Окенаида: 15 завораживающих подводных фотографий девушки-русалки

Красивые подводные фотографии.

1. Окенаида

Девушка с распущенными волосами на морском дне .

2. Образ русалки

Грациозные движения подводной дивы с сиреневым хвостом.

3. Невеста

Белое свадебное платье сливается с океанским дном и создается впечатление единого целого.

4. Прозрачность вод

Лазурная вода настолько прозрачна, что позволяет видеть песчинки, которые поднимает Саша с дна океана .

5. Такие разные

Главная героиня фото сессии Саша Калис и ее друг ламантин.

6. Семья скатов

Девочка в окружении крылатых скатов.

7. Невесомость

Под водой столько много интересного, хотелось бы задержаться еще на пару минут.

8. Русалка

Девочка в образе русалки, которая выкинулась на отмель.

9. Россыпь из цветов

Розовые цветы и белое сари Ундины.

10. Прыжок в глубину

Эффектное падение в глубины с миллионами бульбашек вокруг светлого образа .

11. Полоски света

Ныряльщица в маске и ластах в естественной для нее среде обитания.

12. Гармония

Огромнейший скат и маленькая девчонка в водах Атлантического океана.

13. Бегущая по волнам

Из мира фантастики - необычное и прекрасное фото.

14. Подводный мир

Мир Багамских островов разнообразен.

15. Ламантин

Атмосферой добра и миролюбия пропитаны волны и фотография .