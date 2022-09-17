Самый эффективный способ отмыть белую обувь

Многие из нас избегают покупать не только белую одежду и обувь, но и даже обувь с белой подошвой, предпочитая ей более практичную черную.

Белая подошва, конечно, более маркая, здесь не поспоришь, но зато и выглядит она более эффектно, а значит, все же того стоит. Кроме того есть один работающий способ вернуть белизну такой обуви, а самое главное — от вас потребуется минимум усилий и затрат.







Вам потребуется:



муравьиная кислота или спирт;



зубная паста



Все невероятно просто: предварительно смываем с подошвы грязь, а затем при помощи зубной щетки втирающими движениями наносим на нее муравьиную кислоту или спирт, последний гораздо проще приобрести. Буквально на глазах подошва светлеет. Плюс муравьиной кислоты еще и в том, что она не выбеливает ткань, а значит за сохранность цвета можно не переживать.







Для того, чтобы усилить эффективность средства, а также избавиться от неприятного для многих запаха муравьиного спирта, можно добавить к нему совсем немного зубной пасты.







Такое средство отмывает подошву до белоснежного состояния. Помните чистый кроссовок на фотографии в начале статьи? На самом деле он был отмыт при помощи соды и хозяйственного мыла, теперь он находится слева, очищенный же при помощи муравьиной кислоты кроссовок — справа.

Разница очевидна.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто и эффективно отмыть белую обувь.