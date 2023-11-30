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Самые распространенные мифы о вине

Существует немало правил, которыми нас убеждают руководствоваться при выборе вина. Мы слепо доверяемся им, а, оказывается, зря. Мы решили развеять самые распространенные суеверия, чтобы каждый смог подобрать напиток, подходящий именно ему.

Самые распространенные мифы о вине

Самые распространенные мифы о вине

1. Хорошее вино не всегда стоит больших денег


Многие считают, что высокая цена всегда означает отличное качество. Но на практике это не так. У хороших производителей можно найти линейки вин по доступным ценам, которые ни в чем не будут уступать по вкусовым характеристикам.

Самые распространенные мифы о вине

2. Вино может быть из разных сортов


Бытует мнение, что вино из одного сорта винограда лучше по качеству. Но именно разные сорта помогают добиться гармоничного вкуса и наделить вино многообразием оттенков.

Самые распространенные мифы о вине

3. Винтовая пробка не означает подделку


Другое суеверие, связанное с вином, гласит: винтовые пробки используют только в подделках. На самом же деле многие производители используют их по 2 причинам: 1) такие пробки помогают снизить себестоимость вина; 2) в них, в отличие от натуральных пробок, не размножаются бактерии.

Самые распространенные мифы о вине

4. Качество полусладких вин обычно страдает


Некоторые производители утверждают, что полусладкие вина ничем не хуже сухих и полусухих. В реальности сахар при производстве данного вина используется для того, чтобы замаскировать недостатки.

Самые распространенные мифы о вине

5. Одно вино может подходить к разным блюдам


Есть и те, кто уверен, что для каждого блюда нужно подбирать отдельный сорт вина. Не стоит ограничивать себя какими-либо стереотипами — экспериментируйте и находите новые, неповторимые сочетания!

Самые распространенные мифы о вине

6. Яркая этикетка используется для хорошего вина


Высокая конкуренция на рынке вина стимулирует производителей находить новые решения для того, чтобы выбор пал именно на их продукт. Яркая этикетка — это всего лишь маркетинговый ход. Качество вина от этого никак не падает.

Самые распространенные мифы о вине

7. Осадок не означает, что вино окрашено


Многие уверены, что осадок, образующийся в бокале вина, говорит о добавлении красителей и низком качестве. В действительности осадок означает лишь то, что при изготовлении вина не применялась фильтрация и вино максимально натуральное

Самые распространенные мифы о вине

8. Многие сорта вин с годами теряют качество


Несмотря на то что это довольно распространенный миф, очень небольшой процент вина со временем становится лучше. Для большинства вин «старение» категорически противопоказано

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