10 действенных лайфхаков, которые сделают повседневную жизнь гораздо проще

Маленькие бытовые хитрости.
Ежедневные бытовые проблемы способны выбить из колеи самого спокойного человека. Но если знать некоторые житейские хитрости, то можно сделать собственную жизнь гораздо проще. В этом обзоре несколько жизненно необходимых секретов, которые добавят оптимизма в эту нелёгкую жизнь и несколько скрасят бытовую рутину.
1. Канцелярская резинка
Канцелярская резинка при покраске.
Это отличный пример действительно полезного лайфхака для тех, кто любит делать все своими руками. Когда что-то нужно красить кистью, всегда возникает проблема с избыточным количеством краски на кисти. Мало того, что этот риск забрызгать все вокруг, так еще и может привести к неравномерному нанесению краски.
Можно потратить кучу денег на специальные аксессуары для рисования, а можно просто использовать обычную резинку (для волос или денег). Резинку нужно натянуть на открытую банку (поперек отверстия) и просто «стряхивать» о нее лишнюю краску с кисти после окунания ее в банку.
2. Пластиковые тарелки
Пластиковые тарелки на защите керамических.
При переездах с одной квартиры на другую всегда возникает проблема — как уберечь тарелки от того, чтобы они не побились. Обычно каждую тарелку оборачивают газетами или пузырчатой пленкой, но есть один интересный лайхак, который поможет сделать все это проще.
Мало у кого хватает времени и терпения аккуратно обернуть каждую тарелку, и гораздо быстрее будет переложить обычные тарелки в стопке пластиковыми.
3. Презерватив
Презерватив - защитная лента.
Все получали ожоги и были вынуждены накладывать на поврежденное место мазь, а поверх бинт или же эластичную повязку. Оказывается, можно существенно сэкономить и сделать эластичную водонепроницаемую повязку из подручного материала.
Нужно взять презерватив и обрезать его с закрытого конца. Теперь нужно просто натянуть его на поврежденную конечность (естественно поверх мази и пластыря).
4. Кошачий лоток в автомобиле
Наполнитель для кошачих туалетов.
Зимой влажность в салоне автомобиля может доставить немало проблем. Конечно, можно использовать кондиционер или протереть все тряпкой. Но это долго, и есть способ намного проще.
Нужно просто заполнить носок наполнителем кошачьего туалета и положить его в машину. Поглощающая способность наполнителя решит все проблемы с влажностью в автомобиле.
5. Использовать замороженный виноград, чтобы охладить вино
Замороженный виноград для охлаждения вина.
Наверняка, много кто сталкивался с такой ситуацией, когда принес домой бутылочку любимого «Шардоне» и уже просто не можешь дождаться, когда оно охладится. Конечно, можно просто положить вино в холодильник, но зачем это делать, если есть один очень любопытный и вкусный лайфхак.
Вместо того, чтобы использовать лед, почему бы не положить в бокал с вином замороженный виноград. Это охладит вино до идеальной температуры, не портя его вкусовые качества.
6. Пружинная защита кабеля
Пружинное усиление кабеля.
Создается впечатление, будто производители мобильных устройств целенаправленно проектируют свои шнуры как можно более хрупкими. Следующий лайфхак поможет избежать необходимости постоянно покупать новые зарядные устройства, поскольку он значительно продлевает срок службы кабелей.
Нужно разобрать обычную шариковую ручку, вынуть из нее пружину и обернуть ее вокруг шнура возле штекера. Это обеспечит кабелю столь необходимую защиту.
7. Ушко алюминиевой банки
Ушко алюминиевой банки - крепление для дополнительной вешалки.
Данный лайфхак пригодится тем, у кого дома небольшой шкаф для одежды. Все просто — нужно снимать колечки с банок газировки или пива и использовать их, чтобы увеличить количество вешалок для одежды, которые поместятся в гардеробном шкафу.
8. Ключ вместо монет
Квартирный ключ вместо монет.
Нет ничего более неприятного, чем невозможность сделать то, что нужно в данный момент. Подобное может случаться по разным причинам, но в данном примере речь пойдет о тележке для покупок в магазине. По закону подлости, в супермаркете вечно не находится под рукой монеты, чтобы разблокировать тележку для покупок. Можно попробовать использовать обычный ключ вместо монеты.
9. Защитная фольга
Защитная фольга - надежный дозатор.
Тем, кто только что купил новую бутылку растительного масла, не стоит торопиться снимать крышку из фольги. Вместо того, чтобы полностью удалить колпачок, нужно аккуратно проделать в нем небольшое отверстие. Это позволит дозированно выливать содержимое бутылки. Эта небольшая хитрость сэкономит деньги и предотвратит переизбыток калорий в блюде.
10. Тюбик зубной пасты
Тюбик зубной пасты и скрепка.
У больших канцелярских скрепок есть множество способов использования. К примеру, с помощью скрепки будет удобнее выдавливать остаток зубной пасти из тюбика. Нужно сдавить тюбик с конца (так, чтобы выдавить из него остатки пасты ближе к выходу), а затем завернуть конец тюбика и сжать его скрепкой. Можно повторять несколько раз.
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