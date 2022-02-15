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Практичная вещица из садовой сетки

Практичная вещица из садовой сетки

Садовая сетка становится всё более и более популярным материалом для интересных поделок. Идея, показанная ниже, точно пригодится в каждом доме!
Практичная вещица из садовой сеткиСадовую сетку режем на части: три длинные, четыре — покороче.
Практичная вещица из садовой сетки
Берём шпагат, вяжем каждый вертикальный ряд по отдельности. Вязание идёт по принципу 1 столбик + 1 воздушная петля для подъёма к следующей ячейке в сетке.
Практичная вещица из садовой сетки
Связали три длинных заготовки.
Практичная вещица из садовой сетки
Другим цветом вяжем четыре заготовки покороче.
Практичная вещица из садовой сетки
Убираем хвостики, прячем в вязание. Теперь из заготовок делаем плетение, скрепляем для удобства прищепками.

Практичная вещица из садовой сетки
Берём нитку со шпагатом, прошиваем по кругу.
Практичная вещица из садовой сетки
С обратной стороны добавляем немного горячего клея, чтобы коврик не скользил.
Практичная вещица из садовой сетки
Очень даже симпатичный уличный коврик! А главное — можно сделать его любого размера и расцветки!
Практичная вещица из садовой сетки
Практичная вещица из садовой сетки
Подробнее о том, как сделать коврик из садовой сетки, смотрите в видео ниже:

 

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