Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал Сассун

Он совершил настоящую революцию в парикмахерском искусстве, он подарил миру стрижку «боб» - ту, что стала символом стремления женщин к свободе. Всю свою жизнь он посвящал работе, а всю свою работу – женщине, благодаря которой он стал тем, кем его знают во всем мире.
Видал Сассун - мальчик из бедной еврейской семьи
Видал Сассун родился 17 января 1928 года в семье, которая никак не походила на ту, что может вырастить новатора и революционера. Отец был родом из греческого города Салоники, мать, Бетти, – из семьи, в конце XIX века уехавшей из Киева из-за антисемитских погромов. Видалу было всего три, когда отец оставил семью, у матери на руках остались двое сыновей. Какое-то время она пыталась справляться, переехав жить к своей сестре, но все-таки была вынуждена отдать детей в приют, поскольку не могла их прокормить. Лишь когда Видалу исполнилось одиннадцать и Бетти вышла замуж во второй раз, мальчики снова оказались под одной крышей с матерью. Отчим, Натан Голдберг, был простым человеком, но любил книги, оперу, а главное – очень любил детей своей жены и оказал на растущего Видала серьезное влияние.
Видал Сассун
Детство Сассуна затронула Вторая мировая – мальчик бросил школу и выполнял любую доступную работу, как потом он напишет в своих воспоминаниях, «вокруг было безобразие». Может быть, поэтому весь свой профессиональный путь он посвятит красоте. Карьера Сассуна как парикмахера и стилиста началась в тот день, когда мать привела его к известному стилисту Адольфу Коэну, который набирал в свой салон учеников. Сам мальчик мечтал о карьере футболиста, но у мамы было не то видение, не то сон, что учиться ему следует на парикмахера. Сумма в сто гиней – плата за обучение – просто оглушила Бетти, таких денег у нее не было. Но Коэн, на которого вежливость и воспитание Видала произвели большое впечатление, взял его в ученики безо всякой платы. Два года учебы у Коэна оказали серьезное влияние на молодого парикмахера. Война была в самом разгаре, но ученики, «несмотря ни на что, должны были ежедневно приходить на учебу с чистыми ногтями, в брюках с отутюженными стрелками и в отполированных туфлях».
Обложка книги Рэймонда Бессона
Одновременно с учебой он состоял в «Группе 43» - подпольной организации, которая боролась с фашистской пропагандой. После войны, в 1948 году, Сассун вступил в Армию обороны Израиля, участвовал в Арабо-израильской войне, но после смерти отчима вернулся к матери в Лондон.
Еще одной судьбоносной встречей стало знакомство с Рэймондом Бессоном и обучение в его салоне – оно, по утверждению Сассуна, и стало определяющим в его карьере. В 1954 году он открыл свой первый салон – который располагался на третьем этаже многоэтажного здания, правда, на одной из самых фешенебельных улиц Лондона – на Бонд-стрит в районе Мэйфер. Для Сассуна было важно «вырваться из восточного Лондона», а чтобы избавиться от характерного говора тех мест, он много ходил в театр, слушал актеров, игравших главные роли, а затем, дома, учился копировать их произношение.
Модели Видала Сассуна
Зачем это было нужно парикмахеру? Дело в том, что подход Сассуна к процессу создания образа предполагал долгое общение с клиенткой, обсуждение особенностей ее волос, образа жизни, понимание характера женщины.
«Никто не понимал, о чем это я так долго беседую с клиентками. Чуть ли не вдвое дольше, чем продолжается процесс стрижки, – рассказывал потом Сассун. – А мы всего лишь обсуждали природу волос, тип лица, манеру держаться и как все это сочетается с прической».
Ноу-хау Видала Сассуна
Видал Сассун не поддерживал слепое следование моде – он создавал для каждой посетительницы своего салона ее собственную, уникальную стрижку.
Еще в двадцатые годы XX века самые смелые представительницы прекрасного пола решались на короткие стрижки – но уже в тридцатые женщины вернулись к прическам на длинных волосах, а к тому времени, когда Сассун открыл свой салон, традиционный уход за волосами предполагал посещение парикмахера каждую неделю. Мастер начесывал волосы и покрывал их лаком, сооружая на голове клиентки «улей», и следящие за своей внешностью дамы были вынуждены возвращаться к нему через несколько дней, чтобы подправить прическу.
Начес и лак - главные элементы причесок до эпохи Сассуна
Видал Сассун считал, что при правильной стрижке волосы сами будут ложиться так, как нужно, и главное в работе стилиста – «избавиться от лишнего». Пригодилось давнее увлечение Сассуна геометрией – после его работы прическа сохраняла «салонную память», и не было необходимости посещать парикмахера чаще, чем раз в месяц.
Простота новых образов была обманчивой – зато результат получался блестящим – женщина уходила из салона со своим собственным неповторимым стилем. Частое посещение парикмахерской стало необязательным – принцип «мой и иди» позволял сохранять прическу от Сассуна великолепной, для этого требовалась лишь расческа.
Джорджия Браун, актриса и подруга Видала, стала одной из первых клиенток его салона
Разумеется, успехи Видала Сассуна привлекали в его заведение не только простых англичанок, но и знаменитостей. Порой и герцогиням приходилось ждать на ступенях его парикмахерской – когда были заняты и он сам, и другие мастера, воплощавшие в жизнь новые принципы.
В 1957 году модельер Мэри Квант, которая готовилась выпустить коллекцию – тоже революционную – мини-юбок, пригласила Видала Сассуна сделать стрижки ее моделям: для укороченных фасонов платьев и прически следовало подобрать соответствующие. Именно тогда имя Видала Сассуна было вписано в историю – его сотрудничество с Мэри Квант имело огромный успех.
Мэри Квант и знаменитая пятиконечная стрижка Сассуна
Стремление к переменам, к достижению результата, увлеченность делом и потрясающая работоспособность привели английского стилиста в Америку. В семидесятых годах Сассун переехал в Лос-Анджелес, там он начал создание сети салонов красоты, а также запустил линию средств по уходу за волосами. Он создавал неповторимый и запоминающийся стиль для голливудских актрис и для персонажей культовых фильмов.
Достичь признания во всем мире Сассуну помогал не только его профессионализм, но и обаяние
Короткая стрижка звезды немого кино Клары Боу служила для Сассуна источником вдохновения
Длинные волосы Нэнси Кван он превратил в эффектный боб, возродив из небытия стрижку начала века и придав ей живость и геометричность. Роман Полански обратился к Сассуну с просьбой создать стиль героини Мии Фэрроу – так появилась ставшая знаменитой стрижка «пикси».
Знаменитый боб актрисы Нэнси Кван
Видал Сассун и Миа Фэрроу
Изобретением Видала Сассуна стали «пятиконечная стрижка», «каре» и многочисленные их вариации, которые определялись и индивидуальными особенностями каждой клиентки, и веяниями моды. Стилист учитывал в своей работе философию хиппи и мировоззрение панков, оставаясь верным себе и своему профессиональному методу. С уважением принимая существующие модные тенденции, он лишь не любил «болтающиеся пряди-занавески по обеим сторонам лица» - скрывающие, по мнению Сассуна, женскую красоту.
Одри Хэпберн
Мирей Матье
Пожалуй, весь мировой бомонд испытал на себе влияние стиля Видала Сассуна, а многие стрижки почитательниц его таланта стали по-настоящему культовыми. Среди них не только Миа Фэрроу, но и Мирей Матье, Голди Хоун, Настасья Кински, Кэмерон Диаз.
Наследие Сассуна
В восьмидесятых годах Видал Сассун продал парикмахерский бизнес и посвятил себя социальным проектам и благотворительности. Его основная деятельность сводилась к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией.
Видал Сассун был женат четырежды, со второй женой – актрисой и пиар-директором его салонов Беверли Адамс – он прожил тринадцать лет, в этом браке появилось четверо детей. В соавторстве с ней Сассун написал одну из своих автобиографических книг – «Год красоты и здоровья». В 2009 году Видал Сассун был награжден Орденом Британской Империи.
Видал Сассун со второй женой Беверли Адамс
Он скончался в 2012 году в возрасте 84 лет, в своем особняке на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала лейкемия.
В настоящее время в мире открыто более двадцати салонов под именем Сассуна, а также одиннадцать парикмахерских академий, в которых обучают новых мастеров салонного искусства.
Салон в Нью-Йорке
Карьера самого известного стилиста в истории кажется потрясающим взлетом, прорывом, улыбкой Фортуны, но лишь одному мастеру известно, каких усилий потребовал этот путь и что было принесено ему в жертву. Своим жизненным девизом Видал Сассун называл изречение Черчилля: «Успех – это способность идти от поражения к поражению не теряя энтузиазма». В своих интервью он признавался, что все его достижения были посвящены той, что когда-то помогла ему найти свое призвание – маме Бетти.
Видал Сассун
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