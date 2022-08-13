Как Леонид Гайдай снимал «Спортлото-82″

Немногие наверное знают, что роль Степана в фильме «Спортлото-82″, замечательно сыгранную Михаилом Кокшеновым, могли отдать Михаилу Боярскому. А в роли Тани, обладательнице счастливого билета, Леонид Гайдай видел только Ларису Удовиченко. А в роли её жениха – Евгения Герасимова. На самом деле на съемках происходило много интересных моментов. Предлагаю вам узнать о них подробнее.



Заявку на сценарий под названием «Спортлото-82″ Владлен Бахнов и Леонид Гайдай подали в творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов 24 апреля 1980 года. Там идея кинокомедии на современную тему пришлась по душе и авторам был дан зеленый свет на написание литературного сценария. Работа шла все лето и первую половину осени. Сюжет сценария, думаю, вам рассказывать не надо.







4 ноября литературный сценарий был вынесен на обсуждение сценарно-редакционной коллегии объединения. Как высказался один из участников того заседания: «Сценарий выстроен, он очень добрый, и картина Гайдая по нему будет смешной и удачной». Спустя ровно месяц сценарий одобрила и Главная сценарная редакционная коллегия. Правда, с некоторыми поправками, которые авторы должны были внести в текст до следующего обсуждения. В итоге 25 февраля 1981 года уже доработанный сценарий был окончательно утвержден и отправлен в режиссерскую разработку.

Этот период длился до 7 мая. Спустя еще восемь дней фильм был запущен в подготовительный период.В новое плавание Гайдай отправился с проверенной командой. В качестве главных операторов он взял Сергея Полуянова (шестой совместный фильм) и Виталия Абрамова (второй фильм), главным художником – Феликса Ясюкевича (третий фильм), звукооператором – Раису Маргачеву (шестой фильм), композитором – Александра Зацепина (девятый фильм).22 – 23 июня состоялось обсуждение кинопроб исполнителей на главные роли. Перед глазами высокой комиссии предстали следующие исполнители: Костя – В. Древицкий (Драматический театр имени Станиславского), А. Гусев (1-й курс ВГИКа) , Альгис Арлаускас (Театр юного зрителя); Таня – Лариса Удовиченко; жених Тани, Павел – Евгений Герасимов, Олег Измайлов (Театр-студия киноактера); Сан Саныч – Михаил Пуговкин; Степан – Михаил Кокшенов, Михаил Боярский, Александр Рудаков («Ленфильм»), Николай Каптелин (Госцирк).Пробы вызвали неоднозначную реакцию у присутствующих, о чем наглядно говорит стенограмма заседания. Вот отрывки из некоторых выступлений.Р. Буданцева: «Пробы не характерны для Гайдая. Раньше пробы всегда определяли стилистику, сейчас этого нет. Нет героини. Она по возрасту не подходит к партнерам. Удовиченко не может ничего в себе нести для этого фильма. Наиболее интересны Пуговкин и Кокшенов…»Семагина: «У меня Удовиченко не вызывает сомнений. Она хорошо сыграла в последнем фильме у другого режиссера , у нее есть данные…»Столбов: «Мне не понравилась Удовиченко. Актриса должна быть помоложе. Понравился Арлаускас, но, думаю, что не следует брать Кокшенова. А вот Пуговкин подходит…»Осетинский: «Мне очень понравился Арлаускас . Кокшенов лучше, чем Боярский. Большие сомнения вызывает Удовиченко, ее героиня должна быть моложе…»Ермолин: «Удовиченко может быть разной, но здесь она снята так, что выглядит старше. Интересен Арлаускас, но он будет очень странно выглядеть рядом с Удовиченко. На Степана лучше взять Боярского, Кокшенов будет слишком узнаваем. Пуговкин может быть…»Л. Гайдай: «Удовиченко мне нравится. Но в таком случае либо надо всех подбирать под Удовиченко, либо идти от Арлаускаса. Роль Степана писалась на Кокшенова. Для себя я решил: Таня – Удовиченко, Костя – Арлаускас, Степан Кокшенов, Сан Саныч – Пуговкин, Павел – Герасимов. Хотя Павла может сыграть и Боярский…»Однако в части кандидатуры Удовиченко присутствующие с Гайдаем не согласились, предложив ему поискать еще кого-нибудь. Режиссеру не оставалось ничего иного, как выполнить эту рекомендацию. В результате уже через 10 дней на суд высокой комиссии была представлена другая актриса на роль Тани – студентка 4-го курса театрального училища имени Щепкина Светлана Аманова. Эта кандидатура понравилась практически всем присутствующим, и ее утвердили на роль. Тогда же был заменен и исполнитель роли Павла – вместо Евгения Герасимова им стал Денис Кмит. Среди других актеров, отобранных на роли, были: Нина Гребешкова (тетя Клава), Борислав Брондуков (начальник турбазы), Луиза Мосендз (секретарша), Андрей Толшин (Голубев).Местом натурных съемок нового фильма Гайдай и его коллеги определили Крым, а именно: Алушту, Феодосию и Адлер. В последний раз Гайдай снимал в этих краях (Алушта, Адлер) «Бриллиантовую руку», то есть с тех пор успело пройти 13 лет. По плану съемки должны были начаться 27 августа (в День кино) , но группа сократила срок подготовительного периода и начала съемки на месяц раньше – 20 июля. Снимали в Долине привидений между Ялтой и Алуштой, – там же, где и «Кавказскую пленницу».Погода не баловала: то стояла жуткая жара, когда все вокруг пересыхало, из-за чего водопад пришлось доснимать осенью (в октябре) в Адлере, то дул просто ледяной ветер. Собранные со всего побережья «дикие» автомобилисты за бешеные деньги – 25 рублей за съемочный день – терпели и жару, и ветер, и киношников, которые расположились на мысу над знаменитым пляжем Николая II и пещерой князя Голицына, где тот когда-то хранил свое знаменитое шампанское.Но съёмки чуть было не сорвал исполнитель главной роли Альгис Арлаускас – в день, когда должны были начаться съёмки, у него родилась дочь. В итоге в Крым он поехал позже, и первые сцены снимали без него. Но уже на третий день Альгис получил телеграмму, в которой в ультимативной форме сообщалось – либо он срочно приезжает на съёмки, либо его снимают с роли. Пришлось молодому отцу, извинившись перед супругой срочно мчаться к Чёрному морю.Но на этом злоключения Арлаускаса не закончились. Как я уже сказал, погода была просто ужасной, и актёр заболел воспалением лёгких. На съёмочную площадку ему приходилось выходить с температурой под сорок. Светлана Аманова вспоминала, что когда она снимала одежду для съёмки в купальнике, она тут же покрывалась «гусиной кожей». А Гайдай кричал: «Ну сделайте же что-нибудь! Не могу смотреть на эту кожу! У неё же синие губы! Разотрите её чем-нибудь, что ли!»Дольше всего выстраивали и снимали эпизод в купе поезда. Герою Арлаускаса предстояло съесть всю провизию попутчицы. Нужно было сделать несколько дублей . Поэтому еды было гораздо больше, чем мы видим на экране.Ну а партнёры Арлаускаса тогда над ним подшучивали, но с удовольствием помогали в поглощении пищи.К 25 августа были сняты уже несколько сот полезных метров пленки (7 роликов) и отправлены в Москву для просмотра. Вот как описывает один съемочный день – 27 августа – корреспондент журнала «Советский экран» Александр Хорт:«Захватывающий кросс – по крутому спуску катится оплетенная бутыль , следом за ней несется мотоцикл. Беглянка все время ускользает от рук преследователей, никак им не удается ее схватить. Нужно обладать водительским мастерством К. Демахина, чтобы на большой скорости пройти столь сложную трассу. Игра с бутылью в «кошки-мышки» продолжается три с лишним часа. Режиссер, каскадеры и оператор придумывают все новые трюки, чтобы гонка выглядела на экране как можно забавнее. Три часа подряд оператор В. Абрамов, скрючившись, сидит в багажнике машины, которая мчится перед наскакивающим на коварную бутыль мотоциклом. А саму беглянку держит на двух огромных «удочках» расположившийся позади оператора ассистент…Наконец, дневная съемка закончена. Впереди – вечерняя. Будет сниматься эпизод «Марафонец».Марафонец – в данном случае Степа. Свои отчаянные поиски он ведет не только на земле, но и под водой. И вот вроде бы напал на след обладателя заветной бумажки. Выскочив из воды, Степа в одних плавках мчится к Сан Санычу, чтобы поделиться своим открытием. До города далеко. Ночь застает героя на полпути, Степу догоняет милиционер на мотоцикле. Почему, дескать, бегаете в столь экзотическом виде?..На легковой машине, в которой будет находиться оператор, установлены яркие лампы. Рассчитан каждый метр дистанции, определена точка, где появится милиционер (на его роль приглашен начальник алуштинской ГАИ капитан В. Журавлев) , и место, где он догонит «марафонца». Наконец все готово.- Раздевайтесь, Михаил Михайлович, – галантно предлагает Гайдай, поплотнее запахивая свой плащ.Первый дубль оказался испорченным. Все шло хорошо, как вдруг незадолго до «финиша» откуда-то сбоку на обочину дороги вынырнул незапланированный турист. Отсняли второй дубль… После третьего Кокшенов, постукивая зубами, говорит:- Кажется, получилось смешно.- Пожалуй, – соглашается постановщик. – Но попытаемся сделать еще смешнее.И Степа снова выходит на дистанцию…Только в десятом часу вечера съемочная группа свертывает свое хозяйство. На сегодня хватит…»Михаил Пуговкин изначально по замыслу Гайдая должен был сыграть роль директора турбазы. Но в процессе работы над сценарием Леонид Иович понял, что никто кроме Пуговкина не сможет сыграть Сан Саныча – главного отрицательного персонажа. Для Михаила Ивановича этот фильм стал судьбоносным – именно во время его съёмок он в Алуште встретил свою будущую жену Ирину. А ведь Пуговкина тоже могло в фильме и не быть. Дело в том, что в самом начале съёмок он случайно вылили на себя кипящий чай и очень просил Гайдая заменить его. Но режиссёр ответил: «Михаил Иванович, главная роль – только Вы!» Вот как сам Пуговкин вспоминал эти съемки:«Моим партнером был Михаил Кокшенов – Степу играл. И была сцена, где мы мчимся на мотоцикле на скорости 90 км. Когда я сел, чувствую – что-то мягкое под ногами. Смотрю, а там не фанера даже, а картонка. Знаете, как у нас в кино бывает: берут старый разваленный мотоцикл, покрасят его, и он идет как новый. И когда оператор сказал: «Михаил Иванович, давайте еще разочек снимем», я говорю: это уже без меня, езжайте сами. Думаю, на втором нога как провалится – привет, прощай «Спортлото».Вторая история была с тем же Кокшеновым, когда он в фильме по моему поручению продает апельсины на рынке, и я начинаю его кормить. Случилось так, что на тот момент в Ялте не было апельсинов. И весь ящик у нас был бутафорским. Настоящим был только один апельсин. И я кормил его этим единственным апельсином , а создается впечатление, что он в эпизоде половину ящика съедает…»Сценарий, лежавший перед Гайдаем, напоминал амбарную книгу. Он неплохо рисовал, и буквально каждый кадрик будущего фильма был нарисован его рукой, как комикс. Но сценарий он вовсе не считал «библией». Придуманный любым актером смешной эпизод тут же входил в картинуС 10 сентября по 6 октября съемки шли уже в Феодосии, после чего с 18 по 22 октября – в Адлере. Затем группа вернулась в Москву, где с 25 ноября по 23 декабря снимались павильоны. С 24 декабря начался монтаж фильма.11 января 1982 года худсовет объединения посмотрел отснятый материал и в целом остался доволен увиденным. Приведу пару высказываний некоторых участников.Р. Буданцева: «Комедия складывается, даже в этой черновой сборке видны смешные, эксцентрические «гэги», свойственные творческой манере Л. Гайдая. Много удачных режиссерских находок…»К. Воинов: «Комедия получается интересной, яркой. Но две песни рядом плохо. Более того, вообще одна песня – лирическая – мне кажется плохой. Ведь она (героиня) объясняется в любви к Павлу. А это снижает ее образ…»Работа над фильмом была закончена 18 марта. В конце месяца картину приняли в Госкино.Ну а что же Михаил Боярский и Лариса Удовичено? Им всё же тоже нашлась работа в фильме. Правда только за кадром – Удовиченко озвучила секретаршу директора Турбазы , а Боярский исполнил центральную песню фильма.Премьера «Спортлото-82″ в Москве состоялась 2 августа 1982 года в кинотеатре «Октябрь». Благодаря тому, что еще задолго до выхода фильма в прокат, была проведена успешная рекламная кампания, оповестившая будущих зрителей, что Леонид Гайдай вновь снимает эксцентрическую кинокомедию на современную тему, народ повалил на картину, что называется, валом. Все-таки, несмотря на серию неудач, постигших этого режиссера с экранизациями классических произведений, зритель продолжал ему доверять. В итоге произошло то, чего уже мало кто ожидал: в прокате фильм занял 1-е место, собрав 55,2 миллиона зрителей. Как мы помним, в последний раз 1-е место фильм Гайдая занимал 13 лет назад – это была «Бриллиантовая рука», которая снималась в тех же местах, что и «Спортлото-82″.Между тем критика встретила новое творение великого комедиографа достаточно прохладно. Даже в положительных рецензиях не было той прежней теплоты, что так отличали заметки, посвященные творчеству Гайдая. Одна так и называлась: «Спортлото-82″, или Старые приключения Шурика» («Труд», 7 сентября, Ю. Крючков). Приведу отрывок из нее:«Конечно, испытываешь некоторую радость – от самого процесса узнавания виденного. Но ведь над чем смеялся в других фильмах, смешным больше не кажется… А тут ну просто все до капли знакомо – сюжет, персонажи, трюки. Может быть, Гайдай так и задумал – сделать попурри на тему собственных комедий? Так зачем Шурика нарек Костей, а пленницу – Таней? Зачем новых актеров пригласил – ведь старые со своими обязанностями справлялись?..Выходит, и кино – та же лотерея для зрителя. Надежд каждый раз много, а выигрыш – если он не случаен – довольно редок. И в данном случае нам, увы, опять не повезло – билет оказался «пустой»…»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)