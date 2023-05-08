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У какой диснеевской принцессы был ребёнок?

Как правило, мы видим диснеевских принцесс в обстоятельствах, далёких от таких милых радостей, как рождение и воспитание детей в кругу любящей семьи. Обычно весь мультфильм героини страдают, борются, решают проблемы с чудовищем, колдуньей, мачехой и прочим злом, спасают государство, а иногда весь мир, и в финале обретают принца, как (сомнительную) награду за свои старания.

У какой диснеевской принцессы был ребёнок?
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS

Но одна из героинь всё-таки прошла немного дальше. Ариэль, рыжеволосая красотка с весьма и весьма упорным характером, во второй части фильма («Русалочка 2: Возвращение в море») обзаводится дочкой, Мэлоди, которой приходится ещё раз показать Моргане, злой тётке со дна моря, где именно зимуют раки. Жаль, что мультик получился довольно средненький и продолжать историю династии диснеевцы не стали.
У какой диснеевской принцессы был ребёнок?
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS

У какой диснеевской принцессы был ребёнок?
Мэлоди
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS

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У какой диснеевской принцессы был ребёнок?

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У какой диснеевской принцессы был ребёнок?Подписаться на мой Instagram

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