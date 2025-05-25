Мизофония: непереносимость звуков – блажь или проблема

Неврологи уверены: чем ниже интеллект, тем меньше у человека фобий. Люди со средним и ниже IQ редко имеют боязнь замкнутых пространств или панические атаки (которые всегда результат рефлексий). Материал прольёт свет на такой «недуг интеллектуалов», как мизофония – непереносимость звуков, производимых другими людьми.
1. Значение термина
Но почему это норма для кого-то - чавкать?! / Фото: pinterest.com
Мизофония (греч. μῖσος — «неприязнь » и греч. φωνή — «звук», «голос», «шум», буквально «отвращение к звукам») является неврологическим расстройством низкой степени тяжести, при котором человек испытывает очень болезненные, буквально физиологические реакции на воспроизводимые другими людьми звуки, не являющиеся нормой. Примеры таких звуков: чавканье и весь спектр звуков рта, не связанных с речью, кашель, чихание, тяжёлое дыхание, сап. Притчами во языцам становятся такие звуки, как хруст яблока и лузгание семечек. Такого рода звуки могут доводить человека с мизофонией до ужаса, депрессии, только устранение звука сможет вернуть нормальное состояние.
2. Причины появления
Как это может быть законно в общественных местах? / Фото: poembook.ru
Мизофонией страдают люди с высоким интеллектом, которым свойственен индивидуализм. Иными словами, любители огромных шумных компаний на постоянной основе точно идут мимо этого расстройства. Оно свойственно интровертам в большей степени. Суть явления заключается в том, что перечисленные выше звуки не являются нормой и по этикету не должны воспроизводиться не в одиночестве.
3. Прочие примеры триггеров в общественных местах
Как пел Линдеманн: Я мог стерпеть плачь ребенка в самолете, но когда его мать стала грызть яблоко... / Фото: pinterest.com
Человеку с мизофонией может почти физическую боль причинять плачь младенца, хруст упаковки чипсов. И всё это снова упирается в один и тот же аспект: другие не заслужили эти громкие звуки, которые нарушают личное пространство людей в общественные местах. Но производящих эти звуки это совершенно не заботит. Хрустящий продолжит хрустеть, а мать заплакавшего ребенка не начнёт его укачивать на руках, чтобы тот перестал плакать. Для издающих звуки они – естественны, а для страдающих от них – противоестественны. И самое интересное, что страдающий от мизофонии чувствует себя внутри мирового заговора: «Как эти звуки могут не раздражать всех вокруг? Почему все не возмущаются и не ставят шумящего на место?» Но, как мы и сказали в начале материала, это про низкий и высокий интеллекты. Сытому голодного не понять.
4. И всё-таки блажь или проблема?
Сейчас сделаю это около твоего уха! / Фото: fgbnuac.ru
Если расстройство включено в неврологический перечень, значит ответ очевиден: проблема. Нельзя упрекнуть страдающего от мизофонии, что он просто нервный и что ему нужно отпить валерьяночки. Нет, это так не работает. Если мы готовы признавать РАС и прочие нейроотличия на сегодняшний день, то проблему мизофонии также не следует ни отрицать, ни замалчивать.
5. Как политкорректно выразить позицию
Я выйду, пока ты это делаешь, хорошо? / Фото: stihi.ru
Если кто-то создаёт звуки, которые вам некомфортны, вам следует объясниться. Сказать, что на то время, пока звуки планируются, вы уйдёте в другое помещение. Если же это невозможно (например, общий рабочий кабинет), вам придётся пояснить, что другому человеку нужно удалиться, так как вы не можете работать при данных звуках. Почему это нормально? Поясним в одном предложении: во время рабочего процесса обязательными процессами не является поедание еды, хруст яблоком, хруст пакетиком чипсов, лузгание семечек. Всё это делается где-то, где нужно есть еду (буфет, столовая – никак не общий рабочий кабинет). С кашлем, кстати, ничего не поделаешь, а вот если кто-то шморгает носом, вежливо попросите отлучиться в уборную и прочистить нос. Поверьте тем, кто уже проверил: такая «шоковая терапия» может заставить человека, который был не в курсе, что так вообще можно, ещё и состояние здоровья носоглотки улучшить!
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