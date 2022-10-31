Как простой почтальон из Италии стал «отцом» первой финансовой пирамиды и получил миллионы

Если лень по одной шуточной версии развития цивилизации стала двигателем прогресса и полезных изобретений, то желание обогатиться любой ценой привело к открытию порой не совсем честных способов заработков. В разные времена авантюристы прославляли то золотые копи, то спекуляцию, то криптовалюту, а вот итальянский «инвестор» стал знаменит благодаря созданию финансовой пирамиды. Чарльз Понци не был «первопроходцем», однако именно его имя вошло в историю 20 века как главного «отца» этой громкой и удачной аферы.
Новое - хорошо забытое старое
Адель Шпицедер
Как мы уже сказали, до Понци о финансовом механизме, когда новые вкладчики обеспечивают доходность вложений первых инвесторов, уже было хорошо известно. К примеру, в 1869 году известная актриса Адель Шпицедер дала объявление в газете, согласно которому желающие могли бы иметь пассивный заработок через вложение небольшой суммы денег. При этом, имея всего лишь 100 гульденов первоначального капитала (и то одолженных у подруги), Адель смогла основать собственный банк, а спустя три года стать уже одной из самых обеспеченных дам Баварии. Любопытно, что на любую критику она отвечала, что это антисемитски настроенные конкуренты пытаются ей помешать. В результате около 30 тысяч доверчивых простаков стали беднее на 38 млн.гульденов.
Но не в одной Германии разгорались финансовые страсти. Примерно в это же время на другом континенте американка Сара Хау своеобразным способом боролась за права женщин. Она организовала сберегательный банк Ladies' Deposit Company, куда домохозяйки несли сэкономленные деньги. По официальной версии Саре Хау удалось обмануть 800 несведущих в финансах дам, собрав более 250 тысяч долларов. Однако альтернативные источники называли цифру вдвое больше (что по нынешнему курсу приблизительно равно 13 млн. долларов). Любопытно, что после разоблачения Сара была осуждена на 4 года, однако и после пыталась провернуть подобную финансовую схему.
Не думайте, что одни женщины страдали желанием быстро обогатиться. Напротив, мужчины не только более активно набирали «подписчиков», но и обещали гораздо больший процент. Так, Уильяма Миллера в финансовой среде в 1899 году году нарекли «Уильям-520%» за рекордную предполагаемую доходность его предприятия. Бывший бухгалтер «облапошил» вкладчиков на 1 млн долларов (на минуточку, это 32 млн. по нынешнему курсу). Все же можно сомневаться в приведенных официальных данных, так как после 5 лет тюрьмы у Миллера нашлись деньги, чтобы заняться теперь уже легальным бизнесом.
Чарльз Понци - жизнь сына честного почтальона
Чарльз Понци. Источник фото: webtekno.com
Жизнь этого человека дает обильную пищу для рассуждений: какой из факторов - наследственность, судьба или окружающее общество - более всего виновно в формировании авантюрного склада характера нашего героя? Известно, что дедушка Чарльза был представителем суда Итальянской республики, а отец - честным почтальоном. Малыш Чарльз, родившийся в 1882 году, был любимым и желанным мальчиком. И когда ему исполнилось 10 лет, на сэкономленные деньги родители оплатили ему образование в престижной частной школе. Несколькими годами позже, также финансируемый родными и близкими, Чарльз Понци отправляется продолжать учебу в римском университете Ла Сапиенца. Однако вскорости деньги у любимца семьи закончились - веселая жизнь в кабаках привела к тому, что Чальза отчислили.
Что же оставалось делать бедному итальянцу? Не иначе, как искать лучшей жизни за океаном, ведь возвращаться домой с позором ему не хотелось. Впрочем, в начале 20 века переезд в Америку был обычной практикой среди молодежи пиренейского полуострова.
2 доллара и небывалое желание разбогатеть
Чарльз Понци. Источник фото: yahoo.com
Это уже спустя 17 лет, будучи миллионером, он скажет, что приехал покорять новый континент с 2 долларами в кармане. Однако на пароход он сел отнюдь не бедным. Его дядя взял на себя расходы по поездке и снабдил амбициозного племянника 200 долларами. Но дорога была длинной и скучной, и чтоб как-то разнообразить плаванье, Чарльз вновь стал посещать казино и бары. Так что действительно к прибытию в Америку у молодого человека, что называется, оказалась дырка в кармане. Новому поселенцу власти не слишком помогли, поэтому юноше пришлось браться за любую работу. В конце концов он нашел постоянный заработок: в ресторане, где он убирал, ему предложили должность официанта. Однако и тут склонность к авантюрам подвела Чарльза: после не единичного обсчета клиентов и воровства его уволили с позором.
Чарльз Понци. Источник фото: citywireselector.com
Судьба еще некоторое время испытывала Понци, пока тот в 1907 году не переехал в Канаду и не познакомился с еще одним итальянским мошенником Луиджи Заросси. Тот уже имел свой собственный банк. Его клиентами были влиятельные и богатые люди, которые хотели быстро приумножить свой капитал. Заросси предлагал им размещать инвестиции под рекордные 6% прибыли, однако аппетиты старых вкладчиков покрывались за счет привлечения новых. Как и следовало ожидать, вскоре банк «лопнул». Оставшись без денег и работы, но уже обладая любопытной идеей обогащения, Чарльз вынужден был вновь искать средства к существованию. Он не придумал ничего лучше как подделывать чеки. В результате ему присудили три года тюрьмы. После освобождения Понци переехал в США.
У него остались связи с бывшими клиентами с предыдущей работы. По их рекомендации авантюрист стал контрабандистом. Он оказывал помощь своим землякам, решившим нелегально переехать на ПМЖ в США. Не трудно догадаться, что вскорости его вновь подвергли аресту и суду. Теперь уж в тюрьме ему предстояло провести два года.
Его сокамерниками оказались довольно известные в определенных кругах люди. Чарльз Морсе был спекулянтом на бирже, а также человеком, получившим прозвище «Снежный король» за монополию в ледяном бизнесе в Нью-Йорке. Игнацио Лупо, другой его знакомый, прославился как сицилийский мафиози, контролировавший Атланту. Эти два человека настолько восхищали молодого Чарльза, что он даже считал их приговоры слишком суровыми. Сам же Понти сумел войти в доверие к тюремным властям. Его повысили в должности из прачечного рабочего в помощника тюремной почты - уж чем мог похвастаться Чарльз, так это аккуратным почерком, способностями к цифрам и знанием нескольких языков.
Чарльз Понци. Источник фото: curioushistorian.com
После освобождения в жизни Понци наступила белая полоса. В 1918 году он женился на Розе Марии Гнекко, а летом 1919 года он придумал механизм своей махинации. Случайно Чарльз обратил внимание, что письмо из Европы содержало международный ответный купон. Этот документ позволял обменять его на марки, чтоб получатель письма мог бесплатно отправить ответное письмо. Из-за разницы в курсе валют такой купон стоил по-разному. Вот Чарльз и придумал идею покупки таких купонов в Европе и продаже их за большие деньги в Америке. Однако это была лишь идея - в реальности купоны можно было лишь обменивать на почтовые марки. Понци в начале 1920 года создал «Компанию по обмену ценных бумаг». В рекламе сообщалось, что разветвленная сеть агентов за пределами страны занимается скупкой, а прибыль за три месяца предполагается в размере 100%. Но на самом деле этих «помощников» никто и никогда не видел кроме самого Понци. Спустя пол года Чарльз стал самым крупным вкладчиком бостонского банка Hanover Trust Bank и его президентом. Его доход был около 1 млн. долларов в день, и это были инвестиции новых вкладчиков. Причем люди не спешили за дивидендами - проценты они направлялись вновь «в дело».
Невероятный успех финансиста озадачивал многих. В результате журналисты при поддержке прокуратуры начали расследование. Понци до последнего соблюдал спокойствие, раздавая деньги и угощая пончиками. После официального банкротства его долг перед вкладчиками был настолько огромным, что правительство США расплачивалось с вкладчиками еще 10 лет. Сам же Понци попал в тюрьму.
Следующие годы Чарльз Понци пробовал спекулировать землей, пытался инсценировать свою смерть, был депортирован на Родину, работал гидом по Риму и агентом авиакомпании, написал биографию. В конце концов он умер в городе-мечте еще одного афериста Рио-де-Жанейро. Он ослеп, был парализован и скончался в муниципальной больнице.
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