6 рецептов домашнего кваса, который легко приготовить самостоятельно

Рисовый, медовый, овсяный, хлебный, ягодный, фруктовый, цитрусовый, мятный – квас, который прекрасно утоляет жажду в разгар жаркого лета. К тому же, этот лёгкий освежающий напиток не составит труда приготовить самостоятельно без особых затрат.
1. Хлебный
Хлебный квас. \ Фото: photorecept.ru.
Хлебный квас – классика жанра, вкус, к которому мы привыкли с детства. Так почему бы не вспомнить то, как это было раньше и не приготовить по традиции квас из ржаного хлеба.
Ингредиенты:
• Вода - 3-4 л;
• Хлеб ржаной - 0,5 кг;
• Сахар - 100-120 г.
Квас из ржаного хлеба. \ Фото: kubnews.ru.
Способ приготовления:
• Хлеб нарезать средними кусочками;
• Выложить на дно бутыли;
• Засыпать сахаром (50 г);
• Залить двумя литрами тёплой кипячёной воды;
• Марлю сложить в несколько раз и накрыть горлышко;
• Закрепить резинкой или обвязать шнурком, лентой, кусочком марли;
• Оставить на два дня в тёплом месте;
• Спустя двое суток слить образовавшуюся жидкость;
• К хлебному мякишу добавить оставшуюся половину сахара и кусочек хлеба;
• Залить водой;
• Вновь накрыть марлей;
• Оставить настаиваться ровно сутки в тёплом месте;
• После хорошенько процедить через мелкое сито или марлю;
• Подавать готовый квас охлаждённым.
2. Квас из овса
Домашний квас. \ Фото: ar2.farmlux.biz.
Квас из неочищенного овса отличается своим необычным ярко выраженным вкусом. Такой напиток прекрасно утоляет жажду и не вызывает тяжесть в желудке. А если перед подачей добавить в стакан ломтик лимона и листик свежей мяты - то получится экзотический напиток.
Ингредиенты:
• Овёс неочищенный - 1 стакан;
• Изюм - 1 ст.л (без горки);
• Сахар - стакан не полный;
• Вода - 6 л.
Квас из овса. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Овес перебрать;
• Хорошенько промыть под холодной проточной водой (желательно несколько раз);
• Изюм перебрать и вымыть;
• Высыпать в бутыль;
• Добавить 100 грамм сахара;
• Влить 3 литра воды комнатной температуры;
• Всё хорошо перемешать;
• Накрыть горлышко марлей;
• И отправить бутыль на четыре дня в тёплое место;
• После через марлю слить образовавшуюся жидкость;
• Добавить к овсу с изюмом остатки сахара;
• Залить водой;
• Перемешать;
• Закрыть марлей;
• Оставить настаиваться в тёплом месте ещё четыре дня;
• После процедить квас;
• Подавать холодным;
• По желанию можно добавить мяту и лимон.
3. Рисовый
Рисовый квас. \ Фото: leprechaun.land.
Ещё один способ приготовить домашний квас – использовать белый рис. Несмотря на то, что такой напиток весьма специфический на вкус, он полезен для организма, в частности для пищеварительной системы.
Ингредиенты:
• Рис белый - 1 стакан;
• Сахар - чуть больше половины стакана;
• Вода - 3 л;
• Изюм - 1 ч.л.
Квас из риса. \ Фото: laopinion.com.
Способ приготовления:
• Рис тщательно промыть холодной проточной водой;
• Пересыпать в бутыль;
• Добавить сахар и изюм;
• Залить холодной водой;
• Хорошенько перемешать;
• Плотно завязать горлышко марлей;
• Отправить в тёмное тёплое место на четыре дня;
• По истечению четырёх дней процедить квас через мелкое сито или марлю;
• Подавать охлаждённым;
• Перед подачей можно добавить несколько листочков мяты, дольку лайма или пару цветочков чабреца.
4. Свекольный
Свекольный квас. \ Фото: dobrzemieszkaj.pl/kuchnia_i_jadalnia.
Свекольным бывает не только суп и сок, а и квас. Такой напиток отлично насыщает организм полезными веществами, бодрит, заряжает энергией, благоприятно воздействует на кровеносные сосуды и стабилизирует давление.
Ингредиенты:
• Свекла крупная - 2-3 шт;
• Хлеб ржаной - 1 кусочек;
• Вода - 2 л;
• Сахар - 50 г;
• Чеснок - 1 зубок.
Квас из свеклы. \ Фото: happiness-and-beauty.ru.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупную тёрку;
• Переложить в бутыль;
• Чеснок измельчить и добавить в бутыль к свекле;
• Высыпать сахар;
• Залить стаканом тёплой воды;
• Перемешать и добавить кусочек хлеба;
• Долить тёплую воду;
• Обвязать марлей;
• Оставить настаиваться в тёплом месте не менее трёх дней;
• После процедить квас;
• Слить в чистую банку;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в холодильник на двое суток;
• Перед подачей можно добавить несколько листочков мяты.
5. Яблочный
Яблочный квас. \ Фото: kghpolska.pl.
Яблочный квас нисколько не уступает по вкусовым качествам традиционному соку или компоту. Богатый на пектин, такой напиток очень полезен для организма. Он выводит холестерин и тяжёлые металлы, нормализует микрофлору кишечника и для тех, кто следит за фигурой, утоляет чувство голода, снижая аппетит.
Ингредиенты:
• Яблоки среднего размера - 3-4 шт;
• Вода - 1 л;
• Дрожжи сухие - 0,5 ч.л;
• Сахар - 50-80 г;
• Лимонный сок - 2 ст.л.
Домашний квас из яблок. \ Фото: recipe-catalog.ru.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить семена и перепонки;
• Нарезать на две-три части;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить горячей водой;
• Довести до кипения;
• После уменьшить огонь и варить ещё 5-7 минут;
• Снять с плиты и дать остыть до комнатной температуры;
• Дрожжи растворить в яблочном отваре (отобрать несколько ложек и развести в стакане/чашке);
• Как только в стакане появилась пена, тут же стоит перелить его содержимое в яблочный отвар;
• Перемешать;
• Добавить сок лимона и сахар;
• Вновь всё перемешать;
• Кастрюлю плотно накрыть марлей;
• Оставить настаиваться на 14-16 часов при комнатной температуре;
• Готовый квас процедить и отправить в холодильник;
• По желанию подавать с корицей, гвоздикой, бадьяном.
6. Ягодный
Ягодный квас. \ Фото: garden-zoo.ru.
Ягодный квас, как и морс, обладает энным количеством полезных свойств. Он не только утоляет жажду, а и помогает бороться с вялостью на протяжении дня. Богатый на различные витамины и микроэлементы, ягодный квас выводит токсины, нормализует уровень холестерина в крови и в целом благоприятно влияет на весь организм, служа мощным природным антиоксидантом.
Ингредиенты:
• Вода - 2 л;
• Ягоды (ассорти) - 300-400 г;
• Сахар 120-150 г;
• Дрожжи сухие - 0,5 ч.л.
Квас из ягод. \ Фото: freepik.es.
Способ приготовления:
• Воду довести до кипения;
• Ягоды вымыть и выложить в кастрюлю с кипящей водой;
• Варить 15-20 минут на маленьком огне;
• Затем добавить сахар;
• Перемешать и подавить ягоды ложкой или вилкой;
• Снять с плиты и дать остыть до комнатной температуры;
• Как только ягодный отвар остынет, его стоит процедить через мелкое сито или марлю;
• В стакан отлить немного ягодного отвара;
• Добавить дрожжи;
• Перемешать и растворить;
• Перелить в кастрюлю с ягодным отваром;
• Тщательно перемешать;
• Плотно закрыть марлей;
• Оставить на 14-16 часов при комнатной температуре;
• Квас процедить;
• Перелить в банку;
• Плотно закрыть крышкой;
• Отправить в холодильник не меньше, чем на сутки;
• Подавать с кубиками льда.
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