Самые странные церкви нашей планеты

Церковь – это не просто здание, куда можно прийти, чтобы помолиться или крестить детей. Это сооружение уже давно стало символом веры, убежищем для страждущих и источником силы для тех, кто сбился с пути.
И в этом мире очень много необычных церквей. Все они отличаются от себе подобных разными факторами: одна построена из необычных материалов, другая считается самой южной церковью в мире, а третья и вовсе находится под землей. Что ж, давайте посмотрим на 11 самых необычных церквей нашей планеты.
Ставкирка в Боргунне (1180 – 1250), Лердал, Норвегия.
Это церковь или дом Уизли? Церковь построили в период с 1180 по 1250 гг. из длинных вертикальных деревянных брусьев, которые называют «ставами». В Норвегии еще 28 таких ставкирок, из которых эта – самая хорошо сохранившаяся. Может быть, церковь все-таки волшебная…
Церковь Лас-Лахас (1949), Колумбия.
Ла-Лахас завершили строить в 1949 году, и она возвышается со дна каньона на 90 метров. По легенде, в 1754 году одна мать и ее глухонемая дочь застряли в каньоне во время ужасной грозы. Тогда на стене каньона им явился образ Девы Марии, и глухонемая дочь вдруг воскликнула «Дева Мария зовет меня!» С тех пор в районе каньона сообщали о нескольких чудотворных излечениях, и потому здесь построили церковь.
Хатльгримскиркья (1986), Рейкьявик, Исландия.
Хатльгримскиркья возвышается на 74 метра, что делает ее самым высоким зданием в Исландии. Ее дизайн должен напоминать текущую лаву вулкана. Церковь стала одной из главных достопримечательностей Исландии. Церковный орган составляет 13 м в высоту и весит более 25 тонн.
Часовня тернового венца (1980), Эврика-Спрингс, Арканзас.
Церковь построили в 1980 году. Она возвышается на 14 метров и имеет 625 окон. При ее строительстве использовали более 557 кв.м. стекла. Несмотря на относительно “молодой возраст”, у этого храма есть уже собственные достижения: он стоит на четвертом месте в списке церквей ХХ века с наилучшим дизайном.
Церковь Темппелиаукио (1969), Хельсинки, Финляндия.
Это сооружение называют «Церковью Скалы», т.к. она встроена в скалу. Каждый год Темппелиаукио посещает более полумиллиона человек, что делает ее одной из самых популярных достопримечательностей Хельсинки. Строение покрыто огромным медным куполом, который пропускает естественный свет.
Сан Мигель Дель Фай (10-ый век), Каталония, Испания.
Этот монастырь построили в Х веке примерно в 40 км от Барселоны прямо в пещерах утеса. Однако, говорят, что до того, как стать монастырем, это место использовалось в IX веке для проведения языческих ритуалов.
Церковь Святой Троицы (2004), Ватерлоо, Антарктика.
Строительство церкви заказал в 1990-ых гг. патриарх Алексий II. Это самая южная православная церковь в мире. Постоянно тут находится, как минимум, один монах-доброволец из Троице-Сергиевой лавры в России. Высота церкви – 13 метров. Сначала ее построили в России, а уже потом переместили в Антарктику.
Метеоры (XIV век), Фессалия, Греция.
Монастыри Метеоры были построены высоко в горах греческими православными монахами, которые бежали от турецких захватчиков Османской империи. «Метеора» переводится, как «в небесах» или «подвешенный в небе». Поначалу, из соображений безопасности, добраться до монастырей Метеоры можно было только по веревочным лестницам и сетям, которые сбрасывали сверху. Сейчас для туристов вырезали ступеньки в скалах.
Сен-Жан (XII век), Обтер-сюр-Дрон, Франция.
Это крупнейшая подземная церковь в Европе – ее главный зал возвышается почти на 18 метров. Вырезанная прямо в известняковых горах и укрытая под древним обвалом камней, церковь долгое время оставалась неизвестной, пока ее снова не открыли широкой публике в 1950-ых. Внутри находится ряд ям и склепов, в которых хранятся мощи и реликвии, в том числе и более 80 каменных саркофагов.
Базилика святого Пия X (1958), Лурд, Франция.
Подземная бетонная базилика святого Пия X занимает более 180 м в длину (больше двух футбольных полей) и вмещает более 24 000 человек. Ее построили во французском городе Лурд, где Дева Мария явилась местной крестьянской девочке Бернадетте Субиру, которая позже сама стала святой.
Храм Святого Семейства (1882-наст. Время), Барселона, Испания.
Спроектированный знаменитым каталонским архитектором Антонио Гауди в 1883 году, Храм Святого Семейства строится уже более 130 лет, и даже при современных технологиях не будет завершен раньше 2026 года – в столетнюю годовщину смерти Гауди.
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