9 возможностей кофейной гущи, которая справится с бытовыми проблемами в два счета

Несмотря на то, что врачи рекомендуют не увлекаться кофе, так как в больших количествах он вредит сердцу, очень сложно устоять перед его удивительным вкусом и потрясающим ароматом. Особенно, если вы варите этот бодрящий напиток самостоятельно из молотых зерен. Кстати, об этом. После каждой процедуры приготовления кофе, у вас остается кофейная гуща. Но не стоит выливать ее в раковину, когда будете мыть чашку. Лучше воспользуйтесь нижеперечисленными способами применения кофейной гущи в быту. Вы удивитесь, узнав, сколько проблем она может решить за считанные минуты.
Способ 1: Очистите загрязненные металлические поверхности
Кофейная гуща поможет избавиться от пятен и налета
Если вы обнаружили на ваших мойках или кухонных девайсах (кастрюлях, сковородках) трудновыводимые пятна, не торопитесь идти в магазин за дорогостоящим очищающим средством. Проблему вполне можно решить подручными средствами, такими как кофейная гуща. Вам всего лишь нужно насыпать немного смеси на тряпку и протереть грязные предметы. Через несколько минут от пятен не останется и следа.
Обратите внимание: К сожалению, для чистки фарфоровой посуды кофейная гуща не подойдет, так как она может окрасить ее в другой цвет.
Способ 2: Боритесь с насекомыми
Насекомые ненавидят запах кофе
Насекомые очень болезненно реагируют на некоторые запахи, в том числе и на аромат кофе. Поэтому Novate.ru советует воспользоваться этой информацией и использовать бодрящий напиток в качестве оружия против муравьев и тараканов. Для этого высушите кофейную гущу и положите по одной чайной ложке в те места, где очень любят прятаться насекомые. Например, под раковину, в темные углы и так далее.
Если вы заметили, что муравьи атакуют кухню, насыпьте кофейную гущу в плотный мешочек из ткани и положите его в шкафчик либо ящик, где у вас хранятся продукты.
Способ 3: Избавьтесь от неприятных запахов
Кофейная гуща нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. / Фото: kitchen.cdnvideo.ru
Если вы открыли холодильник и почувствовали неприятный запах, в первую очередь найдите «нарушителя покоя» и отправьте испорченный продукт в мусорное ведро. А дальше можно начинать борьбу с «прекрасным» ароматом. Для этого насыпьте в небольшую емкость сухую кофейную гущу и отправьте ее в холодильник. Она не только нейтрализует имеющийся, но и предотвратить появление других запахов, например, плесени. Кстати, этот метод будет отлично работать и в морозильной камере, поэтому не пожалейте кофейной гущи и для этой части холодильника.
Способ 4: Подкормите комнатные растения и садовые растения
Кофейная гуща является хорошим удобрением для растений. / Фото: stroypomochnik.ru
Компонентами кофейной гущи являются такие минералы, как магний, кальций, азот и калий, что автоматически делает ее прекрасным удобрением для растений. Если ваши цветы потеряли привлекательный внешний вид и им не хватает полезных веществ, насыпьте немного кофейной гущи в горшки и наблюдайте за тем, как растения снова начинают тянуться к солнцу и радовать глаз. А для дополнительной подкормки можно соединить кофейную гущу и компост.
Как мы уже упоминали выше, насекомые, а также слизни и улитки терпеть не могут запах кофе, поэтому активно используйте напиток и в саду, чтобы избежать появления нежданных гостей.
Способ 5: Сделайте шампунь для домашнего любимца
Шампунь с кофейной гущей сделает шерсть собаки более мягкой. / Фото: gav-gav.su
В современных зоомагазинах можно найти огромное количество самых разнообразных шампуней для собак, начиная от бюджетных вариантов, и заканчивая премиальными. Однако, вы можете не тратиться на дорогостоящие средства, а купить самый обычный шампунь и добавить в него кофейную гущу. В ней содержаться масла, которые будет весьма полезны для кожи и шерсти животного, так как они обладают питательными и смягчающими свойствами. Кроме того, запах кофе отпугнет блох, что значительно облегчит жизнь вашему домашнему любимцу.
Способ 6: Сделайте свою кожу нежной и мягкой
Из кофейной гущи можно сделать натуральный скраб для лица. / Фото: coffee-nolim.ru
Кофейная гуща благотворно влияет не только на кожу и шерсть животных. Она также отлично подходит для людей. Самым популярным «кофейным» бьюти-средством является скраб для лица и тела, который осветляет и смягчает кожу. Существуют самые разнообразные вариации этого средства. Одни девушки добавляют в гущу мед, другие – оливковое либо кокосовое масло. Допустимо делать скраб с добавлением в кофе лишь одной воды. Вариантов масса, поэтому выбирайте тот, который вам понравится. Способ применения очень прост и зависит от того, для каких целей вы используете продукт. Для борьбы с растяжками скраб нужно наносить на проблемные места и оставлять на 10-15 минут. А если вы хотите очистить лицо, то после нанесения на кожу ожидайте 8-10 минут.
Способ 7: Устраните темные круги под глазами
Кофейна гуща за 10 минут устраняет круги под глазами. / Фото: topposts.ru
При необходимости, кофе также поможет избавиться от кругов под глазами. Такой эффект становится возможным благодаря тому, что в гуще содержится кофеин, которые подтягивает и осветляет кожу.
Для приготовления компресса вам нужно смешать кофейную гущу с несколькими каплями оливкового масла. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. Далее нанесите средство на участок под глазами и оставьте на 5-10 минут. По истечению времени смойте гущу и наслаждайтесь полученным результатом. Для достижения стойкого эффекта повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.
Способ 8: Подарите волосам яркость и блеск
Ополосните волосы водянистым кофе и наслаждайтесь их блеском. / Фото: hehair.ru
После того, как вы насладитесь вкусом и ароматом бодрящего напитка, добавьте в чашку с остатками гущи кипяток, чтобы получился водянистый кофе. Остудите его до комнатной температуры и ополосните волосы после того, как вымоете локоны шампунем. Средство подарит прядям сияние, яркость и блеск.
Способ 9: Покрасьте свою одежду
Кофейная гуща окрашивает натуральные волокна. / Фото: tvoiugolok.ru
Кофейную гущу можно использовать в качестве красителя. Профессиональные костюмеры уже давно начали окрашивать натуральные волокна при помощи кофе, получая на выходе идеальный цвет. Процедура очень простая: нужно положить выбранную ткань в кастрюлю с водой и крепким кофе (в зависимости от того, какой оттенок вы хотите получить в результате, добавляйте от половины до двух чашек напитка), и оставить там на 30 минут. По истечению времени, достаньте одежду, промойте в холодной воды, сбрызните уксусом для закрепления цвета и повесьте сушиться.
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