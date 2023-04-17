Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас

Весной, когда заморозки уходят, необходимо обработать кусты пионов и подготовить их к цветению. Чтобы оно было пышным, ярким, радовало глаз садовода, нужно провести первые работы задолго до бутонизации.







Первым делом куст пиона следует очистить от старых ростков. Затем слегка взрыхлить землю, отступая от куста около 10 см, и сделать лунку.







Пролить пионы сначала обычной водой, затем — подкормкой. На 10 л воды добавляется 10 гр. аммиачной селитры и 1/3 ч. л. марганцовки. После этого куст пиона присыпается золой.







И, наконец, луна и пространство между ростками закрывается либо перепревшим навозом, либо компостом. После этих работ, спустя 3-4 недели, пионы вновь нужно будет подкормить, но уже полноценной, комплексной подкормкой без азота.





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