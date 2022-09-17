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Самый эффективный способ отмыть белую обувь

Многие из нас избегают покупать не только белую одежду и обувь, но и даже обувь с белой подошвой, предпочитая ей более практичную черную.
Белая подошва, конечно, более маркая, здесь не поспоришь, но зато и выглядит она более эффектно, а значит, все же того стоит. Кроме того есть один работающий способ вернуть белизну такой обуви, а самое главное — от вас потребуется минимум усилий и затрат.

Самый эффективный способ отмыть белую обувь

Вам потребуется:

муравьиная кислота или спирт;

зубная паста

Все невероятно просто: предварительно смываем с подошвы грязь, а затем при помощи зубной щетки втирающими движениями наносим на нее муравьиную кислоту или спирт, последний гораздо проще приобрести. Буквально на глазах подошва светлеет. Плюс муравьиной кислоты еще и в том, что она не выбеливает ткань, а значит за сохранность цвета можно не переживать.

Самый эффективный способ отмыть белую обувь

Для того, чтобы усилить эффективность средства, а также избавиться от неприятного для многих запаха муравьиного спирта, можно добавить к нему совсем немного зубной пасты.

Самый эффективный способ отмыть белую обувь

Такое средство отмывает подошву до белоснежного состояния. Помните чистый кроссовок на фотографии в начале статьи? На самом деле он был отмыт при помощи соды и хозяйственного мыла, теперь он находится слева, очищенный же при помощи муравьиной кислоты кроссовок — справа.

Разница очевидна.

Самый эффективный способ отмыть белую обувь

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто и эффективно отмыть белую обувь.


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