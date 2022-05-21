С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...
  • Astra
    Не надо идеализировать японцев. Когда я была в Японии (достаточно долго), то нам это очень часто говорили. Не надо за...Как самураи защищ...
  • Петр Бабиенко
    Не понятно, как самураи- символ мужества и чести, безропотно пошли в рабство к американцам, и даже забыли, кто сброси...Как самураи защищ...

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

Если мы посмотрим на само понятие удачи с точки зрения статистики, мы обнаружим, что это вполне обычное явление, даже если мир такой большой, как он есть.

Мы собрали 16 убедительных доказательств для вас.

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

1. На что спорим, что хозяин не мог поверить своему счастью?

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

2. Авария без единой царапины

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

3. Баланс важен.

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

4. Удача бывает всякой. И такой

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

5. Кто сказал, что "пруль" н машина?

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

6. Удача x2

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

7. Удача живет даже тут

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

8. Когда орехов действительно много

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

9. Когда захотел тройной

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

10. Когда четырехлистный клевер оказался слабоват

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

11. Ожидание < реальность.

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

12. Kit-Kat может быть очень шоколадным.

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

13. Бананизация идет по плану

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

14. На крышке чашки из-под йогурта не было йогурта.

Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

15. -1 жизнь у котэ. 

 

Ссылка на первоисточник
историяфактыжизньюморприколыкурьезы
Обсудить

Картина дня

наверх