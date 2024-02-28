Вещи, которые не нужно часто мыть

Стремление к чистоте похвально. Однако в погоне за званием «идеальной хозяйки» некоторые из нас тратят слишком много времени на абсолютно бесполезные хлопоты. Например, такие, как мытье следующих вещей.







Чугунная сковородка

Плита

Шторы

Деревянная мебель

Зубная щетка

Сырая птица, рыба и мясо

Яйца

Грибы

Макаронные изделия

Салаты из пакетов

Чугунные сковородки требуют особого ухода. Но нет, это вовсе не подразумевает тщательное мытье данной посуды после каждого использования. Даже напротив, чугунную сковородку противопоказано часто погружать в воду и очищать с помощью жестких мочалок и специальных моющих средств. Дело в том, что это приводит к повреждению естественного масляного антипригарного слоя, а также образованию микроцарапин и ржавчины.Аналогично чугунной посуде, плита также не нуждается в ежедневном мытье. Даже если вы постоянно используете плиту при готовке, еда не соприкасается с ней напрямую. А значит, нет никакой необходимости протирать ее, едва вы убрали с нее кастрюли и сковородки. Исключением может быть только ситуация, когда на плите образовались серьезные загрязнения из-за неаккуратности при готовке. Это, кстати, применимо и в отношении духовки.Некоторые хозяйки считают, что шторы нужно регулярно стирать, потому что на них оседает пыль и другие загрязнения. Однако это вовсе не обязательно. Эксперты придерживаются мнения, что локальные пятна со штор можно вывести и без стирки. А серьезную чистку домашнего текстиля стоит проводить не чаще, чем раз в год.На предметах мебели из дерева часто скапливается пыль. Но если вы сразу же бросаетесь протирать их с помощью специальных чистящих средств, то возможно, вы только усугубляете ситуацию. Ведь некоторые спреи для мебели могут разрушить защитный слой, который наносится на деревянную мебель при производстве, что приведет к ее более быстрому загрязнению в будущем.Мы используем зубную щетку по два раза в день. Она постоянно контактирует с бактериями и микробами. Поэтому логично предположить, что ее нужно регулярно и тщательно мыть. Но это не так. Американская стоматологическая ассоциация отметила, что специализированные чистящие средства для зубных щеток на самом деле не работают, добавив: «Недостаточно клинических данных, подтверждающих, что рост бактерий на зубных щетках приведет к конкретным неблагоприятным последствиям для полости рта или системным заболеваниям».Чтобы поддерживать чистоту зубной щетки, достаточно хранить ее в вертикальном положении, в открытой емкости, на расстоянии от унитаза, а также споласкивать водой после использования. Каждые три месяца щетку нужно менять.Многие хозяйки привыкли мыть птицу, рыбу и мясо перед разделкой и последующей готовкой. Однако никакого практического смысла в этом занятии нет. Мытье водой не только не убивает бактерии (если вы, конечно, не используете кипяток), но еще и помогает распространять вредоносные микроорганизмы по всей кухне посредством брызг и капель. Так что в следующий раз, когда вы решите сполоснуть сырую тушку курицы, задумайтесь над тем, готовы ли вы после этого отмывать еще и всю рабочую поверхность, пол под раковиной и стирать фартук.С самого детства родители пугали нас сальмонеллезом, которым можно заразиться от грязных яиц. Из-за этого страха многие из нас до сих пор предпочитают тщательно промывать каждое яйцо, принесенное из магазина. Но это пустая трата времени (а возможно, еще и ваших денег). В Роспотребнадзоре не рекомендуют мыть яйца перед хранением, потому что из-за этого они быстрее теряют свежесть и портятся.Таким образом, очищать эти продукты с водой и мылом нужно только перед их непосредственным использованием. А если вы все-таки отчаянно боитесь сальмонеллеза, то готовьте яйца «вкрутую» — 10-минутная термическая обработка справляется с вредоносными бактериями гораздо лучше, чем поверхностное мытье.Обжаренные грибы — универсальное дополнение ко многим блюдам. А вот мыть их перед приготовлением не стоит. Как пишет издание Bon Appétit, когда грибы намокают, их почти невозможно полностью высушить, а это означает, что они теряют свою великолепную хрустящую текстуру. Кроме того, если вы помоете грибы перед хранением в холодильнике, они — как и яйца — испортятся гораздо быстрее.Некоторые из нас также привыкли хорошо промывать макароны под водой после варки, ибо бытует мнение, что это помогает удалить крахмал, который выделяется при контакте с кипятком. Эта привычка появилась еще у советских хозяек. Дело в том, что в СССР макароны выпускались из мягких сортов пшеницы. При варке они безобразно разваривались и слипались. Так что чтобы хоть как-то спасти блюдо, нашим бабушкам приходилось их промывать.Но сегодня на прилавках магазинов преимущественно представлены макароны из твердых сортов пшеницы с изначально нормальным содержанием крахмала, которым противопоказан «холодный душ» после варки. Ведь из-за этого они сильно теряют во вкусовых качествах.Наверняка вы много раз игнорировали надпись «Вымыто трижды» на упаковке свежей рукколы или салата Романо, и все равно полоскали листья под прохладной водой. Делать это нельзя: мытье салатных листьев, укропа и другой зелени увеличивает лишь увеличивает риск размножения бактерий, как в случае с курицей. Продукты — зелень и мелкорубленные овощи — подвергаются специальной обработке, прежде чем попасть на полки магазина. Стерильная упаковка предотвращает попадание бактерий, и этого достаточно, чтобы не мыть продукт дома. Повторное полоскание салатных листьев — прямой путь к размножению вредоносных бактерий.