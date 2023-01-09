Как Пикассо рисовал Дон Кихота, и Чем его герой отличался от канонического персонажа

Эпос определяется как вымышленное произведение, в котором успешно переплетаются различные жанры в один. И «Дон Кихот» — отличное тому подтверждение. Эта эпическая история, которая сочетает в себе приключения, драму, романтику, комедию и историю, оказала огромное влияние на современное повествование в печати и на телевидении. Впрочем, убедиться в этом поможет картина Пабло Пикассо, посвящённая главному герою одноимённого романа Мигеля де Сервантеса.
Предыстория и краткая биография Пикассо
Слева направо: Пабло Пикассо. \ Портрет Пикассо, выполненный Хуаном Грисом, 1912 год.
Пабло Пикассо был известным художником, родившимся в Испании в 1881 году. Он начал учиться живописи у своего отца в возрасте семи лет и закончил свою первую картину в возрасте девяти лет «Пикадор», на которой изображён молодой человек верхом на лошади во время боя быков. Его первой крупной картиной было «Первое причастие». На ней были изображены его мать, отец и сестра, стоящие на коленях перед алтарём. По мере развития его карьеры некоторые из основных работ Пикассо подпадали под категорию так называемого кубизма: использования фрагментированных геометрических фигур.
Литография работы 1952 года, подписанная (простым карандашом) рукой Пабло Пикассо, находящаяся в частной собственности. \ Фото: wikipedia.org.
Пабло написал «Дон Кихота» в 1955 году как дань уважения книге и рыцарю. Эта картина отличалась от предыдущих работ художника и кубистического стиля, которого он придерживался на протяжении большей части своей карьеры. На картине Пикассо «Дон Кихот» сидит верхом на своём коне Росинанте, возвышаясь над Санчо, который сидит верхом на своём осле и напрягается, глядя снизу вверх на Дон Кихота. Эти двое выглядят так, как будто они разговаривают, что является постоянным в романе. На картине Дон Кихот с гордостью носит шлем Мамбрино. Мамбрино был вымышленным королём, которого в литературе называли великим рыцарем. В романе «Дон Кихот» шлем — это не что иное, как таз, украденный Дон Кихотом у парикмахера, который использовал его, чтобы защитить голову от дождя.
Слева направо: Базиль и Китерия принимают Дон Кихота и Санчо Панса, Поль Гюстав Доре, 1860 год. \ Дон Кихот, Оноре Викторен Домье, 1865-70 гг.
Художник также показывает Дон Кихота с копьём и щитом. Солнце ярко светит на картинке и создаёт впечатление, что двум персонажам жарко, они устали и утомлены. Вся картина написана чёрно-белым цветом. На заднем плане - ветряные мельницы, которые Дон Кихот ошибочно принимает за гигантов. На картине видны два основных элемента. Эти же элементы преобладают в книге, и они, возможно, являются самыми важными темами в «Дон Кихоте». Первый элемент, или тема — это партнерство между Санчо и Дон Кихотом. Картина Пабло ярко показывает этих двоих в диалоге прямо перед тем, как Дон Кихот нападает на ветряные мельницы. Вторая тема - воображение. Дон Кихот Пикассо решил изобразить сцену, в которой гиганты превратились в ветряные мельницы благодаря разыгравшемуся воображению главного героя.
Дон Кихот Пикассо
Дон Кихот, Пабло Пикассо, 1955 год. \ Фото: wordpress.com.
На первый взгляд, Дон Кихот выглядит так, будто он психически болен. Он человек, который не может отличить реальность от фантазии. В начале книги читателю рассказывается, что Дон Кихот сошёл с ума от чтения вымышленных рыцарских историй. Пикассо решил изобразить сцену с ветряной мельницей на своей картине как знак внимания к сцене, которая наиболее значительно отражает психическое здоровье персонажа, а также путаницу с реальностью и фантазией.
Пабло Пикассо (автопортрет), 1900 год. \ Фото: fdocuments.ec.
«Слишком много здравомыслия, может быть, безумия. И самое безумное из всего этого - видеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой она должна быть». Жизнь и смерть являются константами для каждого человека, рождённого на земле. Жизнь нужно прожить, и не обязательно проживать её через группы предопределённых параметров для индивида. Дон Кихот - пример воплощения своих фантазий, несмотря на опасность, насмешки, банкротство и здоровье. Он провидец и идеалист во всех смыслах этого слова. Он обременён идеей, что рыцарство может помочь спасти его страну и завоевать его девушку, так что это реальность, к которой он стремится. Дон Кихот живёт нестандартно и не соответствует никаким представлениям о заданных параметрах, навязанных ему. Читателю решать, сумасшедший ли Дон Кихот, потому что он действует вне реальности общепринятых норм, что также хорошо видно в работе художника.
Шлем Дон Кихота. \ Фото: google.com.
Часто великие художественные произведения представляют собой более масштабные комментарии к состоянию жизни, которое автор воспринимает в своё время. Дон Кихот ничем не отличается, так как автор романа Мигель Сервантес вырос во времена хорошей и плохой испанской монархии. На самом деле во времена Сервантеса его судила инквизиция, и в 1597 году король Фердинанд и королева Изабелла отлучили его от католической церкви.
Слева направо: Первое причастие, Пабло Пикассо, 1896 год. \ Пабло Пикассо.
Инквизиция была сильной государственной игрой для защиты чистоты религии и католицизма в Испании. Само собой разумеется, что Дон Кихот, человек, который ставит под сомнение реальность, также вписывается в более широкий комментарий против злоупотреблений испанского правительства того времени. В романе изображено огромное напряжение между воображением и реальностью. По мере того, как читатель больше понимает ситуацию в Испании во время жизни Сервантеса, то он получает более глубокое понимание контекста, в котором был написан эпический роман.
Образ
Слева направо: Фердинанд II и Изабелла I, 1500 год. \ Видения Дон Кихота, Октавио Окампо, 1989 год.
Прочное партнерство между Дон Кихотом и Санчо - одна из главных тем романа. На картине Пабло эти двое изображены в напряжённом диалоге, и природа этого типа диалога повторяется много раз на протяжении всей книги. Краткое рассмотрение различий между личностями этих двоих позволит понять, почему этот диалог так важен для романа. Дон Кихот - нереалист, которого Санчо считает сумасшедшим. Для Санчо Дон Кихот непрактичен и выходит за рамки разумного. Санчо не может понять, что побуждает Дон Кихота к действию, потому что он устроен совсем по-другому. Там, где Дон Кихот живёт в своём воображении, Санчо живёт в реальности. Там, где Дон Кихот непрактичен, Санчо практичен. Если Дон Кихот сошёл с ума, то Санчо опирается на факты. Дон Кихот видит возможности, а Санчо видит риски. Они представляют собой разновидность Инь и Ян на протяжении всего романа, что в свою очередь также отчётливо заметно на картине.
Слева направо: Дон Кихот Ламанчский (Алонсо Кихано), иллюстрация Гюстава Доре к роману «Дон Кихот». \ Иллюстрация к повести М.Сервантеса Дон Кихот Ламанчский, Поль Гюстав Доре, 1855 год.
«Посмотри туда, Санчо Панса, друг мой, и посмотри на этих тридцать или около того диких великанов, с которыми я намерен сразиться и убить их всех до единого, чтобы с их украденной добычей мы могли начать обогащаться. Это благородная, праведная война, ибо Богу удивительно полезно стереть с лица земли такую злую расу». Дон Кихот представляет собой некого мечтателя, человека с богатой фантазией, а быть может и вовсе помутневшим рассудком, в том время, как Санчо - воплощение прагматизма.
Дон Кихот и мельница, Поль Гюстав Доре. \ Фото: paixaomelancolica.com.
В романе он оплакивает смерть и говорит с Дон Кихотом о том, чтобы принять этот простой факт жизни. Прагматизм Санчо прямо противоположен и уравновешивает крайний идеализм Дон Кихота. Это напряжение проявляется на протяжении всего романа, и его уравновешивающий акт заключается в том, как автор создаёт иронию. Партнерство и дружба Дон Кихота и Санчо является революционным в том, что касается повествования.
Многие фильмы созданы по образцу природы Инь и Ян Дон Кихота и Санчо. Модель взаимоотношений также не знает границ, когда речь заходит о жанрах повествования. Западная художественная, криминальная и романтическая литература - всё это создаёт напряжённость, в которой один партнёр прагматичен, а другой чрезвычайно идеалистичен, ровным счётом, как на картине величайшего Пикассо.
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