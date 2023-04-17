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Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас

Весной, когда заморозки уходят, необходимо обработать кусты пионов и подготовить их к цветению. Чтобы оно было пышным, ярким, радовало глаз садовода, нужно провести первые работы задолго до бутонизации.

Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас

Первым делом куст пиона следует очистить от старых ростков. Затем слегка взрыхлить землю, отступая от куста около 10 см, и сделать лунку.

Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас

Пролить пионы сначала обычной водой, затем — подкормкой. На 10 л воды добавляется 10 гр. аммиачной селитры и 1/3 ч. л. марганцовки. После этого куст пиона присыпается золой.

Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас

И, наконец, луна и пространство между ростками закрывается либо перепревшим навозом, либо компостом. После этих работ, спустя 3-4 недели, пионы вновь нужно будет подкормить, но уже полноценной, комплексной подкормкой без азота.

Как подготовить пионы к пышному цветению уже сейчас
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