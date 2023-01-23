5 интересных фактов о комоде, которые обязательно стоит знать

Сейчас комод – очень популярный, практичный, красивый предмет мебели, который занимает свою нишу в современном интерьере. Он встречается практически в каждом доме, но так было не всегда. Сегодня мы делимся интересными фактами о происхождении комода, и о том, как его можно применить в современном интерьере.



Сундук- комод- журнальный столик







Что означает слово «комод»?







Слово «комод» заимствовано у французов. В переводе commode означает «удобный», что вполне оправдано. Такой предмет мебели, имеющий выдвижные ящики для хранения вещей, в России раньше называли шаф или скрыня.



Когда и где появился?







В обиход комоды вошли в начале 18-го столетия. Его прародителем считается сундук. Хотя существуют разные версии происхождении этого предмета мебели. По одной из них, комод появился в Италии в 17 столетии. Тогда это был невысокий шкаф с распашными дверками. Его называли креденцом, и предназначен он был для хранения посуды.



Затем комод был модернизирован и появился уже во Франции. Но все же, вначале был сундук, который, постепенно видоизменялся, подрастал, и со временем приобрёл опорные ножки.



Комод образца 1775 года







Не всегда было удобно находить необходимую вещь в сундуке, в результате были изобретены выдвижные ящики. Так затем появились дверцы и сплошные фасады. Так сундук преобразовался в невысокий шкаф, у которого был выдвижной ящик и две двери. Это и был тот самый итальянский креденец.



Звездный час комода







Эпоха рококо – звездный час комода. Как раз в это время комод приобрёл изящный дизайн, а в отделке мастера начали использовать перламутр, панцири черепах, слоновую кость, драгоценные (полудрагоценные камни).



Обязательными элементами комода были позолоченные детали. В это же время появились другие виды комодов: с зеркалом (для будуара), а также комод-секретер, предназначенный для кабинета. Правда, такой предмет мебели могли позволить себе только состоятельные особы.



Функциональность – прежде всего







Эпоха ампира и классицизма также повлияли на внешний вид комода. В этот период делали ставку на функциональность. В декоре прослеживалась сдержанность, контуры были более чёткими. Модные формы того времени – правильный параллелепипед, а также полуовальные и полукруглые фасады.

Интересно, что первым в спальных комнатах появился комод, а не шкаф. Всё потому, что для хранения вещей отводились отдельные гардеробные, а в комоде помещали только самое необходимое, в основном, белье (чтобы оно было всегда под рукой).



Что влияло на внешний вид комода?







На внешний вид комода влияла страна, в которой он находился. Например, англичане в период Викторианской эпохи первыми начали применять белый лак для комода. Также им принадлежит идея украшения комода резьбой в виде цветочной гирлянды.



В Америке предпочитали комоды, у которых были фигурные ножки и расписные панели. А французские мастера создали очень узкую модель комода, её можно было вписать в любой интерьер.



В некоторых странах этот предмет интерьера имел скромный дизайн, например, в Советском Союзе производили очень лаконичные и лишенные вычурности комоды.



Комод в советском стиле







Известно, что были и походные раскладные варианты комодов, которые собирались быстро на месте. Они пользовались большой популярностью у путешественников.



Современный комод







Комод с полупрозрачными ящиками







Зеркальный комод в детской







Белый комод в скандинавском стиле







Презентабельный комод в интерьере гостиной







Светлый комод в эклектическом интерьере







Классический комод из массива дерева







Угловой компактный комод







Оригинальная модель ящиками, которые обозначают, что и где необходимо в нём хранить







Полукруглый компактный и функциональный комод







Известно, что прародителем комода стал сундук, но он не ушёл из жизни человека, и используется в интерьерах до сих пор.



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