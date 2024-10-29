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Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Японский фотограф Кен Оки, который работает под псевдонимом Юкисон (Yukison), путешествовал по префектуре Тояма, когда вдруг наткнулся на жуткое зрелище: собрание человеческих статуй, расставленных вокруг деревни Фуреаи-Секибуцу-но-Сато, что означает «деревня, где можно встретить буддистские статуи».



«Я почувствовал себя так, словно случайно нашел какую-то запретную зону. Невероятно», — написал Кен в твиттере. На самом деле он обнаружил парк с 800 различными скульптурами в виде буддистских божеств и знакомых основателя парка Муцуо Фурукавы. Его замысел состоял в том, чтобы превратить парк в популярную туристическую достопримечательность, куда люди приезжали бы, чтобы расслабиться. Конечно, это классная идея. Но время шло, статуи теряли свои расслабляющие свойства и теперь скорее вызывают тревожное чувство.

Просто представьте, что вы один и вдруг обнаружили нечто подобное. Ночью. Когда нет никого поблизости и некого позвать на помощь. Да уж, очень расслабляет…

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи


Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи



Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

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