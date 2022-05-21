Лучший день в жизни! 15 примеров того, как оно бывает

Если мы посмотрим на само понятие удачи с точки зрения статистики, мы обнаружим, что это вполне обычное явление, даже если мир такой большой, как он есть.

Мы собрали 16 убедительных доказательств для вас.

1. На что спорим, что хозяин не мог поверить своему счастью?

2. Авария без единой царапины

3. Баланс важен.

4. Удача бывает всякой. И такой

5. Кто сказал, что "пруль" н машина?

6. Удача x2

7. Удача живет даже тут

8. Когда орехов действительно много

9. Когда захотел тройной

10. Когда четырехлистный клевер оказался слабоват

11. Ожидание < реальность.

12. Kit-Kat может быть очень шоколадным.

13. Бананизация идет по плану

14. На крышке чашки из-под йогурта не было йогурта.

15. -1 жизнь у котэ.