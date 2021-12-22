Страшные маски женщин эпохи Возрождения

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Женщина в страшной черной маске. | Фото: upload.wikimedia.org.

XVI век являлся временем, когда ценилась «особая» красота. В погоне за модой дамы прибегали к разного рода ухищрениям



XVI век являлся временем, когда ценилась «особая» красота. В погоне за модой дамы прибегали к разного рода ухищрениям . Одним из таких приспособлений были маски, которые выглядели очень жутко и буквально лишали слов.

Женская маска от солнца XVI века, найденная в Давентри, Англия. | Фото: commons.wikimedia.org.

Английская дама в маске от солнца, 1581 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Девушка в черной маске. Художник Феличе Боскаратти. | Фото: suckhoedoisong.vn.

Женщина в черной маске на картине Пьетро Лонги «Носорог Клара». Венеция, 1751 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Мужчина и его жена, которая носит маску от солнца . Франция, 1581 год. | Фото: upload.wikimedia.org.