«Японский лесной дом», построенный из старой древесины и вторсырья

Лесной домик, расположенный среди секвой в Орегоне, предлагает спокойное место, позволяющее убежать от бесконечной суеты и шума (Japanese Forest House, США).

Японская эстетика вдохновила судостроителя из Орегона на строительство лесной хижины под названием «Японский лесной дом» (США). | Фото: tinyhousefor.us.

Дверь в хижину оформлена в японском стиле (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: tinyhousefor.us.

Для строительства лесного домика и изготовления простейшей мебели, Брайан Шульц использовал старую древесину, ветки и бревна, найденные в округе (Japanese Forest House, США).

Зону гостиной определяет многоцелевая платформа-татами (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: tinyhousefor.us.

На платформе в гостиной можно пообедать, провести чайную церемонию или вздремнуть на досуге (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: travelpluss.wordpress.com.

Минималистичная кухня со столом ручной работы (Japanese Forest House, США). | Фото: capefalconkayak.com.

Та самая латунная раковина, которая вдохновила на строительство лесного домика (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.

Колоритная дровяная печь поможет приготовить еду и обогреть помещение (Japanese Forest House, США).

«Плавающая» лестница приведет на второй уровень (Japanese Forest House, Орегона).

Спальная комната может похвастаться интересной мебелью и натуральной отделкой А-образной структуры потолка (Japanese Forest House, США). | Фото: travelpluss.wordpress.com .

В интерьере лесной хижины имеются и фонари, сделанные в японском стиле (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.

Возле лесного домика владелец построил простой уличный туалет (Japanese Forest House, Орегона).

Рядом с лесной хижиной имеется подогреваемая ванная (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: travelpluss.wordpress.com.

При оформлении лесного домика Брайан Шульц каждую деталь тщательно продумывал и делал своими руками (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.