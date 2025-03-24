Как на самом деле пользоваться селикагелем

В каждой коробке с новой обувь обязательно находится парочка пакетиков с непонятным содержимым — крошечными прозрачными шариками, на которых указано, что есть их запрещено. Именно это предупреждение заставляет странные пакетики отправить прямо в мусорное ведро.







А зря! Они еще могут пригодиться в быту и не один раз.

1. Что находится внутри этих таинственных пакетиков

2. Какой объем жидкости силикатный гель может впитать

3. Почему жидкость впитывается

4. Как эти шарики использовать повторно

5. Применение в быту

6. Опасно или безопасно

Силикагель изготавливают из кремниевых кислотНаверняка во время распаковки коробки с новыми кроссовками вы задавали вопрос, что за странные пакетики с крошечными шариками находятся внутри? На самом деле в них запечатан силикатный гель (силикагель). Это высушенное вещество, которое создано из кремниевых кислот. Оно было изобретено в качестве твердого сорбента. В переводе с латинского языка оно означает «застывший камушек». Производители специально кладут его в коробку, чтобы новая обувь как можно дольше оставалась сухой во время ее транспортировки и хранения.5 тонн силикагеля впитывает 2 тонны водыСиликагель способен поглотить большой объем влаги. Согласно расчетам производителей, пять тонн силикатного геля способно впитать две тонны воды. Это происходит из-за того, что площадь крохотного шарика превышает его массу. То есть в одном грамме вещества содержится 800 метров в квадрате поверхности, которая впитывает влагу. А это площадь двух полей для баскетбола.Под микроскопом силикагель похож на смятый комок бумагиПакетики с уникальными шариками можно найти не только в обувной коробке. Вещество еще продают в розничных магазинах и в более большом объеме для бытовых нужд. К примеру, за рубежом его часто добавляют в лоток для кошек — он прекрасно впитывает не только жидкость, но и неприятные запахи. Это происходит благодаря сложному строению силикагеля. Дело в том, что на самом деле он имеет совсем не шаровидную форму. Если его сфотографировать на профессиональный фотоаппарат, а затем увеличить, то можно заметить, что его поверхность имеет множественные отверстия разной длины. Подобную форму имеет обычная бумага, которую плотно смяли и скатали в шарик.Силикагель можно использовать для хранения кожаной обувиИтак, если в ваши руки попали таинственные пакетики с силикатным гелем, то не торопитесь их выбрасывать. Они еще помогут вашей обуви. Для этого можно накопить несколько пакетиков, а затем переложить содержимое в два хлопковых мешочка. Кладем их в обувь, которая хранится в шкафу. Теперь ей не страшна сырость, которая может появляться в квартире.Силикагель может поддерживать влажность на подоконникеТакже силикагель можно использовать не по назначению. Например, в быту. Если ваши окна часто запотевают, то можно на подоконник поставить красивую вазочку или другую емкость, заполненную силикатным гелем. Конечно, большие потеки на стекле он не уберет, но в борьбе с небольшой влажностью, которая может появляться после полива цветов, он справится.Шарики силикагеля могут пригодится на кухне. Если у вас постоянно каменеет соль, сахар и другие сыпучие продукты, то в шкафу можно расположить несколько таких пакетиков. Они будут впитывать лишнюю влагу, которая образуется во время приготовления пищи. Также шарики помогут избавить помещение, в котором хранится верхняя одежда, от неприятного запаха сырости. Особенно это актуально весной и осенью во время дождей. Просто повешайте мешочек с шариками на вешалку, на которой располагается промокшая одежда. Силикатный гель сделает свое дело! Кроме того, пакетики можно класть в сумку, в которой находится спортивная форма. Шарики помогут избавить ткань от неприятного запаха и влаги после тренировки.Силикагель хорошо регулирует влажность в кухонном шкафчикеС помощью этих маленьких камушек можно продлить срок эксплуатации бритвенных станков. Наверняка, каждый замечал, что в ванной комнате лезвия быстро тупятся и подвергаются коррозии из-за повышенной влажности. Но если их хранить в стаканчике, в который насыпать силикатный гель, то их срок службы продлится минимум на неделю.Еще одним интересным способом использования этого вещества не по назначению является купирование влажности посадочного материала. Этот лайфхак может пригодиться дачникам, которые не понаслышке знаю, как сложно сохранить цветочные клубни зимой. Но если их расположить в коробке с этими шариками, то лишняя влага будет своевременно впитываться и клубни не начнут преждевременно прорастать или загнивать.Силикагель не опасен для здоровьяВыходит, что силикагель можно использовать для разных целей. Но тогда напрашивается вопрос, а не вредно ли его использовать на кухне, ведь на пакетике указано, что он не съедобный. Да, это вещество нельзя проглатывать. Но располагать в жилых комнатах абсолютно безопасно. Он не относится к токсичным веществам, а наоборот, является экологически чистим материалом.Но, очевидно, что его нельзя есть! Силикатный гель может быть опасен лишь в одном случае, если вы являетесь специалистом на производстве и вам приходится постоянно вдыхать мелкие частицы силикагеля (пыль).