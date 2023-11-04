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10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

«В основе сюжета лежат реальные события» – этим вступительным титром авторы выходящих на экран картин рассчитывают привлечь дополнительное внимание зрителей, не просто удивить их широтой выдумки, а привязать к фактам и документам. Однако так ли реальны события, о которых рассказывают подобные ленты? Увы, ошибок в них встречается предостаточно. Мы не станем сокрушаться о гибели Гитлера в кинотеатре в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино или придираться к тому, что персонажи из Нью-Йорка начала прошлого века одеты в британские костюмы 1960-х годов, – так можно зарыться довольно глубоко, но некоторые особенно вопиющие ошибки отметим. Тем более что замечены они в фильмах, получивших самые престижные награды, но при этом факты в них подправлены в угоду сиюминутной выгоде.

«Мост через реку Квай/ The Bridge on the River Kwai» (1957)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Картина Дэвида Лина «Мост через реку Квай» – это настоящая проверенная временем классика, которая и сегодня может служить образчиком режиссерского, операторского и монтажного искусства. И семь «Оскаров», отданных этому фильму в 1958 году, отнюдь не случайны. Но кое-какие правки в понимание сюжета мы внести все-таки рискнем. И главная касается обоснования того, почему британские солдаты строили этот самый мост, ставший именем нарицательным. Фильм говорит о том, что полковник Николсон настоял на работе пленных солдат, чтобы поднять их боевой дух, герой Алека Гиннесса даже говорит о том, что «солдаты хороши лишь тогда, когда заняты делом», держа в кармане «фигу» подрыва постройки в нужный момент. На деле Николсоном двигала вполне благородная цель – помогая японцам, он просто спасал жизни своих подопечных. В 50-х это еще могло считаться предательством, но сейчас все вполне очевидно, персонажи фильма – герои, что бы ими ни двигало.

«Полуночный экспресс/ Midnight Express» (1978)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Экранизация истории американского гражданина, заточенного в турецкую тюрьму на длительный срок, получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Тут нужно отметить, что и книга-то не слишком корректно обходилась с фактами, но в преувеличении реальности картина вышла на небывалый уровень. Ложь началась с самого начала – Билли Хейс, главный герой истории, вовсе не приехал в Турцию погостить с подружкой, а достаточно долго вел в этой стране бизнес. Не было в реальности и эпизода с откушенным языком при психиатрическом освидетельствовании. Однако самая развесистая клюква началась с рассказов о тюремном быте. Попытка изнасилования – не более чем выдумка, а убийство охранника, описываемое в кино, случилось несколько позже освобождения Хейса.

«Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе/ JFK» (1991)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Недвусмысленные намеки Оливера Стоуна в адрес вице-президента Линдона Джонсона, которые режиссер высказал в своем фильме «Выстрелы в Далласе», заставили недоуменно пожать плечами историков. Киноакадемия не рискнула отметить ленту высокими наградами, одарив «Оскарами» за монтаж и операторскую работу, и это понятно – с фактами Стоун обошелся весьма вольно. Уверенный в несокрушимости своей версии, постановщик просто подогнал реальность под свои ответы – в результате в его «заговор» оказались втянуты ФБР, ЦРУ и даже американское Минобороны, а Джонсон и вовсе выставлен заговорщиком, совершившим госпереворот. Вранье Стоуна опровергается легко: половины тех признаний ключевых свидетелей, что показаны в фильме, просто не существует в природе. Недаром сразу несколько членов комиссии, ведшей официальное расследование, назвали «Выстрелы» «осквернением памяти президента Кеннеди».

«Покахонтас/ Pocahontas» (1995)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Диснеевский полнометражный мультфильм «Покахонтас» не входит, пожалуй, в пятерку «Золотых хитов» знаменитой студии, но наградами лента не обделена – Американская киноакадемия отдала ей два «Оскара». Правды от мультика требовать сложно, но и самую большую ложь развенчать все-таки необходимо. Первое и наиболее страшное – тот факт, что на момент прибытия колонистов индейской принцессе было всего 10 или 11 лет. Сами понимаете, ни о какой любви и нежных чувствах между Покахонтас и Смитом в реальности не могло быть и речи, и это подтверждают сохранившиеся документы. Второе, в чем обманул нас Disney, – Смит, по свидетельству очевидцев, вовсе не являлся дружелюбным весельчаком. Скорее наоборот, его соратники-колонисты отмечали свирепый нрав Джона и жестокость, с которой он наказывал и своих, и чужих. Но какая добрая сказка может вырасти из таких фактов, правда?

«Храброе сердце/ Braveheart» (1995)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Стрелы Уильяма Уоллеса из «Храброго сердца» пронзили критиков и зрителей и коснулись самых потаенных струн их душ – фильм Мэла Гибсона получил в 1996 году пять «Оскаров». Увы, награду за историческую правду лента вряд ли бы получила, уж больно много в картине допущений, и весьма серьезных. Так, далеки от правдивости сцены казни шотландской знати, а демонстрируемые Уоллесом и его собратьями килты в Шотландии начали носить лишь спустя триста лет. Никакой критики не выдерживает и линия с Изабеллой Французской. Мало того что жена Эдуарда II не посещала Фолкерк во время знаменитой осады, так еще и записанный в дети Уоллеса Эдуард III родился через несколько лет после «знакомства» Изабеллы и Уильяма. Либо у Гибсона проблемы с математикой, либо в те времена беременной было принято ходить семь лет.

«Влюбленный Шекспир/ Shakespeare in Love» (1998)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Семь премий «Оскар», включающих награду за лучший фильм, – разве может быть плох такой фильм? Может, если он слишком небрежен к тому времени, о котором рассказывает, и тем людям, кому посвящает сюжет. Картина Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир» эксплуатирует романтическую идею о том, что самый известный британский драматург свое легендарное произведение «Ромео и Джульетта» написал под воздействием чар Виолы де Лессепс. Что ж, это красиво, но от истины далеко. На самом деле никаких особенно близких отношений у Шекспира с аристократкой не было, а идею для любовной поэмы литератор почерпнул из опубликованной за сорок лет до этого «Трагической истории Ромеуса и Джульетты» некоего Артура Брука. Кроме того, ошибкой было включение в сюжет представителей «Династии Уэссекса» – она прервалась еще в XI веке, за пятьсот лет до описываемых в фильме событий.

«Гладиатор/ Gladiator» (2000)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Заранее оговорившись, что главный герой драмы «Гладиатор» Максимус является вымышленным персонажем, Ридли Скотт несколько освободил себе руки, однако от исторических прорех это его не спасло. Опустим убийство Марка Аврелия – это часть вымышленной исторической линии, а вот на том, каким зрителям демонстрируется Древний Рим, стоит остановиться подробнее. Наибольшей критике Скотт подвергся за два вопиющих промаха. Во-первых, историки разбили в пух и прах его представление о вооружении римлян, катапульты на полях сражений вызывали у знатоков гомерический хохот. А второй «нож в спину» режиссеру воткнули биологи, разглядевшие в картине немецких овчарок, породу собак, которая выведена была сравнительно недавно. И ведь не спишешь эти огрехи на сценарий, исключительно беда постановщика.

«Перл-Харбор/ Pearl Harbor» (2001)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

«Перл-Харбор» Майкла Бэя вполне можно считать самым далеким от объективной реальности фильмом – опровержение показанных в картине событий по хронометражу может оказаться даже продолжительнее самой ленты. Бэй преувеличил число отправленных бомбить Гавайи японских самолетов и «наплел» о долетевших до Китая американских мстителях. Такого количества огрехов в солдатском быту, форме и оружии не встретишь больше нигде – чего стоят одни только «легкие» сигареты, впервые появившиеся только в 1972 году. Но всех затмевает своим колоссальным подвигом президент США Франклин Рузвельт. Прикованный полиомиелитом к инвалидному креслу глава страны испытывает в фильме Бэя такой прилив патриотизма, что поднимается на ноги, чтобы произнести пламенную речь. Такому можно только рукоплескать, воспринимать серьезно такие фильмы невозможно.

«Золотой век/ Elizabeth: The Golden Age» (2007)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

На эпоху царствования английской королевы Елизаветы выпало немало ярких событий – тут и противостояние испанской Армаде, и покушение на жизнь, и разочарование в монаршей доле. Фильм Шекхара Капура очаровал критиков и зрителей красотой костюмов и грима, но от историков не могли скрыться некоторые весьма существенные неточности. Да, Кейт Бланшетт невероятно эффектно смотрится в латах и боевом обвесе на белоснежном скакуне, однако сохранившиеся документы гласят, что Елизавета всегда оставалась женщиной и даже в военных поездках предпочитала дамское седло и пышные светские наряды. Кстати, выбор Бланшетт на главную роль странен сам по себе, ведь по сюжету Елизавете 56 лет, в то время как актрисе, ее изображающей, на двадцать лет меньше. И, конечно же, смешно из России наблюдать, как за Елизаветой приударяет наш Иван Грозный. Мы-то историю учили хорошо и знаем, что к моменту описываемых событий Грозный был уже четыре года как мертв.

«Король говорит!/ The King’s Speech» (2010)


10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

Лента Тома Хупера, рассказывающая о становлении британского короля Георга IV, была тепло принята и зрителями, и критиками – 12 номинаций, четыре из которых завершились победой, в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший режиссер». Свою статуэтку получил и сценарист Дэвид Сайдлер, но документальной точности его работа лишена. Начнем с того, что Уинстон Черчилль, показанный сторонником Георга, в реальности таковым не являлся, а поддерживал отрекшегося Эдуарда, которому был близким другом. Не так торопливо, как рассказывает фильм, развивались отношения между Георгом и его логопедом. Лента указывает, что за свою речь король взялся едва ли не накануне начала Второй мировой войны, в то время как уроки у подлинного Лайонела Лога Георг начал брать еще в 1926 году. Наконец, очень маловероятно, что Лог мог называть коронованную особу «Берти», да еще и в присутствии третьих лиц – все-таки субординацию британцы впитывают с молоком матери.

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