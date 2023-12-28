Какие товары лучше не покупать в супермаркете по мнению самих сотрудников

Сегодня многие граждане предпочитают закупать товары первой необходимости в супермаркетах. Однако, не каждый задумывается над тем фактом, что далеко не все в первую очередь продовольственные товары стоит брать именно там. Лучше всего об это осведомлены те из граждан, кому довелось хотя бы некоторое время поработать в такого рода торговых заведениях. Вот несколько дельных советов, которые они дают.
1. Готовые салаты
Готовые салаты. |Фото: tut-magaz.ru.
В последние годы в магазинах и торговых центрах огромную популярность приобрели отделы кулинарии с готовыми блюдами. Продаются там как «горячие», так и «холодные» изделия. Что касается последних, то это в первую очередь разнообразные салаты. Так вот, от их покупки лучше воздержаться от слова совсем. Причина проста: многие из них заправляются майонезом и содержат мясо, которое имеет обычай портиться. Увы, граждане не всегда имеют возможность проконтролировать свежесть приготовленного блюда. Хуже всего те случаи, когда вываленный на прилавок салат находится в «пограничном состоянии» и испортиться уже через сутки после покупки.
2. Курица гриль
Курица гриль. |Фото: pinterest.com.
Чаще всего такая птица продается запечатанной, что создает обманчивое впечатление о качестве такого рода продукта. На самом же деле все может быть не так просто. Нередко такого рода курицу производят из той птицы, что уже была на продаже в сыром виде и которую не успели купить прежде, чем она начнет портиться. В этом случае продукт с истекшим сроком годности вымачивают в маринаде, после чего отправляют на горячую готовку. Само собой, далеко не вся курица гриль такая, но подобные случаи известны. Едва ли ваш кишечник захочет проверять…
3. Замороженные овощи
Лучше не надо. |Фото: vsegda-pomnim.com.
Замороженные овощи сами по себе весьма сомнительны. Нет, речь на сей раз не идет о том, что от поедания «мороженки» может стать худо. Речь идет о том, что из-за частой заморозки-разморозки во время производства, транспортировки и хранения данная продукция теряет всякую ценность. Замороженные овощи – это блюдо для ленивых. Лучше покупать такие, если других вариантов и возможностей нет от слова совсем. В остальных случаях лучше потратьтесь на свежие продукты.
4. Фасованный сыр
Отличный сырок. ¦Фото: mobillegends.net.
Фасованный сыр для многих граждан единственный вариант. Однако, если возможность все-таки есть, то от данного продукта лучше вообще отказаться. Дело в том, что зачастую при производстве фасованного сыра используется продукт с уже истекшим сроком годности. Сыр режут на кусочки, фасуют в полиэтиленовую упаковку, после чего на нее приклеивают этикетку, которая соответствует свежему продукту. Результат поедания такого сырка – не один час в «комнате раздумий».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии