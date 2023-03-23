История о Дракуле является полностью вымышленной и принадлежит английскому литератору Брэму Стокеру, который взял за основу сюжета своего романа вполне реального персонажа. Им стал Влад Цепеш — князь Валахии, прославленный своей невиданной жестокостью.
Влад Колосажатель (так его прозвали современники) совершенно точно жил в своем родовом замке. Все свои ужасающие бесчинства он совершал тут же — в красивом парке, прилегающем к замку.
Глубоко в румынской сельской местности сегодня стоит Замок Бран, который является живым памятником темному Средневековью и пугающим вампирским ритуалам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Как жил граф Дракула
История о Дракуле является полностью вымышленной и принадлежит английскому литератору Брэму Стокеру, который взял за основу сюжета своего романа вполне реального персонажа. Им стал Влад Цепеш — князь Валахии, прославленный своей невиданной жестокостью.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии