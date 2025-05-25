Мизофония: непереносимость звуков – блажь или проблема

1. Значение термина

Но почему это норма для кого-то - чавкать?! / Фото: pinterest.com

2. Причины появления

Как это может быть законно в общественных местах? / Фото: poembook.ru

3. Прочие примеры триггеров в общественных местах

Как пел Линдеманн: Я мог стерпеть плачь ребенка в самолете, но когда его мать стала грызть яблоко... / Фото: pinterest.com

4. И всё-таки блажь или проблема?

Сейчас сделаю это около твоего уха! / Фото: fgbnuac.ru

5. Как политкорректно выразить позицию

Я выйду, пока ты это делаешь, хорошо? / Фото: stihi.ru