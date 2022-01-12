10 самых причудливых способов, с помощью которых люди защищали места захоронений

Кладбищенское ружье.
Пожалуй, во всех культурах погребение имело сакральное значение, а защита могил от вандалов уделяли самое серьёзное внимание. Причём делали это порой не совсем обычными способами. В этом обзоре собраны самые причудливые методы, которые использовали люди для защиты захоронений.
1. Трехслойный гроб
Трехслойный гроб.
В Соединенном Королевстве в 1800-х годах похитители тел были очень большой проблемой. Кроме того, в 1828 году печально известные убийцы Уильям Берк и Уильям Хэр убили 17 человек, чтобы продать их тела доктору Роберту Ноксу, который хотел изучить «свежие» трупы людей, которые были здоровыми на момент смерти. В том же году некий г-н Даулинг потерял свою жену и ребенка во время родов.
Очевидно, что он был бы потрясен внезапной потерей его молодой семьи, но он также пришел в ужас, когда понял, что тела его близких могут украсть. Для того, чтобы предотвратить это, он хранил трупы у себя дома в течение нескольких недель, пока они не начали разлагаться. После этого он положил тела жены и ребенка в свинцовый гроб, который поместил внутрь большего по размеру деревянного гроба. А затем это все было помещено в третий деревянный ящик, после чего закопано в землю.
2. Проклятие
Проклятие Шекспира.
Когда Уильям Шекспир понял, что скоро умрет, он начал переживать, что его останки будут либо украдены грабителями или, возможно, послужат в качестве подручного материала для студентов-медиков. Для того чтобы избежать этого, драматург, как утверждает история, наперед проклял любого, кто попытается откопать его тело. Могила Шекспира находится в церкви Святой Троицы в Стратфорд-на-Эйвоне (Англия). Свое предсмертное проклятие Шекспир изложил в пьесе «Ромео и Джульетта». Это та самая крылатая фраза «Чума на оба ваших дома». Что интересно, проклятие Шекспира сработало, поскольку так никто и никогда не попробовал раскопать его могилу.
3. Кладбищенское ружье
Кладбищенское ружье.
В музее траурного искусства в Дрексел Хилл, штат Пенсильвания, хранится оружие, которое близкие недавно умерших людей использовали для защиты мертвых от кладбищенских воров, которые выкапывали трупы с целью получения прибыли. Изобретенное в 1700-х годах устройство называли просто «кладбищенским ружьем». Устанавливалось это ружье на вращающуюся на 360 градусов подставку, а управлял им специальный сторож.
Идея состояла в том , чтобы защитить тело в течение достаточно длительного срока, чтобы труп уже было бесполезно из-за разложения выкапывать и продавать в медицинскую школу. Обычно подобное «огнестрельное прикрытие могилы» арендовали на неделю, и стоила такая услуга очень дорого. А это означало, что только богатые люди могли позволить себе арендовать кладбищенское ружье, а тела людей низшего класса по прежнему спокойно воровали.
4. Гробы-торпеды
Гробы-торпеды
В 1878 году так называемые «гробы-торпеды» были запатентованы Филиппом K Кловером. В своем патенте он описывает изобретение , как «средство , которое должно успешно предотвратить несанкционированное выкапывание мертвых тел». Его торпеда прикреплялась к гробу и взрывалась, если кто-нибудь пытался ограбить могилу. Был зафиксирован как минимум один случай в 1881 году, когда подобное устройство убило одного грабителя могил и оторвало ногу другому.
5. Опускающиеся плиты и секретные двери
"Опускающиеся
Древние египтяне хоронили своих фараонов в подземных камерах, спрятанных в сложных лабиринтах пирамид, чтобы защитить сокровища, которые обычно хоронили с останками правителей. Опускающиеся плиты архитекторы пирамид устанавливали на краю рампы в узких коридорах. После того, как строительство гробницы завершали, из-под тяжелой каменной плиты выбивали подпорку, чтобы плита соскользнула вниз по рампе и перекрыла дверной проем. Грабители попросту не смогли сдвинуть с места эти тяжелые каменные двери, поскольку им нужно было бы поднимать их вверх. Воры пытались обойти подобное рытьем подземных туннелей, которые позволили бы им войти в гробницу. Тем не менее, архитекторы постоянно меняли расположение входов в гробницах, а иногда в пирамидах даже не было входа (тело и сокровища опускали через отверстие в верхней части пирамиды, после чего замуровывали это отверстие.
6. Мортсейф
Мортсейф.
В начале XIX века в Шотландии люди начали устанавливать железные клетки под названием «мортсейфы» над могилами. По существу, эта клетка устанавливалась вокруг гроба и была наполовину вкопана в землю вокруг него. Она была настолько тяжелой, что мортсейф можно было приподнять только с помощью специального механизма.
Многие погосты обзавелись одним или двумя мортсейфами, которые предлагали в аренду семьям усопшего за один шиллинг в день. Идея состояла в том, чтобы держать тело внутри мортсейфа, пока оно не разложится настолько, что не будет представлять интереса для похитителей трупов. Затем гроб с телом выкапывали и хоронили в обычном месте, а металлический каркас сдавали в аренду другой семье.
7. Жидкая ртуть
Жидкая ртуть.
Пожалуй, все знают о терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди — тысячах статуй глиняных воинов, которые «были оставлены на страже» гробницы императора. У этих воинов даже когда-то было в руках настоящее оружие, чтобы они могли защитить своего лидера в загробной жизни. Когда статуи были сделаны в 208 г. до н.э., они были окрашены, чтобы выглядеть еще более реалистичными. Но помимо глиняной армии Цинь Шихуанди его гробница была заполнена целыми озерцами жидкой ртути.
В свое время китайцы практиковали алхимию, и ртуть считалась ключом к бессмертию. Тем не менее, огромное количество этого ядовитого вещества сделало почти невозможным для современных археологов полностью раскопать гробницу. Также подобное можно увидеть в Мексике. Пирамида Пернатого Змея в Теотиуакане была построена для захоронения их императора после смерти. В 2016 году археологи обнаружили, что дорога к ранее не обнаруженным подземным камерам перегорожена прудом жидкой ртути.
8. Армия
Армия.
В Палестине есть несколько гробниц, в которых покоятся останки священных религиозных деятелей. Эти святые места часто посещают еврейские и христианские туристы, а подобное значит, что они являются идеальной мишенью для антиеврейских агрессоров во время продолжающегося израильско-палестинского конфликта. В 2000 году место захоронения Иосифа, сына Иакова, было повреждено бомбами. Ущерб был восстановлен, но в 2015 году гробницу Иосифа вновь повредили путем поджога. Эти нападения привели к вмешательству израильской армии, которая взяла место захоронения под охрану. Теперь посетить его можно только в сопровождении солдат.
9. Подводная гробница
Подводная гробница.
В 681 году умер корейский ван (правитель) Мунму. В течение своей жизни он объединил всю Корею и успешно защищал страну от японских захватчиков. Он считал, что единственный способ продолжать защищать Корею и после смерти — это быть похороненным под водой, чтобы перевоплотиться в морского дракона. Сегодня туристы могут посетить место захоронение Мунму.
С первого взгляда, она выглядит как маленький, скалистый остров. В центре этого острова есть небольшой пруд. Некоторые историки полагают, что пепел Мунму был разбросаны по воде этого пруда, и что термин «могила» является чисто символическим. Другие полагают, что пепел хранится в урне, которая была похоронена под каменными плитами на дне пруда. Несмотря на то , что расположение гробницы Мунму стало достоянием общественности, никто не пытался найти его останки.
10. Спутниковые изображения
Спутниковые изображения.
В Египте расхитители гробниц продолжают грабить древние захоронения и по сей день. При этом они отнюдь не заботятся о сохранении древностей и, как правило, взрывают скрытые входы с помощью динамита, уничтожая бесчисленное количество драгоценных артефактов. Количество грабежей выросло в 2008 году во время мирового финансового кризиса, а затем вновь резко увеличилось после египетской революции в 2011 году.
Сара Паркак создала новую программу, которая поможет предотвратить уничтожение этих исторических артефактов преступниками. С помощью использования спутниковых изображений она может отслеживать, где и когда произошло разграбление. Также в ходе своего исследования, она уже помогла найти ранее неизвестные пирамиды, используя спутники. Это позволило настоящим археологам достичь этих мест раньше расхитителей.
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