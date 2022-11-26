Как сделать маленькую комнату без окон жилой и уютной

В обществе сложился стереотип, что маленькие комнаты без окон выглядят неуютно, и ничего с этим поделать нельзя. На самом деле это неправда. Мы развеем этот миф и покажем, как дизайнеры советуют обустроить такое помещение.
Зеркала
Магия заключается в том, что они удваивают пространство и свет. Это то, что нужно для уюта маленьких комнат без окон. В числе других преимуществ можно назвать доступность, простоту ухода и долговечность.
Фальш-окно
Эффектный обман зрения, который создает иллюзию окна в помещении. Оно должно быть светлым. При желании можно украсить элементами декора и создать эстетически наполненное, но эмоционально не перегруженное полотно.
Шторы
Задернутые шторы являются обязательным атрибутом окна, поэтому они будут создавать иллюзию, что в комнате установлено окно. Желательно выбирать длину от потолка до пола или хотя бы до кровати в спальне.
Белый интерьер
Светлая цветовая гамма хорошо отражает свет, а темные оттенки, наоборот, его поглощают. Чтобы визуально увеличить комнату и сделать ее более светлой, необходимо оформлять интерьер исключительно в светлых тонах.
Раздвижные двери
Они занимают мало места, но это не влияет на их основную функцию. Двери открываются и закрываются благодаря продуманному механизму. Они рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Большие картины или фотообои
Желательно, чтобы они занимали целую стену. С их помощью можно не только зрительно расширить пространство, но и задать нужную атмосферу в комнате. Выбирать нужно красивый пейзаж без агрессивного контекста.
Окно между комнатами
Доступная интерьерная хитрость, которая добавляет больше света в комнату. Без всяких сомнений, комната будет казаться более уютной. И на реализацию этой цели не нужно тратить много времени и средств.
Оконный проем под потолком между комнатами
Идея выглядит необычно и впишется в любую жилплощадь. Она подчеркнет хороший вкус жильцов, ведь не каждый сможет обыграть интерьер маленькой комнаты без окон.
Побольше светильников
В тесной комнате без окон не надо экономить на освещении. Помимо основного источника света должны быть дополнительные. Чем будет больше света, тем будет лучше. Комната сразу приобретет другой вид. Она будет светлее, просторнее и, конечно же, уютной.
Идеи из этой подборки смотрятся оригинально. Они доказывают, что любую комнату можно сделать жилой и уютной. И для этого необязательно обращаться к услугам модных дизайнеров. Достаточно воспользоваться одной из описанных идей.
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