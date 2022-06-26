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Окенаида: 15 завораживающих подводных фотографий девушки-русалки


Красивые подводные фотографии.

Красивые подводные фотографии.

Для Sacha Kalis океан всегда был её главным домом. Она родилась и выросла на Багамах, плавать научилась раньше, чем ходить. Её мать профессионально занималась подводной съёмкой и позволяла дочери свободно исследовать удивительную подводную среду. Sacha ещё будучи ребёнком часто становилась подводной моделью своей матери. Не расстаётся девушка со своим увлечением и во взрослой жизни. На фото она играет со скатами и ламантинами, погружается в морские глубины в роскошных платьях, плавает словно русалка – и каждый кадр напоминает зрителям о захватывающей красоте океана.

1. Окенаида


Девушка с распущенными волосами на морском дне.

Девушка с распущенными волосами на морском дне.

 

2. Образ русалки


Грациозные движения подводной дивы с сиреневым хвостом.

Грациозные движения подводной дивы с сиреневым хвостом.

 

3. Невеста


Белое свадебное платье сливается с океанским дном и создается впечатление единого целого.

Белое свадебное платье сливается с океанским дном и создается впечатление единого целого.

 

4. Прозрачность вод


Лазурная вода настолько прозрачна, что позволяет видеть песчинки, которые поднимает Саша с дна океана.

Лазурная вода настолько прозрачна, что позволяет видеть песчинки, которые поднимает Саша с дна океана.

 

5. Такие разные


Главная героиня фото сессии Саша Калис и ее друг ламантин.

Главная героиня фото сессии Саша Калис и ее друг ламантин.

 

6. Семья скатов


Девочка в окружении крылатых скатов.

Девочка в окружении крылатых скатов.

 

7. Невесомость


Под водой столько много интересного, хотелось бы задержаться еще на пару минут.

Под водой столько много интересного, хотелось бы задержаться еще на пару минут.

 

8.
Русалка


Девочка в образе русалки, которая выкинулась на отмель.

Девочка в образе русалки, которая выкинулась на отмель.

 

9. Россыпь из цветов


Розовые цветы и белое сари Ундины.

Розовые цветы и белое сари Ундины.

 

10. Прыжок в глубину


Эффектное падение в глубины с миллионами бульбашек вокруг светлого образа.

Эффектное падение в глубины с миллионами бульбашек вокруг светлого образа.

 

11. Полоски света


Ныряльщица в маске и ластах в естественной для нее среде обитания.

Ныряльщица в маске и ластах в естественной для нее среде обитания.

 

12. Гармония


Огромнейший скат и маленькая девчонка в водах Атлантического океана.

Огромнейший скат и маленькая девчонка в водах Атлантического океана.

 

13. Бегущая по волнам


Из мира фантастики - необычное и прекрасное фото.

Из мира фантастики - необычное и прекрасное фото.

 

14. Подводный мир


Мир Багамских островов разнообразен.

Мир Багамских островов разнообразен.

 

15. Ламантин


Атмосферой добра и миролюбия пропитаны волны и фотография.

Атмосферой добра и миролюбия пропитаны волны и фотография.

 

По материалу сайта mymodernmet.com

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Окенаида: 15 завораживающих подводных фотографий девушки-русалки

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Окенаида: 15 завораживающих подводных фотографий девушки-русалкиПодписаться на мой Instagram
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