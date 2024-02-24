«Японский лесной дом», построенный из старой древесины и вторсырья

Одним из самых привлекательных аспектов большинства крошечных домов является их уникальность, где мастерство и творчество создателей отражается в каждом квадратном сантиметре. Japanese Forest House («Японский лесной дом»), построенный в районе Мансанита на побережье штата Орегон увлеченным судостроителем и владельцем участка в природной зоне Брайаном Шульцем, является наглядным примером изобретательности и стремления к созданию удивительных творений. В случае с этой лесной хижиной еще одним интересным фактом стал стройматериал, состоящий из вторсырья или того, что было найдено в округе.
Лесной домик, расположенный среди секвой в Орегоне, предлагает спокойное место, позволяющее убежать от бесконечной суеты и шума (Japanese Forest House, США).
Для кого-то дом — это просто место, необходимое для ночевки, для других же – жилище является отражением их личного стиля и интересов. К последним, безусловно, относится и Брайан Шульц, который надумал построить дом своей мечты после того, как спас ...латунную раковину, найденную на местной свалке. Как признается судостроитель, идея возникла именно с выброшенной вещи, которой захотелось найти достойное применение. «Я не шучу, на самом деле так все и началось! — рассказывает энтузиаст о своем решении. – Мне нравятся небольшие помещения с открытой планировкой, они уютные, менее дорогие, их легче строить, легче убирать, и они побуждают вас не накапливать кучу вещей, которые на самом деле попросту не нужны».
Японская эстетика вдохновила судостроителя из Орегона на строительство лесной хижины под названием «Японский лесной дом» (США). | Фото: tinyhousefor.us.
Дверь в хижину оформлена в японском стиле (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: tinyhousefor.us.
Поскольку японские лесные дома у мужчины с творческой профессией вызывали восхищение своей простой, элегантностью и безмятежной эстетикой, неудивительно, что он решил построить собственную лесную хижину в японском стиле. При этом Брайан принял решение использовать подручные/найденные вдоль реки или в лесу материалы и не только потому, что так можно было сэкономить, он руководствовался духом «живого соседства», стараюсь сохранить как можно больше растений, пусть и не на своем участке, и срубленных не для собственной хижины.
Для строительства лесного домика и изготовления простейшей мебели, Брайан Шульц использовал старую древесину, ветки и бревна, найденные в округе (Japanese Forest House, США).
Используя восстановленную древесину из старых сараев или принесенную бурной рекой неподалеку, изоляцию из переработанного хлопка, подержанные оконные рамы, штукатурку стен из природных материалов, Брайан Шульц смог создать уникальный дом с элементами ручной работы, в котором шероховатости и неровности поверхностей привнесли лишь особый колорит. Благодаря старым доскам, дефекты которых никто и не пытался скрывать, сухим бревнам, найденным в округе, некоторым элементам и декоративным деталям, сделанным из подручных средств или обнаруженным на свалке, получился довольно причудливый и очаровательный дом, получивший название Japanese Forest House («Японский лесной дом»).
Зону гостиной определяет многоцелевая платформа-татами (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: tinyhousefor.us.
Но это будет после, а вначале увлеченному мастеру на все руки пришлось немало потрудиться, чтобы стать обладателем уютной лесной хижины, органично интегрированной в природный ландшафт. Сложности начались с выбора места под строительство, ведь домик должен был находиться в лесу, при этом требовалось наличие инженерных коммуникаций, таких как электричество и вода, поэтому совсем в глуши его строить не хотелось. Определившись с идеальным местом, Брайан Шульц начал строительство самостоятельно и вручную, используя только простые инструменты. Зная все премудрости плотницкого дела, ему многие процессы было делать не сложно, но все же пришлось перелопатить много материала по проектированию, научиться многим премудростям строительства, чтобы потом было «место, где можно расслабиться и сбежать от шумного мира».
На платформе в гостиной можно пообедать, провести чайную церемонию или вздремнуть на досуге (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: travelpluss.wordpress.com.
Вдохновленный традиционной японской архитектурой и простотой открытой планировки с минимальным количеством мебели, Брайан Шульц придерживался этой идеи при оформлении внутреннего пространства. В главной гостиной, например, установлена многоцелевая платформа, практически татами, которую можно использовать для приема пищи, отдыха или сна.
Минималистичная кухня со столом ручной работы (Japanese Forest House, США). | Фото: capefalconkayak.com.
Та самая латунная раковина, которая вдохновила на строительство лесного домика (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.
А вот на кухне с L-образной столешницей, сделанной из упавшего 10 лет назад грецкого ореха, которую Брайан выстрогал уже давно, и находится вышеупомянутая латунная раковина, ставшая тем самым толчком к строительству лесного домика. Особым очарованием обладает и обеденный стол, в виде причудливого поперечного среза с огромного ствола дерева.
Колоритная дровяная печь поможет приготовить еду и обогреть помещение (Japanese Forest House, США).
Для приготовления пищи и создания умиротворяющей атмосферы увлеченный домовладелец установил металлическую дровяную плиту Jotul, которая, по его словам, «требует очень мало дров и дает много тепла». Единственным предметом мебели в зоне гостиной является сундук ручной работы, который также изготовил энтузиаст.
«Плавающая» лестница приведет на второй уровень (Japanese Forest House, Орегона).
На второй уровень приведет оригинальная лестница, которую Брайан смастерил самостоятельно, надежно закрепив стальными прутьями в стене. Эта часть домика является спальней, здесь установлена низкая двуспальная кровать, также изготовленная из старых досок. Матрас же набит натуральным материалом, чтобы точно следовать своей задумке. Помимо этого, на втором уровне имеется комод для вещей, книжная полка, два стола, сделанных из натурального дерева, покрытых затейливой формы слэбами. При этом не обошлось без очаровательных фонарей в японском стиле, которые Шульц сделал из обрезков древесины кедра и бумаги.
Спальная комната может похвастаться интересной мебелью и натуральной отделкой А-образной структуры потолка (Japanese Forest House, США). | Фото: travelpluss.wordpress.com.
В интерьере лесной хижины имеются и фонари, сделанные в японском стиле (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.
Примечательно: Помимо того, что при строительстве дома использовались натуральные и переработанные материалы, которые не наносят вреда ни здоровью людей, ни для окружающей среды, автор проекта экологичной безопасности уделил особое внимание. Чтобы избежать искушения мытья посуды небезопасными моющими средствами, вода из крана, установленного в кухонной зоне, после использования напрямую поступает на улицу прямо в цветник. Цветы должны были стать индикатором экологичности, ведь если они погибнут, это означает, что для мытья использовали не те средства, которые должно было.
Возле лесного домика владелец построил простой уличный туалет (Japanese Forest House, Орегона).
Для обеспечения дома электроэнергией несмотря на то, что Japanese Forest House находится недалеко от центральных коммуникаций, владелец все-таки решил установить солнечные панели с необходимым оборудованием. Электричество является главным источником энергии, позволяющим обеспечить не только освещением, но и нагревом воды. Авторы Novate.ru, хотели бы отметить, что ванной комнаты и даже туалета внутри лесной хижины нет. Компостный туалет расположен в двух шагах от дома, в обычной деревянной кабинке на открытом воздухе. В таком же виде имеется и душевая, а также ванна с подогревом, позволяющая принимать водные процедуры практически под открытым небом, находится на крытой террасе.
Рядом с лесной хижиной имеется подогреваемая ванная (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: travelpluss.wordpress.com.
При оформлении лесного домика Брайан Шульц каждую деталь тщательно продумывал и делал своими руками (Japanese Forest House, Орегона). | Фото: capefalconkayak.com.
Стоит отметить, что процесс строительства занял полтора года, ведь увлеченный судостроитель занимался им самостоятельно. При этом сказать, что оно завершилось никак нельзя, поскольку усовершенствованию нет предела, да и самим фантазиям Брайана Шульца. Теперь энтузиаст намерен построить 18-метровый геодезический купол для своей мастерской, где он планирует строить лодки. Также установить в уже имеющиеся теплицу и курятник высокоэффективный ракетный нагреватель, выступающий в роли печи для сжигания древесных отходов, чтобы куры спали в тепле, равно как и растения не могли замерзнуть при понижении температуры.
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