Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Архивные кадры имеют высокую ценность, потому что при их просмотре можно прикоснуться к истории и увидеть прошлое, каким оно было на самом деле. Когда смотришь на эти снимки, задаешься вопросом: «Неужели это действительно правда?»



Мы собрали для вас такие фотографии. Они откроют другую часть истории и помогут взглянуть на прошлое по-новому.







1947 год, британская колония Занзибар, у восточного берега Африки. Измотанная нянька позирует рядом со своим питомцем по имени Фаррух Булсара. Через четверть века мальчик возьмет псевдоним Фредди Меркьюри.







Индеец племенной группы сиу на коне, 1905 год. (Колоризация Dana Keller).







Перемещение 7600-тонного многоквартирного жилого здания, чтобы проложить бульвар в румынском городе Алба-Юлия, 1987 год.







Клод Моне на фоне своих картин, 1923 год. (Колоризация Dana Keller).







«Битлз» поют для 18 человек в скромном клубе городка Олдершот в декабре 1961 года. Они стали суперзвездами через полтора года.







Мэрилин Монро позирует для солдат, 1954 год. (Колоризация Dana Keller).







Печать на входе в гробницу Тутанхамона (оставалась нетронутой на протяжении 3245 лет), 1922 год.







Солдаты на Пасху во время Второй мировой войны, 1944 год. (Колоризация сделана позднее).







Столовая для сотрудников Диснея, 1961 год.







Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год.







Мальчик раздает вечернюю газету с новостями о крушении «Титаника», 1912 год. (Колоризация Dana Keller).







Загрузка первого жесткого диска в 5 МБ в самолет PanAm, 1965 год.







Медисон-сквер, около 1900 года. (Колоризация Sanna Dulla Way).







Катастрофа дирижабля «Гинденбург», 1937 год. (Колоризация сделана позднее).







Первый в мире телеобъектив, 1900 год.







Девушки, доставляющие лед, 1918 год. (Колоризация Dana Keller).







Притон курильщиков опиума в Сингапуре, 1941 год.







Авария в Вашингтоне, 1921 год. (Колоризация сделана позднее).







Пилотажный тренажер, 1942 год.







Продавцы газет на перекуре, 1910 год. (Колоризация сделана позднее).







Рабочие «Фиата» участвуют в гонке на крыше первого завода компании в Турине, Италия, 1923 год.







Нищий бежит за экипажем Георга V, 1920 год.







Вашингтонская АЗС, округ Колумбия, 1924 год. (Колоризация сделана позднее).







Женский бокс на крыше, 1930 год.







Мерфи тестирует бронежилет, 1923 год. (Колоризация сделана позднее).







Бассейномобиль в Нью-Йорке, 1960 год.







Спилберг во время съемок первого фильма об Индиане Джонсе, 1980 год.



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