Дерево в интерьере

Дерево испокон веков позволяло строить нам дома. Теперь уже деревянных домов не осталось, но это не мешает добавлять природные материалы в интерьер квартиры. Благодаря такому оформлению ваша квартира получит знак качества и стиля.



1. Столик в прозрачной полиэфирной смоле

2. Прекрасный горшок для цветов

3. Изысканный подсвечник

4. Очаровательный светильник

5. Эффектный стол

6. Декоративная тарелка

7. Оригинальная прикроватная тумбочка

8. Стильная табуретка

9. Необычные часы

10. Роскошное зеркало

11. Отличная подвесная полочка

Очень стильно и оригинально смотрятся предметы, которые оформлены в полиэфирной смоле. Сейчас представлено очень много разобранных предметов в таком оформлении. Столик с деревянной основой и смолой выглядит невероятно эффектно.Креативной идеей станет вариант горшка, который встроен в дерево. Вы можете даже самостоятельно сделать настолько необычную деталь, главное – вырезать подходящий размер для будущего горшка и посадить красивые цветы.Также из деревянной основы можно создать очень красивый подсвечник. Только будьте осторожны, не оставляйте зажженные свечи, когда уходите из дома: деревянная часть легко воспламеняется.Если вы любите стиль лофт, тогда вас заинтересует креативная идея. Светильник из дерева станет деталью, которая создаст уютную атмосферу во всей комнате.Обычный пенек, который сильно ничем не примечателен, очень уютно смотрится в комнате.Конечно, просто взять и поставить пенек с леса нельзя, придется его обработать и также покрыть лаком, чтобы избежать заноз.Деревянная посуда идеально смотрится в интерьере частного дома. Лучше всего такую тарелку сделать лишь частью декора, а не использовать ее постоянно.Пеньки – это необычная альтернатива привычным тумбочкам. Смотрятся они очень эффектно, особенно в комнатах с интерьером лофт. Поставьте такие тумбочки возле кровати, чтобы вам всегда снились самые красивые сны на лоне природы.Те же самые пеньки могут играть роль обычных табуреток. Чтобы они стояли ровно, нужно их хорошо оформить и сделать дополнительные чехлы на сидушку.Часы в дизайне позволят внести нотку ретро стиля. Еще более интересно выглядят часы, которые сделаны своими руками. Деревянная основа в этом случае станет лучшим холстом.Зеркало в деревянной раме – это невероятно стильное решение. Такие детали часто можно увидеть в доме у богатых людей. Дерево хоть и простой, но очень дорогой материал.Деревянная полка – это слишком примитивно. Рассмотрите вариант подвесной деревянной полки, причем основа должна быть не идеально ровной, а немного с изъянами, чтобы выглядело более натурально.Деревянные элементы – это всегда стильный и яркий дизайн. Вы можете выбрать для начала небольшие детали, которые уютно займут своё место в вашем интерьере.