Как Пикассо рисовал Дон Кихота, и Чем его герой отличался от канонического персонажа

Предыстория и краткая биография Пикассо

Слева направо: Пабло Пикассо. \ Портрет Пикассо, выполненный Хуаном Грисом, 1912 год.

Литография работы 1952 года, подписанная (простым карандашом) рукой Пабло Пикассо, находящаяся в частной собственности. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Базиль и Китерия принимают Дон Кихота и Санчо Панса, Поль Гюстав Доре, 1860 год. \ Дон Кихот, Оноре Викторен Домье, 1865-70 гг.

Дон Кихот Пикассо

Дон Кихот, Пабло Пикассо, 1955 год. \ Фото: wordpress.com.

Пабло Пикассо (автопортрет), 1900 год. \ Фото: fdocuments.ec.

Шлем Дон Кихота. \ Фото: google.com.

Слева направо: Первое причастие, Пабло Пикассо, 1896 год. \ Пабло Пикассо.

Образ

Слева направо: Фердинанд II и Изабелла I, 1500 год. \ Видения Дон Кихота, Октавио Окампо, 1989 год.

Слева направо: Дон Кихот Ламанчский (Алонсо Кихано), иллюстрация Гюстава Доре к роману «Дон Кихот». \ Иллюстрация к повести М.Сервантеса Дон Кихот Ламанчский, Поль Гюстав Доре, 1855 год.

Дон Кихот и мельница, Поль Гюстав Доре. \ Фото: paixaomelancolica.com.