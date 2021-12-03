Верные признаки того, что пришло время его заменить.
Кровать - это именно то место, куда мечтает вечером добраться большинство из нас. Ведь как приятно вытянуться на постельке и забыться в безмятежном сне. Но что, если у вас не получается расслабиться в кровати, а сон не идет? Возможно, дело в матрасе. Мы собрали 8 тревожных звоночков, свидетельствующих о том, что пора выбросить свой матрас.
1. Спите, но не высыпаетесь
Чувствуете усталость после пробуждения.
Вам знакомо чувство, когда вы проспав приличный промежуток времени, все равно чувствуете себя уставшим? Тяжесть в теле, головная боль, закрывающиеся глаза и другие признаки, которые указывают на то, что вы мало поспали, хотя это совсем не так. Если такое состояние вам не только знакомо, но и привычно, есть смысл сменить матрас. Скорее всего ваш старый «товарищ» уже не такой комфортный, как раньше. Плохой матрас не позволяет телу, как следует расслабиться, а значит вы пребываете в напряжении, ворочаетесь и часто просыпаетесь.
2. Аллергия
Симптомы аллергии после сна.
Вы точно не простыли, не страдаете сезонной аллергией, но каждый раз после сна у вас закладывает нос и чешутся глаза? Скорее всего, проблема кроется в матрасе. Дело в том, что проводя треть своей жизни в кровати, мы оставляем там частицы отмерших клеток и большое количество выделений, вырабатываемых нашими сальными железами. Продукты жизнедеятельности человека - любимая среда обитания пылевых клещей, которые в свою очередь вызывают сильную аллергию.
3. Резкое изменение веса
Резкие изменения веса.
Каждый матрас имеет свой порог максимально допустимого веса. Кроме того, ортопедические матрасы стараются подстраиваться под тело своего владельца. Однако, со временем их возможность возвращаться в первоначальную форму значительно снижается. Поэтому, если вы сильно похудели, поправились или начали спать с партнером, чей вес существенно отличается от вашего, есть смысл приобрести новый матрас.
4. Загрязнения
Внешние загрязнения.
Скорее всего вы удивитесь, но согласно исследованиям, за 10 лет использования матрас становится в два раза тяжелее. Весь этот вес: пот, клетки кожи и пыль, которая впиталась в материал. Кроме того, если у вас есть домашние животные, в матрасе хранится огромное количество их шерсти и кожного сала. Все вышеперечисленное превращает вашу кровать в потенциально опасный для здоровья рассадник микробов.
5. Боли в спине и шеи
Утренние боли в спине и шеи.
Если на утро у вас болит спина, шея или есть ощущение тяжести в ногах - скорее всего дело в матрасе. Причем он может быть абсолютно новым, качественным и ортопедическим, но не подходящим лично для вас. В таком случае не стоит терпеть и ждать, что тело привыкнет или матрас подстроится под ваше тело, лучше сразу обменять его на другой. Идеальный матрас - не слишком мягкий, не слишком жесткий, способный принимать форму тела и быстро выравниваться.
6. Трудности с отходом ко сну
Не можете уснуть больше часа.
Еще одним тревожным звоночком можно считать трудности с отходом ко сну. Если вы изо дня в день подолгу укладываетесь, пытаясь найти удобную позу, а после, даже будучи уставшим, никак не можете уснуть, возможно дело в матрасе. Выступающие пружины, скрипы и ямы могут помешать качественному отдыху и стать причиной бессонницы.
7. Скрип
Скрипы и шумы.
Скрипы и шумы, которые издает ваш матрас при надавливании, свидетельствуют о том, что ему давно пора на покой. Кстати, если вы думаете, что бескаркасные модели не могут скрипеть, вы сильно ошибаетесь. Чаще всего это происходит из-за длительного использования матраса и превышения максимально допустимого веса.
8. Наличие ям
Наличие ям на матрасе.
Наличие ям или выступающих пружин - самый верный признак того, что матрас пора сменить, независимо от того, сколько времени он прослужил.
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