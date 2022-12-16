Заброшенная психиатрическая больница в Бельгии

Заброшенные места всегда привлекают исследователей. А места, имеющие непростое прошлое, с потенциальными «призраками» — вдвойне.



Вот в одно такое место, находящееся в Бельгии, мы сегодня и отправляемся











Это заброшенная психиатрическая больница для женщин в Бельгии. название её — Salve Mater.







Она была построена на землях, принадлежащих бельгийским графам, и открыта в 1927 году королевой Елизаветой.







Чтобы скрасить существование непростых пациентов, вернее, пациенток, вокруг больницы располагался живописный парк с богатой коллекцией деревьев и растений.







В центральном здании располагались офисы, монастырь и сама психиатрическая клиника. Оно было закрыто в 1997 году.







Другие здания еще функционировали до 2007 года, пока психиатрическая больница в Бельгии не приняла статус окончательно заброшенной.







Здесь все выглядит крайне атмосферно. Нет, это не кровяные следы.











Вряд ли тут происходили такие страсти, это постановочное.







Лестница вниз.























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