Практичная вещица из садовой сетки

Садовая сетка становится всё более и более популярным материалом для интересных поделок. Идея, показанная ниже, точно пригодится в каждом доме!Садовую сетку режем на части: три длинные, четыре — покороче.Берём шпагат, вяжем каждый вертикальный ряд по отдельности. Вязание идёт по принципу 1 столбик + 1 воздушная петля для подъёма к следующей ячейке в сетке.Связали три длинных заготовки.Другим цветом вяжем четыре заготовки покороче.Убираем хвостики, прячем в вязание. Теперь из заготовок делаем плетение, скрепляем для удобства прищепками.Берём нитку со шпагатом, прошиваем по кругу.С обратной стороны добавляем немного горячего клея, чтобы коврик не скользил.Очень даже симпатичный уличный коврик! А главное — можно сделать его любого размера и расцветки!Подробнее о том, как сделать коврик из садовой сетки, смотрите в видео ниже: