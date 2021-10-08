17 совершенно нелепых задачек из школьных учебников, которые заставят смеяться до упаду

Курьезные ляпы из школьных учебников.
Не секрет, что современная система образования претерпевает значительные изменения. Предполагается, что обучение должно идти в сторону прогресса, однако собранные нами примеры домашних заданий указывают на совершенно регрессивный путь. Кто-то, прочитав их, покрутит у виска, а кто-то не сможет сдержать улыбку.
1. «Я закончила филологический, на как оказалось ничего не знаю о синонимах!»
Да что вы знаете о синонимах.
2. «Так-так, проверить это можно только опытным путем!»
Ей-богу, лучше бы математику учили!
3. А какое слово сложили вы?
Это РЖД, детки!
4. Такова жизнь, всегда найдется какой-то Юдашкин, который испортит все планы!
Ох, уж этот Юдашкин.
5. «Ох, уж эти писатели, как скажут что-то, закачаешься!»
Золотые слова... Жаль, что ничего не понятно!
6. «Думаю в данный момент работать отказывается весь мозг»
Да он мертвецки пьян.
7. Оказывается, фамилия влияет на возраст!
Никак не пойму, какое отношение фамилия имеет к возрасту.
8. И снова чудо-загадки на интуицию
Странная задачка.
9. Фу, какая не воспитанная белка!
Причем тут белкин хвостик!
10. Эй, народ, неужели никого не волнует куда исчез Сережка!?
Пропал Сережа и Миша вышел на охоту.
11. Все знают, что Америка находится в другом часовом поясе, но не с разницей в 8 дней...
Типичный американский календарь.
12. Какой оптимистичный стишок!?
Поэзия с нотками фатализма.
13. «Имейте совесть, поделитесь препаратами, родители тоже хотят увидеть мир кузнечика!»
Мир глазами кузнечика.
14. «Итак, в эфире «Битва экстрасенсов» и мы начинаем!»
Сюрприз, которого на самом деле нет, может быть где угодно!
15. «Вот это сила воли, уважаю!»
Сказал, как отрезал!
16. Я думаю, белка грызет автора этого учебника
Ого, какая крупная белка!
17. «Нет, не могут! Все умрут, абсолютно все!»
С нотками фатализма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии