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20 реальных примеров гармоничного дизайна малогабаритной ванной комнаты


Великолепные идеи дизайна малогабаритной ванной комнаты.

Великолепные идеи дизайна малогабаритной ванной комнаты.

Проблема маленькой ванной комнаты известна многим, особенно если учесть, что большинство из нас вынуждено ютиться в «хрущевках». Однако даже такую крошечную комнату хочется оборудовать со вкусом. Мы собрали 20 реальных примеров гармоничного дизайна малогабаритной ванной комнаты. Наверняка они вдохновят вас на создание чего-то подобного.

1. Светлый интерьер ванной комнаты


Для визуального увеличения пространства малогабаритной ванной комнаты можно использовать классические светлые оттенки.

Для визуального увеличения пространства малогабаритной ванной комнаты можно использовать классические светлые оттенки.

 

2. Сочетание чёрного цвета и бежевых оттенков


В небольшой ванной комнате сочетание чёрного цвета и бежевых оттенков выглядит смело и современно.

В небольшой ванной комнате сочетание чёрного цвета и бежевых оттенков выглядит смело и современно.

 

3. Минималистский стиль в ванной комнате


Простой и лаконичный интерьер малогабаритной ванной комнаты в минималистском стиле.

Простой и лаконичный интерьер малогабаритной ванной комнаты в минималистском стиле.

 

4. Стильный интерьер ванной комнаты


Маленькая ванная комната – это проблема для тех, кто хочет сделать её не только функциональной, но и стильной.

Маленькая ванная комната – это проблема для тех, кто хочет сделать её не только функциональной, но и стильной.

5. Гармоничное оформление и экономия пространства


Для того, чтобы маленькая ванная комната стала просторной и стильной, необходимо правильно подобрать цветовую палитру.

Для того, чтобы маленькая ванная комната стала просторной и стильной, необходимо правильно подобрать цветовую палитру.

 

6. Керамическая плитка в отделке ванной комнаты


Не стоит пренебрегать классическими приёмами, которые используются при отделки ванной комнаты.

Не стоит пренебрегать классическими приёмами, которые используются при отделки ванной комнаты.

 

7. Сочетание чёрного и белого цвета


Смелый и современный проект малогабаритной ванной комнаты, который поможет создать по-настоящему уникальное помещение.

Смелый и современный проект малогабаритной ванной комнаты, который поможет создать по-настоящему уникальное помещение.

 

8. Стеклянная перегородка


Для визуального увеличения пространства в ванной комнате можно использовать прозрачную перегородку из прочного стекла.

Для визуального увеличения пространства в ванной комнате можно использовать прозрачную перегородку из прочного стекла.

 

9. Плитка-мозаика для ванной


Маленькая керамическая плитка для малогабаритной ванной комнаты – лучший материал для отделки помещения.

Маленькая керамическая плитка для малогабаритной ванной комнаты – лучший материал для отделки помещения.

 

10. Серая ванная комната


Ванная комната в сером цвете великолепно сочетает в себе деревянные поверхности и белые предметы сантехники.

Ванная комната в сером цвете великолепно сочетает в себе деревянные поверхности и белые предметы сантехники.

 

11. Ванная, совмещённая с туалетом


Мозаика в оформлении интерьера ванной комнаты бежевого цвета.

Мозаика в оформлении интерьера ванной комнаты бежевого цвета.

 

12. Современный дизайн ванной в серых тонах


Небольшая ванная комната в серых оттенках, которая является воплощением элегантности и сдержанности.

Небольшая ванная комната в серых оттенках, которая является воплощением элегантности и сдержанности.

 

13. Ванная для настоящих любителей экостиля


Керамическая плитка под дерево подарит тепло и уют небольшой ванной комнате.

Керамическая плитка под дерево подарит тепло и уют небольшой ванной комнате.

 

14. Элементы в восточном стиле


Светлый интерьер ванной комнаты с элементами традиционного восточного стиля.

Светлый интерьер ванной комнаты с элементами традиционного восточного стиля.

 

15. Стильный и современный минималистический интерьер


Ещё один пример небольшой ванной комнаты, которая выполнена в минималистском стиле.

Ещё один пример небольшой ванной комнаты, которая выполнена в минималистском стиле.

 

16. Элементы экостиля в ванной комнате


Натуральные материалы и нейтральная цветовая гамма с преобладанием зеленой палитры в интерьере ванной комнаты.

Натуральные материалы и нейтральная цветовая гамма с преобладанием зеленой палитры в интерьере ванной комнаты.

 

17. Ванная в строгом мужском стиле


Небольшая ванная комната в строгом мужском стиле.

Небольшая ванная комната в строгом мужском стиле.

 

18. Контрастная ванна


Маленькая светлая ванная комната, где ярким пятном выступает тёмно-серая ванна.

Маленькая светлая ванная комната, где ярким пятном выступает тёмно-серая ванна.

 

19. Фиолетовый акцент


Применение фиолетового акцента позволит добавить выразительности общему виду ванной комнаты.

Применение фиолетового акцента позволит добавить выразительности общему виду ванной комнаты.

 

20. Песочные оттенки в интерьере ванной комнаты


Необычная ванная комната в песочных цветах и оттенках, которая позволит окунуться в средиземноморскую атмосферу.

Необычная ванная комната в песочных цветах и оттенках, которая позволит окунуться в средиземноморскую атмосферу.

 

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20 реальных примеров гармоничного дизайна малогабаритной ванной комнаты

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20 реальных примеров гармоничного дизайна малогабаритной ванной комнатыПодписаться на мой Instagram
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