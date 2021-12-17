Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века

Девушки эдвардианской эпохи.
Когда королева Виктория умерла, престол занял её сын Эдуард и началась Эдвардианская эпоха. Это было тем замечательным временем, когда элита наслаждалась веком такого прогресса, которого она никогда прежде не знала. Наступивший век сулил небывалые развлечения, подкрепленные развитием транспорта, успешной борьбой женщин за свои права, появлением массовых видов спорта, любительских фотокамер, открытием первых мюзик-холлов. Приближалась война, о которой никто не догадывался. А какие девушки были в Англии того времени! Сущие ангелы!
1. Эталон красоты
2. Юная леди
3. Детская мода
4. Повседневный образ
5. Очаровательный образ
6. Элегантные элементы декора
7. Обаятельная и привлекательная
8. Девушка эдвардианской эпохи
9. Успешная леди
10. Брюнетка с белой кожей лица
11. Барышня прошлого века
12. Красавица того времени
13. Черные кудри
14. Неповторимый облик
15. Девичья непосредственность
16. Модная леди
17. Прекрасная дама
18.Юная особа
19. Нежный образ эвардианской красавицы
20.Дама из высшего общества
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