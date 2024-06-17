Расшифрованы символы, скрытые на фресках Сикстинской капеллы

Сикстинская капелла. | Фото: static.thousandwonders.net.
Многие называют фрески Сикстинской капеллы вершиной изобразительного искусства эпохи Ренессанса. На 1000 квадратных метров Микеланджело сумел изобразить более 300 человеческих фигур. Несмотря на то, что библейские сюжеты художник выбирал сам, он был вынужден придерживаться определенных канонов, т. к. католическая церковь пресекала любые проявления вольнодумства. Тем не менее на этих фресках зашифровано немало символов, которые ученые продолжают разгадывать до сих пор.
Символы женского начала
Головы баранов символизируют женское начало. | Фото: static.kulturologia.ru.
В 2016 году в журнале Clinical Anatomy было опубликовано любопытное исследование. В части Сикстинской капеллы, где изображается сцена сотворения Евы, было найдено немало зашифрованных символов, олицетворяющих женское начало.
Как известно, в католицизме всегда доминировал патриархат, поэтому возвеличивание женщин, мягко говоря, не приветствовалось. У Микеланджело на этот счет было свое мнение. На потолке можно заметить 8 изображений бараньего черепа. В древнегреческой традиции именно эти животные со скрученными рогами символизировали женское начало, т. к. визуально напоминали матку и фаллопиевы трубы.
Руки Евы напоминают символ женского начала в греко-римском искусстве - перевернутый треугольник. | Фото: static.life.ru.
К тому же, по мнению исследователей, Ева изображена в позе, напоминающей перевернутый треугольник – еще один женский символ в древнем искусстве.
Изображение человеческого мозга
Сцена сотворения Адама. | Фото: img1.liveinternet.ru.
Пожалуй, самым ярким зашифрованным символом является сцена «Сотворение Адама». В изображении Бога и ангелов четко просматриваются очертания человеческого мозга. Известно, что Микеланджело более 15 лет занимался изучением анатомии, поэтому неудивительно, что настолько точно изобразил его. Тем самым художник подчеркнул, что Бог дал человеку не только тело, но и разум.
В изображении Бога можно увидеть очертания человеческого мозга. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Вместо яблони фиговое дерево в Райском саду
Сцена грехопадения и изгнания из Рая Адама и Евы. | Фото: cultcalend.ru.
В сцене грехопадения и изгнания из Рая Микеланджело изобразил не яблоню, а фиговое дерево, что характерно для символики иудаизма. В Библии говорилось о «древе познания», но не о яблоне. Многие исследователи сходятся во мнении, что через изображение иудейских символов Микеланджело пытался укорить католическую церковь в том, что она слишком далеко ушла от истоков в трактовании Библии.
Желуди - отсылка к папе Юлию II
Потолок Сикстинской капеллы. | Фото: theoutlook.com.ua.
На потолке Сикстинской капеллы можно обнаружить немало желудей. Так Микеланджело отблагодарил папу Юлия II за то, что тот разрешил ему отступить от привычного изображения библейских сюжетов и сделать все по-своему. Фамилия папы Римского была Ровере, что можно перевести как «дуб». Отсюда и желуди на фресках.
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