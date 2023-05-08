Как правило, мы видим диснеевских принцесс в обстоятельствах, далёких от таких милых радостей, как рождение и воспитание детей в кругу любящей семьи. Обычно весь мультфильм героини страдают, борются, решают проблемы с чудовищем, колдуньей, мачехой и прочим злом, спасают государство, а иногда весь мир, и в финале обретают принца, как (сомнительную) награду за свои старания.
У какой диснеевской принцессы был ребёнок?
Как правило, мы видим диснеевских принцесс в обстоятельствах, далёких от таких милых радостей, как рождение и воспитание детей в кругу любящей семьи. Обычно весь мультфильм героини страдают, борются, решают проблемы с чудовищем, колдуньей, мачехой и прочим злом, спасают государство, а иногда весь мир, и в финале обретают принца, как (сомнительную) награду за свои старания.
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