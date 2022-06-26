Окенаида: 15 завораживающих подводных фотографий девушки-русалки

Красивые подводные фотографии.
Для Sacha Kalis океан всегда был её главным домом. Она родилась и выросла на Багамах, плавать научилась раньше, чем ходить. Её мать профессионально занималась подводной съёмкой и позволяла дочери свободно исследовать удивительную подводную среду. Sacha ещё будучи ребёнком часто становилась подводной моделью своей матери. Не расстаётся девушка со своим увлечением и во взрослой жизни. На фото она играет со скатами и ламантинами, погружается в морские глубины в роскошных платьях, плавает словно русалка – и каждый кадр напоминает зрителям о захватывающей красоте океана.
1. Окенаида
Девушка с распущенными волосами на морском дне.
2. Образ русалки
Грациозные движения подводной дивы с сиреневым хвостом.
3. Невеста
Белое свадебное платье сливается с океанским дном и создается впечатление единого целого.
4. Прозрачность вод
Лазурная вода настолько прозрачна, что позволяет видеть песчинки, которые поднимает Саша с дна океана.
5. Такие разные
Главная героиня фото сессии Саша Калис и ее друг ламантин.
6. Семья скатов
Девочка в окружении крылатых скатов.
7. Невесомость
Под водой столько много интересного, хотелось бы задержаться еще на пару минут.
8. Русалка
Девочка в образе русалки, которая выкинулась на отмель.
9. Россыпь из цветов
Розовые цветы и белое сари Ундины.
10. Прыжок в глубину
Эффектное падение в глубины с миллионами бульбашек вокруг светлого образа.
11. Полоски света
Ныряльщица в маске и ластах в естественной для нее среде обитания.
12. Гармония
Огромнейший скат и маленькая девчонка в водах Атлантического океана.
13. Бегущая по волнам
Из мира фантастики - необычное и прекрасное фото.
14. Подводный мир
Мир Багамских островов разнообразен.
15. Ламантин
Атмосферой добра и миролюбия пропитаны волны и фотография.
По материалу сайта mymodernmet.com
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