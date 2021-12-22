Страшные маски женщин эпохи Возрождения

Женщина в страшной черной маске. | Фото: upload.wikimedia.org.
XVI век являлся временем, когда ценилась «особая» красота. В погоне за модой дамы прибегали к разного рода ухищрениям. Одним из таких приспособлений были маски, которые выглядели очень жутко и буквально лишали слов.
Для изысканных дам европейской аристократии XVI века получить загар, особенно на лице, было признаком дурного тона. Считалось, что смуглая коже - это признак представителей низших сословий, работавших на улице или в поле. А люди умственного труда и аристократия должны быть бледными.
Женская маска от солнца XVI века, найденная в Давентри, Англия. | Фото: commons.wikimedia.org.
Поэтому, чтобы уберечься от солнечных лучей, некоторые дамы XVI века носили на лице маски. Они были очень простые по конструкции. Найденная недавно «маска из Давентри» позволяет понять, как выглядели типичные образцы. Маска овальной формы, сделана из прессованной бумаги. Внешняя ее сторона обшита черным бархатом, а внутренняя – подкладкой из шелка. В ней сделаны отверстия для носа, глаз и рта. Это очень простой предмет, но выглядит он так, словно принадлежал таинственному культу.
Удивительную находку обнаружили в стене каменного здания недалеко от города Давентри в Нортгемптоншире (Англия), где та пролежала более четырех веков. Вместе с маской был найден небольшой стеклянный шарик, который прикреплялся веревкой к отверстию для рта. Эта бусина (иногда пуговица) нужна, чтобы маска не спадала с лица. Дама держала бусинку между зубами, чтобы не использовать видимые всем ремни. Если же ей хотелось поговорить, нужно было открывать лицо. Использование масок от солнца имело побочный эффект: женщины становились молчаливыми. В ту пору это рассматривалось как элемент тайны в характере дамы.
Английская дама в маске от солнца, 1581 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Девушка в черной маске. Художник Феличе Боскаратти. | Фото: suckhoedoisong.vn.
Одна из самых ранних ссылок на такие маски встречается в сочинении Уильяма Харрисона, священника XVI века. Автор описывает ношение масок, как моду, пришедшую из Франции. По его словам, маска стала элементом высокой моды среди богатых и социально активных людей. Более того, «накладные лица» цепляли даже на детские куклы. Но как бы то ни было, вид черной личины производил жуткое впечатление на всех.
Женщина в черной маске на картине Пьетро Лонги «Носорог Клара». Венеция, 1751 год. | Фото: en.wikipedia.org.
В 1583 году христианский памфлетист Филипп Стаббс опубликовал брошюру под названием «Анатомия злоупотреблений». Среди различных разглагольствований, Стаббс описывает, как он с ужасом видит маски от солнца на женщинах:
«Когда они куда-то идут, они используют маски, сделанные из бархата, которые закрывают все их лицо, и в которых есть отверстия для глаз куда смотреть. Так что, если повстречается человек, ранее незнакомый с этой модой, он может решить, что встретил монстра или дьявола, потому что не увидит ничего, кроме двух отверстий с глазами».
Мужчина и его жена, которая носит маску от солнца. Франция, 1581 год. | Фото: upload.wikimedia.org.
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