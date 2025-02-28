Произведения искусства с плохой репутацией: Шедевры, которые не дадут уснуть

В последние годы искусство всё больше дискредитируется. Появляются всё более и более сомнительные «шедевры», которые захламляют галереи по всему миру. Это «искусство» лебезит перед людьми, которые, как это не парадоксально, ничего в нём не понимают. Или считают, что понимают слишком много. Когда-то всё было не так — искусство вдохновлялось, и оно вдохновляло.. Помните об этом, когда будете рассматривать картины великих художников далее в обзоре.
Традиции живописи и сейчас сохраняются в некоторых неисследованных уголках сегодняшнего культурного ландшафта... Но искусство далеко не всегда было радостным взрывом цветов Ван Гога или блаженно-безмятежными пастельными тонами Моне. Не всегда это были героические сюжеты греческих и римских скульпторов, или неземная красота, написанная Климтом, Боттичелли или Микеланджело. Десятка шедевров, которые представлены ниже, заставят вас вспоминать цитату великого древнегреческого философа каждый раз, когда вы будете пытаться уснуть после просмотра данных картин.
1. «Безумная Кейт», Генрих Фюссли (1806 год, масло)
«Безумная Кейт», Генрих Фюссли.
Этот образ достаточно неожидан. В нём есть нечто сверхъестественное. Картина насыщена эмоциями. Она вызывает у зрителя естественное чувство страха. Вызвано это тем, что всё здесь выглядит для человека «не так как должно». Ведь на первый взгляд здесь изображена довольно миловидная дама. Окружает её довольно обычный пейзаж. Но, если взглянуть в её глаза... Там плещется безумие. Зрачки, направленные, казалось, в разные стороны, растрёпанные волосы, развевающаяся на диком ветру одежда и чёрное небо над головой. Всё это, включая название полотна, вызывает невыносимо тягостное чувство тревоги.
Изображение иллюстрирует два основных человеческих страха: потеря ясности ума и столкновение лицом к лицу с неожиданным. Наверное, мало кто захотел бы остаться с Безумной Кейт наедине...
2. Рисунки детей, подвергшихся насилию
Дети склонны выражать свои эмоции через творчество. Иногда искусство — единственный способ для них выразить свои чувства, избавиться от боли, засевшей глубоко в душе. Обычно ребёнок рисует забавные картинки с несуразными человечками, которые стоят возле корявых домиков и обязательно из угла картинки всем улыбается ярко-жёлтое солнышко. Совсем иначе выглядят рисунки детей, переживших насилие. Краски блекнут или становятся вовсе чёрными. Дома не имеют дверей и окон. Ведь выхода нет. Даже если люди на картинке улыбаются, их рот полон огромных острых зубов. Иногда взрослые обладают на этих картинках длиннющими руками с большими кистями. Сам же ребёнок обычно изображает себя без рук.
Если с ребёнком жестоко обращаются дома — это всегда видно по его рисункам. С одной стороны — хорошо, что так можно вычислить тех детей, кому нужна помощь. Но, с другой стороны — это страшно, когда искусство превращается из творчества в истошный крик о помощи. Такие рисунки очень тяжело рассматривать.
3. Здзислав Бексински (1975 год, масло)
Картина Здзислава Бексински.
Многие называют Здзислава Бексински «художником-кошмаром». Глядя на его работы с этим весьма трудно спорить. Они правда выглядят неимоверно ужасно! Какие-то совершенно немыслимые, кошмарные страхи среди дышащих безумием пейзажей. Они заставляют зрителя горячо благодарить Господа за то, что эти творения — просто краски на холсте. Глядя на плоды воображения польского художника, весьма сложно представить человека, который захотел бы повесить подобное полотно на стене своей спальни. Сладкие сны точно сотканы не из этого.
4. «Газ», Эдвард Хоппер (1940 год, масло)
«Газ», Эдвард Хоппер.
Очень странная картина. Что именно имел в виду художник, весьма сложно. Это полотно несёт на себе отпечаток какого-то неумолимо надвигающегося несчастья. Убийство или стихийное бедствие? Предчувствие беды настолько сильное, оно просто вплетено в краски. Выглядит всё предельно невинно: ясный день, обычная заправка. Только Хоппер каким-то неведомым образом вселил в картину ужас. Какое-то непреодолимое ощущение чего-то неправильного...
5. «Бедствия войны», Франсиско Гойя (1815 год, гравюра)
Это целая серия гравюр, которую на исходе своих лет сделал великий художник. В этой серии 82 изображения. В них весь ужас и вся суть любой войны, вся её безумная, абсолютно античеловеческая и совершенно бессмысленная жестокость. Искусство знает множество полотен, изображающих безжалостность войны. Только рисунки великого Гойи стоят в этом сонме особняком. «Бедствия войны» — это, пожалуй, самые пронзительные, самые честные изображения того, как может выглядеть война в тылу вкупе с коррупцией и обнищавшим населением.
6. «Казнь Иоанна Крестителя» — Караваджо (1607–1610, масло)
7. «Люцифер», Франц фон Штук (1891 год, масло)
«Люцифер», Франц фон Штук.
Дьявола изображают по-разному. Полотно немецкого живописца Франца фон Штука заставляет задуматься о том, каково было истинное лицо падшего ангела. Персонаж на картине просто пронзает зрителя своими блестящими глазами, пристально глядящими из мрака в самую душу. Низвергнутый Творцом с Небес, восставший против своей природы, обречённый быть вечно проигравшим. Он, казалось, спрашивает сам себя, как так могло получиться? В безумном взгляде вся тщетность и горечь его существования.
8. «Голова Медузы», Питер Пауль Рубенс (1617–1618 годы, масло)
Многие уверены, что вышеупомянутый Караваджо был автором самой ужасной картины на эту тему. Но нет. Неожиданно, конечно, но это был... Рубенс! Посмотрите только на всех этих жутких змей, на пауков и саламандру, притаившихся в нижнем углу. Сцена просто до верха наполнена ужасом, привнося в известное классическое мифическое повествование новые подробности.
9. «Джин Лейн», Уильям Хогарт (1751 год, гравюра)
Художник отобразил ужасающе реальную сцену смерти, разложения и разврата. Она разыгрывается на фоне жителей лондонского района Сент-Джайлс, попивающих джин. Центральный персонаж — больная сифилисом падшая женщина, которая одурманена алкоголем. Она позволяет своему кричащему ребёнку упасть навстречу неминуемой смерти. Такими историями изобиловали не только те времена, их хватает и сейчас. Алкоголь не просто яд — это зло в чистом виде.
10. «Мёртвые любовники» (или «Гниющая пара»), безымянный мастер из Швабии / Верхнего Рейна (около 1470 года, масло)
«Мёртвые любовники».
На протяжении веков Memento Mori — в переводе с латыни «помни о смерти» — было опорой всего европейского искусства. Маленькие символы на картинах, в виде черепов или песочных часов, которые мастера прятали на полотнах или скульптурах напоминали зрителю о неизбежности конца. В данном произведении это выражено неимоверно ярко. Полотно просто вопит своё послание. Пара показывает, что они близки несмотря на смерть, что любовь вечна. Возможно, неплохая идея для свадебного подарка?...
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