Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...
  • Aнатолий Райков
    Нет,это скорее всего не "Ночные ведьмы".как их называли фашисты.Это скорее всего по Русски,"Ночные ангелы".Охранявшие...Легендарные герои...
  • Ингерман Ланская
    для пиндосии это , видимо, нормально.. а в России разве что для грязнули-высоцкой20 идей, как выжа...

«Танцуют все!»: 100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут


100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут.

100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут.

Этот ролик, созданный энтузиастами группы «What’s the Mashup?», в Сети собрал более 14 миллионов просмотров. Буквально за пять мину в зажигательном клипе можно увидеть лучшие танцевальные сцены из 100 различных фильмов. И всё это под заводной хит «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса. Всем хорошего настроения!

«Криминальное чтиво», «Брюс всемогущий», «Грязные танцы», «Волк с Уолл-стрит», «Супер Майк», «Человек-паук», «Бриолин», «Американский пирог», «Разборки в стиле Кунг-фу», «Рискованный бизнес», «Остин Пауэрс» и многие другие любимые фильмы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Танцуют все!»: 100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут

И не забудьте:
«Танцуют все!»: 100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минутПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх