имеет к возрасту.

 

8. И снова чудо-загадки на интуицию


Странная задачка.

Странная задачка.

 

9. Фу, какая не воспитанная белка!


Причем тут белкин хвостик!

Причем тут белкин хвостик!

 

10. Эй, народ, неужели никого не волнует куда исчез Сережка!?


Пропал Сережа и Миша вышел на охоту.

Пропал Сережа и Миша вышел на охоту.

 

11. Все знают, что Америка находится в другом часовом поясе, но не с разницей в 8 дней...


Типичный американский календарь.

Типичный американский календарь.

 

12. Какой оптимистичный стишок!?


Поэзия с нотками фатализма.

Поэзия с нотками фатализма.

 

13. «Имейте совесть, поделитесь препаратами, родители тоже хотят увидеть мир кузнечика!»


Мир глазами кузнечика.

Мир глазами кузнечика.

 

14. «Итак, в эфире «Битва экстрасенсов» и мы начинаем!»


Сюрприз, которого на самом деле нет, может быть где угодно!

Сюрприз, которого на самом деле нет, может быть где угодно!

 

15. «Вот это сила воли, уважаю!»


Сказал, как отрезал!

Сказал, как отрезал!

 

16. Я думаю, белка грызет автора этого учебника


Ого, какая крупная белка!

Ого, какая крупная белка!

 

17. «Нет, не могут! Все умрут, абсолютно все!»


С нотками фатализма.

С нотками фатализма.

 

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17 совершенно нелепых задачек из школьных учебников, которые заставят смеяться до упаду

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17 совершенно нелепых задачек из школьных учебников, которые заставят смеяться до упадуПодписаться на мой Instagram
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