Самые ужасающие маньяки-женщины в истории

Когда речь идет о маньяке, то большинство из нас представляет мрачного парня в маске и с огромным ножом в руках. Эти стереотипы — подарок современной киноиндустрии. В жизни вы вряд ли увидите такого персонажа. Более того, некоторые из самых страшных убийц мира вообще не относились к мужскому полу. Итак, встречайте: десятка симпатичных дам, каждая из которых предпочла обыденной жизни смертельное хобби.









Вальтруда Вагнер

Мэри Энн Коттон

Дженин Джонс

Элен Джегадо

Джейн Топпан

Маргарета Готфрид

Белль Ганнес

Дефина и Мария де Хесус Гонсалес

Сюзанна Олах

Графиня Элизабет Батори