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Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


Девушки эдвардианской эпохи.

Девушки эдвардианской эпохи.

 

Когда королева Виктория умерла, престол занял её сын Эдуард и началась Эдвардианская эпоха. Это было тем замечательным временем, когда элита наслаждалась веком такого прогресса, которого она никогда прежде не знала. Наступивший век сулил небывалые развлечения, подкрепленные развитием транспорта, успешной борьбой женщин за свои права, появлением массовых видов спорта, любительских фотокамер, открытием первых мюзик-холлов. Приближалась война, о которой никто не догадывался. А какие девушки были в Англии того времени! Сущие ангелы!

1. Эталон красоты


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

2. Юная леди


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

3. Детская мода


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

4. Повседневный образ


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

5. Очаровательный образ


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

6. Элегантные элементы декора


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

7. Обаятельная и привлекательная


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

8. Девушка эдвардианской эпохи


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

9. Успешная леди


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

10. Брюнетка с белой кожей лица


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

11. Барышня прошлого века


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

12. Красавица того времени


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

13. Черные кудри


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

14. Неповторимый облик


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

15. Девичья непосредственность


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

16. Модная леди


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

17. Прекрасная дама


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

18.Юная особа


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

19. Нежный образ эвардианской красавицы


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

20.Дама из высшего общества


Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века


 

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Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX века

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Эдвардианские ангелы: 20 фотографии красавиц из Великобритании начала XX векаПодписаться на мой Instagram
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