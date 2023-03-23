Как жил граф Дракула

История о Дракуле является полностью вымышленной и принадлежит английскому литератору Брэму Стокеру, который взял за основу сюжета своего романа вполне реального персонажа. Им стал Влад Цепеш — князь Валахии, прославленный своей невиданной жестокостью.



Влад Колосажатель (так его прозвали современники) совершенно точно жил в своем родовом замке. Все свои ужасающие бесчинства он совершал тут же — в красивом парке, прилегающем к замку.



Глубоко в румынской сельской местности сегодня стоит Замок Бран, который является живым памятником темному Средневековью и пугающим вампирским ритуалам.









































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