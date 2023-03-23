С нами не соскучишься!

8 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    А можно короче? Зачем по нескольку раз повторять одно и то же, как для умственно отсталых людей.Маленькая хитрост...
  • Василий Коликов
    "Наполеон Бонапарт, как известно, отличался крайне маленьким ростом." Это исторический фейк. В уничижении Наполеона б...Почему Черчилль х...
  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...

Как жил граф Дракула

История о Дракуле является полностью вымышленной и принадлежит английскому литератору Брэму Стокеру, который взял за основу сюжета своего романа вполне реального персонажа. Им стал Влад Цепеш — князь Валахии, прославленный своей невиданной жестокостью.

Влад Колосажатель (так его прозвали современники) совершенно точно жил в своем родовом замке. Все свои ужасающие бесчинства он совершал тут же — в красивом парке, прилегающем к замку.

Глубоко в румынской сельской местности сегодня стоит Замок Бран, который является живым памятником темному Средневековью и пугающим вампирским ритуалам.

Как жил граф Дракула


Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

Как жил граф Дракула

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх